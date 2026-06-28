مقتل 5 عرب في إسرائيل بانفجارَي سيارتين وإطلاق نارhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289667-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1
مقتل 5 عرب في إسرائيل بانفجارَي سيارتين وإطلاق نار
لقطة جوية لقافلة مركبات على طريق القدس - تل أبيب (رويترز)
القدس:«الشرق الأوسط»
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القدس:«الشرق الأوسط»
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مقتل 5 عرب في إسرائيل بانفجارَي سيارتين وإطلاق نار
لقطة جوية لقافلة مركبات على طريق القدس - تل أبيب (رويترز)
قُتل 5 عرب في إسرائيل، الأحد، في انفجار سيارتين وإطلاق نار، وفق الشرطة، وذلك في سياق أعمال عنف ضد عرب رفعت حصيلة القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 140 منذ مطلع العام، وفق منظمة غير حكومية.
وازدادت بشكل حاد الجرائم وأعمال العنف ضد الأقلية العربية في إسرائيل في السنوات القليلة الماضية، إذ تفرض عصابات إتاوات على سكان مقابل «حماية» مصالحهم، وغالباً ما تقتل أولئك الذين يعجزون عن السداد.
في يافا، قُتل شخص أربعيني في انفجار سيارة بحسب الشرطة وجهاز الإسعاف، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة ابنه البالغ 6 سنوات. وقالت الشرطة إن «الخلفية جنائية».
وفي حادث منفصل في مدينة حولون جنوب تل أبيب، انفجرت سيارة؛ ما أدى وفق الشرطة إلى إصابة رجل بجروح خطيرة قضى متأثراً بها في المستشفى.
وقال قائد شرطة منطقة تل أبيب، اللواء حاييم سرغروف، في تصريح لصحافيين إن الضحية كان معروفاً لدى الشرطة لتورطه في نزاعات.
وفي مدينة الطيبة (وسط)، قُتل رجل بالرصاص، وأصيب آخر، في حادث قالت الشرطة «إنه يبدو ناجماً عن نزاع عائلي».
وبعد ساعات، قُتل رجلان آخران بالرصاص في مدينة قلنسوة المجاورة، وفقاً لجهاز الإسعاف الإسرائيلي.
وقالت الشرطة في بيان: «تشير التحقيقات الأولية إلى أن خلفية الحادث هي على ما يبدو خلاف عائلي».
وبلغت الجرائم ضد الأقلية العربية في إسرائيل مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، في ظل انتشار عصابات إجرامية وسهولة الحصول على الأسلحة النارية.
ويتهم كثير من العرب في إسرائيل الشرطة بالتقاعس في سوق المجرمين إلى العدالة.
وبإضافة قتلى، اليوم، ترتفع حصيلة القتلى العرب جراء أعمال عنف تستهدفهم إلى 142 هذا العام، وفق جمعية «مبادرات إبراهيم»، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية ترمي إلى دعم الاندماج والمساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل.
وتعكس الأرقام زيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد عام 2025 تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها ما لا يقل عن 252 عربياً.
ويُعرِّف معظم أبناء الأقلية العربية في إسرائيل أنفسهم بأنهم فلسطينيون بقوا في إسرائيل بعد قيامها عام 1948، ويشكلون نحو 21 في المائة من سكان البلاد.
مراجع قم على خط معركة بزشكيان الداخليةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289670-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
بزشكيان يلتقي المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي في قم الأحد (الرئاسة الإيرانية)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
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لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
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مراجع قم على خط معركة بزشكيان الداخلية
بزشكيان يلتقي المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي في قم الأحد (الرئاسة الإيرانية)
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مراجع كباراً في قم، الأحد، أن حكومته تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، في وقت تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية متصاعدة، فيما يسعى فريقه إلى حماية مسار دبلوماسي لا تزال نتائجه غير محسومة.
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال زيارة إلى مدينة قم، التقى فيها أبرز مراجع التقليد الشيعي الداعمين للنظام، وسط دعوات إلى توثيق الصلة بين الحكومة والمرشد، والحفاظ على وحدة مؤسسات الحكم، ودعم القوات المسلحة والمفاوضات الجارية.
وفي لقائه المرجع ناصر مكارم شيرازي، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن «الشعب هو رأس المال الأساسي للنظام»، وإن ثقة المواطنين ودعمهم يمثلان رصيداً اجتماعياً ينبغي حمايته؛ لأن تعزيزه يزيد قدرة البلاد على مواجهة التهديدات وتجاوز الأزمات.
وحذر بزشكيان من أن بعض التيارات في الداخل والخارج تسعى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في المرحلة المقبلة.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي استمرار المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات الأخيرة إلى انفراجات اقتصادية ودولية، قائلاً إن التطورات المرتقبة يمكن أن تعالج جزءاً مهماً من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وقدم بزشكيان عرضاً لأداء حكومته خلال الأشهر الأربعة الماضية والحرب، قائلاً إنها عبأت قدرات الدولة للحفاظ على الاستقرار واستمرار الخدمات العامة والحد من تداعيات القتال على السكان.
وقال مكارم شيرازي إن تقليص المسافة بين الحكومة والمرشد من شأنه أن يمنح الإيرانيين مزيداً من الطمأنينة، مضيفاً أن استمرار التنسيق بين مؤسسات الحكم يعزز الأمل داخل المجتمع.
وحذر من أن «أي تراخٍ سيجعل العدو أكثر جرأة»، معتبراً أن إظهار المسؤولين مزيداً من القوة من شأنه إضعاف خصوم إيران. وأشاد بصمود الإيرانيين رغم المصاعب، داعياً الدولة إلى تقديرهم «قولاً وعملاً».
وقال إن التفاهمات الأخيرة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للبلاد، شريطة ألا تعرقلها الجهات التي وصفها بـ«سيئة النيات». كما دعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية، وضبط أسعار المساكن والسلع، ودعم الشباب.
دعم للحكومة
وفي لقاء آخر، أعلن المرجع حسين نوري همداني دعمه لبزشكيان وحكومته، لكنه شدد على أن هذا الدعم يرتبط بالحفاظ على وحدة النظام والالتفاف حول المرشد بوصفه المرجعية النهائية في القضايا السياسية.
وأعرب نوري همداني عن ارتياحه إلى أداء الحكومة في إدارة الأسواق خلال الحرب، قائلاً إنها نجحت في منع حدوث نقص واسع في الاحتياجات اليومية.
وأضاف: «نهجنا هو دعمكم ودعم الحكومة، ويجب الحفاظ على الوحدة في المجتمع»، معتبراً أن أي انقسام داخلي سيضر بمسار الثورة.
وشدد على أن العلاقة بين المسؤولين والمرشد ينبغي أن تكون «علاقة الإمام بمن يسير خلفه»، في تعبير يعكس أولوية الطاعة السياسية داخل بنية النظام.
ودعا نوري همداني إلى تعزيز القوات المسلحة، بالتوازي مع دعم المسار الدبلوماسي، محذراً من إضعاف المسؤولين المشاركين في المفاوضات أو الإساءة إليهم.
وقال إنه في حال تحقق انفراج في ملف رفع العقوبات، ينبغي أن تكون الأولوية الأولى للحكومة معالجة الأوضاع المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الإيرانيين.
مرحلة غير مستقرة
وخلال لقاء منفصل مع متولي الأماكن الدينية في قم، قال بزشكيان إن التماسك الوطني كان العامل الأهم في إحباط الأهداف الاستراتيجية لخصوم إيران خلال الحرب.
وأضاف أن الحكومة عملت، بالتنسيق مع القوات المسلحة، على تعبئة القدرات التنفيذية والإدارية والخدمية للحد من آثار الحرب على السكان.
وقال إن توجيهات المرشد والصلاحيات التي مُنحت للحكومة أسهمت في تحقيق بعض النتائج، من بينها ما وصفه بـ«الاستقرار النسبي في لبنان» وبعض الانفراجات الاقتصادية.
لكنه أقر بأن المرحلة المقبلة لا تزال مضطربة، قائلاً إن البلاد تحتاج إلى اليقظة والاستعداد والحفاظ على التماسك الداخلي، وإن الحكومة يجب أن تكون جاهزة «لمواجهة أي سيناريو محتمل».
وتأتي زيارة قم في إطار مسعى بزشكيان إلى تثبيت دعم المؤسسة الدينية لحكومته، وتعزيز موقعها داخل النظام، وحماية المسار التفاوضي من انتقادات التيارات المتشددة، في وقت لا تزال فيه نتائج الاتفاقات الأخيرة موضع اختبار داخلي وخارجي.
تضخم قياسي
وتزامنت زيارة بزشكيان مع مؤشرات جديدة إلى تفاقم الضغوط المعيشية، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في إيران تسارع بصورة حادة خلال يونيو (حزيران)، متأثراً بتداعيات الحرب، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 88.6 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، المنشورة السبت، أن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال شهر خرداد الفارسي، الممتد من 22 مايو (أيار) إلى 21 يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وسجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعاً سنوياً بنسبة 138.8 في المائة، فيما قفزت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 178.2 في المائة.
ويصدر مركز الإحصاء بياناته الشهرية استناداً إلى التقويم الفارسي. وللمقارنة، بلغ معدل التضخم 68 في المائة خلال شهر بهمن، الممتد بين أواخر يناير (كانون الثاني) وأواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات معدلات تضخم مرتفعة وتراجعاً حاداً في قيمة الريال، خصوصاً تحت وطأة العقوبات الدولية، ما أدى إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للإيرانيين.
وتفاقمت الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت الأوضاع المعيشية المتدهورة الشرارة التي أطلقت احتجاجات واسعة في ديسمبر (كانون الأول) 2025، قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية.
وكان معدل التضخم قد بلغ آنذاك 52.6 في المائة، قبل أن تدفع الحرب الأزمة الاقتصادية إلى مستويات أشد حدة.
هل ينقلب نتنياهو على نصيره الوحيد ترمب؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289658-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «يتخبط في الأيام الأخيرة في مسألة مصيرية تتراوح ما بين (الانتحار السياسي وتغيير سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب)»؛ فهو يعيش اليوم معركة انتخابية قد تنهي حكمه، ويُكرّس كل جهوده لكي ينجح فيها؛ لأنه واثق من أن الهزيمة في الانتخابات ستؤدي به إلى حكم بالسجن في قضايا الفساد؛ ولذلك فهو مستعد لأي شيء ينقذه من هذا المصير.
وما يُحير نتنياهو هو أن الجمهور الإسرائيلي بدأ ينقلب على ترمب بشكل حاد؛ ففي الاستطلاعات التي أُجريت مع شن الحرب المشتركة ضد إيران، كانت غالبية الإسرائيليين يرون في الرئيس ترمب نصيرهم الأول، وكان نتنياهو يصفه بأنه «أكبر صديق لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة».
ودلّت الاستطلاعات على أن نسبة من يرون ترمب بشكل إيجابي تصل إلى نحو 70 بالمائة من الإسرائيليين، وذلك مقابل 38 بالمائة ينظرون بشكل إيجابي إلى رئيس حكومتهم نتنياهو. وقد تباهى ترمب نفسه بذلك، وقال إن «شعبيته في إسرائيل أكبر من شعبية نتنياهو».
وقبل أسبوعين، مع الكشف عن مضامين الاتفاق بين واشنطن وطهران، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية نتائج استطلاع جديد أعده معهد «كونتار»، أظهرت أن «شعبية الرئيس ترمب تحطمت بين الإسرائيليين، وأن 54 بالمائة منهم ينظرون إليه بشكل سلبي».
وفي آخر استطلاع لصحيفة «معاريف» العبرية، جاء أن 63 بالمائة من المستطلعين يعتقدون أن على نتنياهو أن يعمل بموجب المصالح الإسرائيلية، حتى لو كانت تتناقض مع طلبات الرئيس الأميركي ترمب، وفقط 18 بالمائة قالوا إن على نتنياهو الاستجابة لطلبات ترمب.
وبحسب المسؤول المقرب من نتنياهو، الذي نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، فإن «هذه الأجواء تجعل نتنياهو يفحص إمكانية توجيه انتقادات صريحة لسياسة الرئيس الأميركي، بل إن عدداً من المقربين إليه باشروا حملة كهذه منذ عدة أسابيع، بعد أن أوقف الحرب في إيران، وفرض على إسرائيل قيوداً في حربها على لبنان».
اتهامات لترمب بخيانة إسرائيل
وقادت هذه الحملة «القناة 14» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، فاتهمت ترمب بـ«خيانة إسرائيل»، بل اعتبرت نائبه جي دي فانس «إنساناً غير سويّ». وهاجمت مساعدَي الرئيس اليهوديين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقالت إنهما «مرتشيان يعملان في خدمة العرب»، بل صعّدت بأنهما «أشباه يهود».
وأثارت وزيرة المواصلات ميري ريغف، المقربة من عائلة نتنياهو، مشكلة مع الجيش الأميركي، بسبب ما قالت إنه «احتلاله قطعة كبيرة من مطار بن غوريون، وضع فيها 20 طائرة تزويد بالوقود».
ورغم أن إسرائيل استفادت من هذه الطائرات خلال غاراتها على إيران، في الحربين، ومن دونها لم يكن بمقدورها الطيران إلى هناك، راحت تحرض جمهور المسافرين الإسرائيليين للاستجمام في الخارج بأنها «قد تضطر إلى إلغاء تذاكرهم؛ لأن المطار لم يعد يتسع للرحلات التجارية بسبب الطائرات الأميركية».
وفي قصة أخرى، اتهموا الجنود الأميركيين العاملين في مقر «كريات غات» للإشراف على الاتفاق في غزة، باحتلال بركة السباحة في قرية قريبة، وحرمان سكان القرية من هذه المتعة؛ لأنهم يشترطون التفرد بها.
ويعني ذلك أن محيط نتنياهو باشر التلميح بمهاجمة ترمب والأميركيين المحيطين به الذين ينفذون سياسته.
وادعى عدد منهم أن هذا هو نقطة في بحر بالمقارنة مع تهجم ترمب ونائبه على نتنياهو، مذكّرين بالكلمات القاسية التي استخدمها الرئيس الأميركي و«أصابتنا بصدمة كبيرة»، مثل قوله: «لولا وجودي لكان نتنياهو الآن في السجن»، و«لولا وجودي لما كانت إسرائيل موجودة اليوم»، و«أنا الذي أُملي ونتنياهو ينفذ». وكذلك أقوال دي فانس: «لا تهاجموا الزعيم الوحيد في العالم الذي يدعمكم. في الأشهر الثلاثة الأخيرة تمت صناعة ثلثَي السلاح الذي دافع عن إسرائيل في الولايات المتحدة، وتم تمويلها بأموال دافع الضرائب الأميركي».
وكما هو معروف، فإن المعارضة الإسرائيلية تحمّل نتنياهو مسؤولية هذا الانفلات ضده وضد إسرائيل. وكتب المؤرخ نحاميا شترسلر في «هآرتس»، اليوم: «ليس غريباً أن نخاف على وجودنا، وليس من الغريب أيضاً أن يكون مزاجنا كئيباً. هذه هي نتيجة ثلاث سنوات ونصف السنة تحت حكم أسوأ شخص في تاريخ الشعب اليهودي. لقد اعتمدنا على الولايات المتحدة تقريباً 60 سنة، منذ الحظر الفرنسي في عام 1967، حصلنا منها على أحدث الطائرات، ومحركات دبابات، والقنابل الذكية، والصواريخ، وطائرات الاعتراض... وحصلنا أيضاً على تعاون استخباري ودعم دبلوماسي، ونحصل سنوياً على منحة أمنية بمبلغ 3.8 مليار دولار، قفزت إلى 23 مليار دولار خلال الحرب». وتابع: «لكن رغم ذلك عرف رؤساء الوزراء السابقون في إسرائيل كيفية الحفاظ على قدر من الاستقلالية. حرصوا على بناء تحالفات مع أوروبا أيضاً، واستمالوا الرأي العام العالمي، ليتمكنوا من رفض أي رئيس أميركي في لحظة حاسمة، ثم جاء نتنياهو. خلال ثلاث سنوات ونصف السنة جعلنا دولة تابعة، لا حلفاء لها إلا ترمب. شوّه صورتنا في الدول الأوروبية».
كيف يغيّر الانطباع؟
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي كشف عن تخبط نتنياهو ما بين مهاجمة ترمب والاستمرار في بلع إهاناته، فإنه يضع في رأس اهتماماته الآن كيف يغير هذا الانطباع؛ حتى لا يخسر مزيداً من الشعبية، وكي يسترد الأصوات التي خسرها في اليمين.
وإذا كان نتنياهو يبني على دعم ترمب له في المعركة الانتخابية، ويطلب أن يلتقيه مرتين على الأقل في الأسابيع القادمة؛ مرة في إسرائيل، ومرة في البيت الأبيض، ليغدق عليه المدائح ويصفه بـ«البطل القومي»؛ فإنه يخشى أن ترتد هذه المدائح إلى نحره، وتجعله يخسر مزيداً من الأصوات. ولكن نتنياهو يخشى في الوقت نفسه أن يؤدي مثل هذا النقد للرئيس ترمب إلى نتيجة عكسية؛ فيبدأ بإقامة اتصالات لدعم أحد منافسيه في الساحة السياسية الإسرائيلية.
إسرائيل تبني على أن يُفشل «حزب الله» الاتفاق لتنقض عليهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289633-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
إسرائيل تبني على أن يُفشل «حزب الله» الاتفاق لتنقض عليه
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة على الحدود اللبنانية اليوم (رويترز)
يتابع القادة الإسرائيليون باهتمام بالغ الصراع الدائر في لبنان حول الاتفاق الموقع مع إسرائيل، ويبنون كثيراً على أن يقوم «حزب الله» بإفشاله، والعودة إلى مفهوم «الحسم العسكري»، الذي تقنع الإدارة الأميركية بأنه «الحل الوحيد» للنزاع في لبنان، وكذلك في إيران.
وينطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الموقف من المنطق نفسه الذي استخدمه إزاء الاتفاق الأميركي الإيراني، وبموجبه فإن إسرائيل التي استثنيت منه لم تستطع التأثير لوقفه، فراحت تبني آمالها على أن يؤدي غرور قيادة «الحرس الثوري» الإيراني إلى إثارة غضب ترمب ومواصلة الاستفزاز والابتزاز ليفجر الحرب من جديد. لكن الفارق هنا أن نتنياهو شريك في الاتفاق مع لبنان، والمندوب الشخصي عنه، السفير يحيئيل لايتر، هو الذي وقع عليه.
اتفاقات الماضي
وراح نتنياهو ووزراء حزبه (الليكود) يمتدحون الاتفاق مع لبنان ويصرحون بأنه يهمش دور إيران و«حزب الله» ويبقي على الاحتلال ويتيح له ملاحقة رجال الحزب وتنفيذ العمليات الحربية ضدهم. ويربط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالتقدم في توزع سلاح الحزب. ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالبقاء طويلاً فيها.
ويستذكر الإسرائيليون اتفاقيات عديدة وقعت بشأن لبنان، بعضها وقع بين البلدين بقيت حبراً على ورق، من الاتفاق مع الرئيس الراحل بشير جميل في سنة 1982، ومع الرئيس أمين جميل في سنة 1982، وكذلك «اتفاق الطائف» الذي نص على تفكيك كل الميليشيات المسلحة في لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وترى أن مصير الاتفاق الجديد في واشنطن سيكون شبيهاً، بفضل «حزب الله». وتقول إن اللبنانيين سيتعرفون بشكل أعمق على المفاهيم السياسية والعقائدية لـ«حزب الله»، الذي لا يكترث بمصير 1.2 مليون مواطن أرغموا على الرحيل من بيوتهم وبلداتهم ويعيشون مشردين.
انتصار نتنياهو
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، أن «نتنياهو يرى انتصاراً كبيراً في حقيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يطالب، على الأقل حتى الآن، بالانسحاب إلى الخط الدولي، في ظل محاولات إيران للضغط على واشنطن. وتقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى على خط مضادات الدبابات (مع أن هذا الخط لا يغطي كامل مدى الصواريخ المضادة للدبابات على امتداده)، إلا أن معظم الهجمات الأخيرة على البلدات الشمالية لم تكن بصواريخ مضادة للدبابات، بل بصواريخ وقذائف، وبشكل رئيسي بطائرات مسيّرة من أنواع مختلفة. فكيف سيساعدهم هذا الشريط الأمني؟».
وأضافت: «كما يعد نتنياهو بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان حتى يُسلّم (حزب الله) سلاحه، لكنه لا يُشير إلى كيفية حلّ مشكلة (حزب الله). لقد زعم مُروّجو الحكومة في بداية المحادثات بين إسرائيل ولبنان أنها أولى الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين. من جهة أخرى، لا بدّ أن يكون هناك من بين أعضاء فرق التفاوض من يعلم أن هذا غير صحيح، لأن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين يوم الجمعة تُذكّر بشدة ببعض بنود الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ولبنان في مايو (أيار) 1983.
وهكذا، تحوّل «الاعتراف بحقهم وواجبهم في العيش بسلام مع بعضهم بعضاً ضمن حدود آمنة ومعترف بها» في عام 1983 إلى «تأكيد حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهم المشتركة في العيش بأمان بوصفها دول متجاورة ذات سيادة». ويمكن إيجاد أمثلة أخرى لا حصر لها.
قدرة ضعيفة
ويقول الخبير الاستراتيجي رونين بيرغمان، الذي يكتب في «نيويورك تايمز» وفي «يديعوت احرونوت»: «قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها وتفكيك جميع الميليشيات المسلحة بطريقة لا تُهدد السلام وسيادة دولة لبنان، ولا تُهدد دولة إسرائيل، ضعيفة جداً».
وأضاف أنه لا تكمن مشكلة الاتفاق المُوقّع يوم الجمعة فيما يحتويه، بل فيما يفتقر إليه. فهو مليء بالعبارات الرنانة، لكنه يفتقر إلى أربعة عناصر أساسية.
أولها: عدم وجود جدول زمني لإنجازه أو حتى لإحراز تقدم فيه. فهو مشروط تماماً ودون أي مواعيد نهائية.
ثانياً: لا يتضمن الاتفاق عبارة «وقف إطلاق النار» أو أي إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي فرضه ترمب على إسرائيل، ولا يُبين ما إذا كان قد طُبِّق أم لا، ولا الشروط التي تم بموجبها، كما لا يُشير إلى آلية الإشراف على وقف إطلاق النار.
ثالثاً: صرّح وزير الدفاع يسرائيل كاتس الليلة الماضية بأن الاتفاق «حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم لدولة إسرائيل، قد يُسهم في بناء واقع جديد أكثر أماناً على الحدود الشمالية وفي لبنان لأول مرة منذ عقود».
لكن كاتس نفسه صرّح في أبريل (نيسان) الماضي بأن «الجيش الإسرائيلي دمّر بانفجار هائل بنية تحتية إرهابية تحت الأرض في القنطرة، لبنان، والتي تقع داخل المنطقة الأمنية الجديدة. وقد التزمت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بتحرير جنوب لبنان من إرهابيي (حزب الله) وأسلحتهم، وهذه هي النتائج». فلماذا يعتقد أن الحكومة اللبنانية ستنجح هذه المرة؟
رابعاً: «حزب الله» ليس طرفاً في الاتفاق، وقد أعلن معارضته الشديدة له. وإذا بدا هذا مألوفاً لكم، فليس ذلك من قبيل الصدفة، فالوضع يُذكّرنا بشدة بالاتفاق مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكذلك الاتفاق مع إيران.
لا بدّ لأي جهد عسكري، حتى أكثرها نجاحاً، أن ينتهي باتفاق، مع خاتمة سياسية دبلوماسية، وإلا فلن تنجو المنطقة من الحرب، ولن تستطيع أي دولة البقاء في مثل هذا الوضع. لكن خلال ما يقارب ثلاث سنوات من القتال، بذلت إسرائيل جهوداً لتجنب التوصل إلى اتفاقيات، وهو ما بدا على الأرجح هزيمةً للطبقة السياسية أو أقل جاذبيةً للناخبين.
وهكذا، بدلاً من استغلال النجاحات التي حققتها لتوقيع اتفاقيات من موقع قوة، ماطلت إسرائيل لكسب الوقت، واضطرت للموافقة على اتفاقيات مؤقتة، وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.