وفاة الياباني كوزو أوكاموتو أحد منفّذي هجوم مطار اللد الإسرائيلي عام 1972

توفي في بيروت، الخميس، الياباني كوزو أوكاموتو أحد منفّذي الهجوم الانتحاري الدامي على مطار اللد في إسرائيل الذي أودى بحياة 26 شخصاً في عام 1972، حسب ما أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي خططت لتلك العملية.

وقالت الجبهة الشعبية في منشور على تطبيق «تلغرام»، إنّها «تنعي الرفيق المناضل والأممي الثوري الكبير كوزو أوكاموتو»، مشيرة إلى أنه توفي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» المدعوم من إيران، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة التُقطت في 10 يوليو 1972 تظهر كوزو أوكاموتو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من وحدة الكوماندوز المكونة من ثلاثة رجال «الجيش الأحمر الياباني» التي قتلت 26 شخصاً في هجوم على مطار اللد الإسرائيلي يوم 30 مايو 1972 (أ.ف.ب)

في 30 مايو (أيار) 1972، وصل أوكاموتو إلى مطار اللد (مطار ديفيد بن غوريون حالياً) على متن الخطوط الجوية الفرنسية، حيث قام مع شريكين له بإطلاق النار على الركاب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً. وأُلقي القبض عليه وتم اعتقاله بينما أُصيب بجروح، لكن إسرائيل أطلقت سراحه في إطار صفقة تبادل ضخمة بينها وبين الفلسطينيين في مايو عام 1985.

ومنذ ذلك الحين، عاش أوكاموتو (78 عاماً) العضو السابق في الجيش الأحمر الياباني في لبنان.