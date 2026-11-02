طهران تكثف الاتصالات... وتتحسب لتجدد الحرب

​كثفت طهران اتصالاتها عبر الوسطاء لتفادي جولة حرب جديدة، مع تداول مسودة مقترح لاتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن طهران مستعدة «لكلا السيناريوهين»؛ الدبلوماسية أو المواجهة العسكرية، «بل أكثر بكثير من المرات السابقة». وقال الرئيس مسعود بزشكيان، إن المرشد منح الحكومة «صلاحيات» تفاوضية.

وأفاد عراقجي، في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية بعشق آباد، في ختام زيارته إلى تركمانستان: «نظراً إلى حساسية الظروف الراهنة وخطورتها، أصبحت المشاورات عبر الوسطاء مكثفة للغاية»، مضيفاً أن كل شيء يتوقف الآن على الطرف الأميركي.

وأشار إلى أن قطر وباكستان تؤديان «دوراً نشطاً جداً» بصفتهما وسيطين، مضيفاً: «تنقلات الوفود واضحة، وإلى جانب ذلك تُجرى عشرات المكالمات الهاتفية بين الأطراف، وتُتبادل رسائل عديدة».

وتابع: «أعلنّا مراراً: كما أننا مستعدون تماماً للدفاع عن أنفسنا باقتدار، فإننا مستعدون تماماً أيضاً لدخول ساحة الدبلوماسية والتوصل إلى حل تفاوضي عادل. لقد أعلنّا شروطنا المحددة وقدمنا خطتنا المدوّنة. والآن كل شيء يتوقف على الطرف الأميركي، وعلى مدى العقلانية السياسية السائدة هناك، وما إذا كانت لديهم إرادة لسلوك طريق الدبلوماسية الحكيم، أم يسعون كما في المرات السابقة إلى جر الأوضاع نحو الهجوم والعمليات العسكرية».

ومضى عراقجي قائلاً: «نحن مستعدون لكلا السيناريوهين، بل أكثر بكثير من المرات السابقة. إذا راودتهم الرغبة في اختبارنا مرة أخرى، فهم يعلمون أنهم سيتلقون نتيجة أمرّ وأثقل بكثير من السابق. وإذا دخلوا مسار الدبلوماسية بصدق، فنحن حاضرون».

وعن مضيق هرمز، وصف شروط إيران لإعادة فتحه بأنها «واضحة وشفافة تماماً». وأضاف: «إذا قُبلت هذه الشروط فسيُفتح المضيق وتُستأنف المفاوضات، وإذا لم يقبلوها فسيبقى الوضع على ما ترونه».

وشدد عراقجي: «لن نتراجع قيد أنملة عن مواقفنا المبدئية، ولن نحني رؤوسنا أمام أي قوة؛ لكننا في الوقت نفسه أهل عقلانية وحوار ومنطق». وأضاف أن طهران مستعدة لـ«تفاعل إيجابي» إذا ساد النهج نفسه لدى الطرف الآخر، وتابع: «وإلا، إذا كانت لديهم إرادة الخداع أو اللجوء إلى العمليات العسكرية والعدوان، فنحن مستعدون بالقدر نفسه، وسيرون ردودنا الحاسمة».

وأبلغ مسؤول مطلع وكالة «رويترز»، أن المفاوضين الإيرانيين غادروا الدوحة الأحد، بعد 3 أيام من المحادثات مع الوسطاء القطريين، وأن مسودة مقترح لاتفاق يجري تداولها للحصول على ملاحظات بشأنها. وأضاف أن المغادرة لم تكن بسبب صعوبات في المفاوضات، وأن اجتماعاً للمتابعة قد يُعقد. وكان عراقجي قد قال للصحافيين في طهران، الأحد، إن نائبه الذي أجرى المحادثات في الدوحة سيعود إلى طهران في اليوم نفسه.

«الأمر معقد»

في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال المتحدث باسم «الخارجية» إسماعيل بقائي: «أستطيع أن أقول لكم إن النقاشات مستمرة. لكن الأمر معقد». وأضاف أن الجانبين يتبادلان الرسائل عبر وسطاء، وأن «الكرة باتت في الملعب الأميركي».

وشدد بقائي: «لن يتشكل أي اتفاق، ولن يُعاد فتح مضيق هرمز أو يُؤمَّن، ما لم ينتهِ الحصار البحري الأميركي وتُنفذ مطالب إيران المشروعة».

وأفاد بأن أساس الحوار مع واشنطن لا يزال المقترح الإيراني المؤلف من 7 خطوات، «والذي جرى تقليص مدته بحيث أصبح من الممكن تنفيذه في غضون يومين». وأضاف: «إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل إضافي على حسن نية إيران». ووصف الخطة بأنها «المبادرة الحقيقية الوحيدة المطروحة».

وأوضح بقائي أن اختصار المدة لا يغير موقف إيران الأساسي؛ وهو أن العودة إلى المفاوضات النووية غير ممكنة إلا بعد تلبية مطالبها وشروطها.

المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - الخارجية الإيرانية)

ورد بقائي بالنفي على سؤال عما إذا كانت مسألة نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى قد طُرحت في المحادثات، وما إذا كانت طهران قد توافق على ذلك.

وتتضمن الخطة الإيرانية إنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وفتح إيران مضيق هرمز، ومنح واشنطن إعفاءً لطهران من القيود على بيع النفط، وإلغاء العقوبات الجديدة، على أن تلي ذلك محادثات بشأن قضايا أخرى.

وتشترط طهران أيضاً وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في المنطقة، والإفراج عن أصولها المجمدة. وتقول الوكالة إن هذه المطالب كانت واردة في مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو (حزيران)، بعد وقف لإطلاق النار في أبريل (نيسان) أنهى 40 يوماً من القصف.

وكان عراقجي قد قال، الأحد، إن على واشنطن الموافقة على مسار جديد لعبور السفن في المضيق اتفقت عليه إيران وعُمان، وإلغاء العقوبات التي فُرضت في الأشهر الأخيرة، وتقليص عدد القوات الأميركية في المنطقة.

وعن رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قال بقائي إن الرسالة «لا تطلق أي مبادرة جديدة»، وإن القرار بشأن الرد «يعود إليه».

وكان رضائي قد قال، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء السبت: «قرأت الرسالة، ولم أرد عليها بعد. لقد تغيرت لهجتهم تماماً». ووصف هذا التغيير بأنه مؤشر إيجابي؛ لكنه رفض الكشف عن مضمونها في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة «مهر» عن بقائي قوله إن «الاختلاف في أسلوب المراسلات أمر معتاد، لكن ما يهم إيران هو أداء الولايات المتحدة وسلوكها العملي». وكان رضائي قد قال، مساء السبت، إنه قرأ الرسالة ولم يرد عليها بعد، وإن لهجة الأميركيين «تغيرت تماماً».

وأشار بقائي إلى أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، كان في الدوحة لتسهيل تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء القطريين.

«صلاحيات» للحكومة

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «نحاول حل المشكلة عبر الحوار، وفي هذا المجال منح قائد الثورة الحكومة صلاحيات». ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة هذه الصلاحيات.

ولم يظهر المرشد الجديد مجتبى خامنئي علناً منذ توليه منصبه في مارس (آذار)، ويقتصر حضوره على بيانات مكتوبة واجتماعات مغلقة يعلنها مكتبه.

وحضر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد اللهي، اجتماعاً للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قدم فيه «تقريراً شاملاً» عن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، بحسب المتحدث باسم اللجنة النائب حسن قشقاوي.

عنصر من «الحرس الثوري» يتفقد أسلحة خلال افتتاح معسكر «الفدائيين» التدريبي للتعبئة الشعبية في ساحة تجريش شمال بطهران - الاثنين (إ.ب.أ)

وأوضح النائب أن عبد اللهي أبلغ المشرعين بأن الأوامر الأخيرة للمرشد إلى هيئة الأركان العامة «أُبلغت إلى جميع القادة والوحدات»، لتنفيذها. وكان المرشد قد أمر، السبت، بالرد على أي تهديد «دون قيود جغرافية»، وبتحديث «بنك الأهداف» ليشمل الأصول الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف أن عبد اللهي عرض تقريراً عن «لقاءاته الحضورية» مع المرشد، وعن المراسلات معه وردوده عليها. وقال قشقاوي إن ذلك «يظهر الإشراف المعلوماتي الكامل» للمرشد على تفاصيل شؤون البلاد، لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي.

ونقل قشقاوي عن عبد اللهي قوله: «لسنا مطمئنين إلى وعود العدو ولا متعلقين بها إطلاقاً، ونواصل عملنا بجدية». وأضاف أن تأمين احتياجات القوات المسلحة وتعزيز الميزانية الدفاعية والاهتمام بمعيشة العسكريين «في سلّم الأولويات».

آمال ومخاوف

انخفضت أسعار النفط نحو 4 في المائة، الاثنين، وسط آمال بأن تفضي الوساطة إلى حل دبلوماسي. لكن مصادر إيرانية قالت لـ«رويترز»، إنها لا تزال ترجح أن تشن الولايات المتحدة هجوماً جديداً على التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت شركة «ناقلات» القطرية، الأحد، أن إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال تعرضت، الجمعة، لضربة بمقذوفات مجهولة في منطقة الخليج.

وتجري هذه الاتصالات عشية انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الثلاثاء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن مراراً أن بلاده لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات.

وفي تصريحات مساء السبت، رأى ترمب أن المفاوضات «تسير بشكل جيد»، لكنه أضاف: «كما تعلمون، هم ليسوا جديرين بالثقة كثيراً. يبرمون اتفاقاً ثم يتراجعون عنه. أريد إبرام اتفاق. سنرى إن كانوا سيبرمون اتفاقاً» أم لا. وتابع: «ما زال علينا التعامل مع موقع أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى «جبل الفأس» قرب نطنز.

وخلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا، الأحد، قال ترمب، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «السبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفاً. أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت... لكن في مرحلة ما، سنضطر إلى توجيه ضربة ساحقة لهم».

وأفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولَين أميركي وإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حض ترمب، في اتصال هاتفي السبت، على ضرب إيران فور انتهاء الانتخابات، بينما فضّل ترمب منح المفاوضات فرصة. واكتفى ترمب، الأحد، بالقول إنه أجرى «حديثاً جيداً جداً» مع نتنياهو.

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فأوضح أن ترمب لم يحسم قراره بشأن استئناف الهجمات، لافتاً إلى أنه يفضل إنهاء الصراع دبلوماسياً، مع احتفاظ واشنطن بالخيار العسكري.

وحذر بقائي من أن «أي عمل عدواني ضد إيران، وأي هجوم عسكري عليها بأي وسيلة، سيُقابل برد قوي وفوري وشامل».

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بعد لقائه في بكين، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني، أطراف الصراع، إلى التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى، وقال إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وأبدت «الخارجية» الروسية «قلقاً بالغاً» من تقارير عن عمل عسكري جديد ضد إيران، ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية.