مقتل 5 عرب في إسرائيل بانفجارَي سيارتين وإطلاق نار

هل ينقلب نتنياهو على نصيره الوحيد ترمب؟

ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «يتخبط في الأيام الأخيرة في مسألة مصيرية تتراوح ما بين (الانتحار السياسي وتغيير سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب)»؛ فهو يعيش اليوم معركة انتخابية قد تنهي حكمه، ويُكرّس كل جهوده لكي ينجح فيها؛ لأنه واثق من أن الهزيمة في الانتخابات ستؤدي به إلى حكم بالسجن في قضايا الفساد؛ ولذلك فهو مستعد لأي شيء ينقذه من هذا المصير.

وما يُحير نتنياهو هو أن الجمهور الإسرائيلي بدأ ينقلب على ترمب بشكل حاد؛ ففي الاستطلاعات التي أُجريت مع شن الحرب المشتركة ضد إيران، كانت غالبية الإسرائيليين يرون في الرئيس ترمب نصيرهم الأول، وكان نتنياهو يصفه بأنه «أكبر صديق لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة».

ودلّت الاستطلاعات على أن نسبة من يرون ترمب بشكل إيجابي تصل إلى نحو 70 بالمائة من الإسرائيليين، وذلك مقابل 38 بالمائة ينظرون بشكل إيجابي إلى رئيس حكومتهم نتنياهو. وقد تباهى ترمب نفسه بذلك، وقال إن «شعبيته في إسرائيل أكبر من شعبية نتنياهو».

وقبل أسبوعين، مع الكشف عن مضامين الاتفاق بين واشنطن وطهران، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية نتائج استطلاع جديد أعده معهد «كونتار»، أظهرت أن «شعبية الرئيس ترمب تحطمت بين الإسرائيليين، وأن 54 بالمائة منهم ينظرون إليه بشكل سلبي».

وفي آخر استطلاع لصحيفة «معاريف» العبرية، جاء أن 63 بالمائة من المستطلعين يعتقدون أن على نتنياهو أن يعمل بموجب المصالح الإسرائيلية، حتى لو كانت تتناقض مع طلبات الرئيس الأميركي ترمب، وفقط 18 بالمائة قالوا إن على نتنياهو الاستجابة لطلبات ترمب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر 2025 (أ.ب)

وبحسب المسؤول المقرب من نتنياهو، الذي نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، فإن «هذه الأجواء تجعل نتنياهو يفحص إمكانية توجيه انتقادات صريحة لسياسة الرئيس الأميركي، بل إن عدداً من المقربين إليه باشروا حملة كهذه منذ عدة أسابيع، بعد أن أوقف الحرب في إيران، وفرض على إسرائيل قيوداً في حربها على لبنان».

اتهامات لترمب بخيانة إسرائيل

وقادت هذه الحملة «القناة 14» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، فاتهمت ترمب بـ«خيانة إسرائيل»، بل اعتبرت نائبه جي دي فانس «إنساناً غير سويّ». وهاجمت مساعدَي الرئيس اليهوديين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقالت إنهما «مرتشيان يعملان في خدمة العرب»، بل صعّدت بأنهما «أشباه يهود».

نتنياهو يتوسط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالقدس في أكتوبر الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)

وأثارت وزيرة المواصلات ميري ريغف، المقربة من عائلة نتنياهو، مشكلة مع الجيش الأميركي، بسبب ما قالت إنه «احتلاله قطعة كبيرة من مطار بن غوريون، وضع فيها 20 طائرة تزويد بالوقود».

ورغم أن إسرائيل استفادت من هذه الطائرات خلال غاراتها على إيران، في الحربين، ومن دونها لم يكن بمقدورها الطيران إلى هناك، راحت تحرض جمهور المسافرين الإسرائيليين للاستجمام في الخارج بأنها «قد تضطر إلى إلغاء تذاكرهم؛ لأن المطار لم يعد يتسع للرحلات التجارية بسبب الطائرات الأميركية».

وفي قصة أخرى، اتهموا الجنود الأميركيين العاملين في مقر «كريات غات» للإشراف على الاتفاق في غزة، باحتلال بركة السباحة في قرية قريبة، وحرمان سكان القرية من هذه المتعة؛ لأنهم يشترطون التفرد بها.

جنود أميركيون وإسرائيليون في مركز التنسيق المدني العسكري وهو المركز الذي تقوده الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بغزة... في كريات غات جنوب إسرائيل يوم 17 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويعني ذلك أن محيط نتنياهو باشر التلميح بمهاجمة ترمب والأميركيين المحيطين به الذين ينفذون سياسته.

وادعى عدد منهم أن هذا هو نقطة في بحر بالمقارنة مع تهجم ترمب ونائبه على نتنياهو، مذكّرين بالكلمات القاسية التي استخدمها الرئيس الأميركي و«أصابتنا بصدمة كبيرة»، مثل قوله: «لولا وجودي لكان نتنياهو الآن في السجن»، و«لولا وجودي لما كانت إسرائيل موجودة اليوم»، و«أنا الذي أُملي ونتنياهو ينفذ». وكذلك أقوال دي فانس: «لا تهاجموا الزعيم الوحيد في العالم الذي يدعمكم. في الأشهر الثلاثة الأخيرة تمت صناعة ثلثَي السلاح الذي دافع عن إسرائيل في الولايات المتحدة، وتم تمويلها بأموال دافع الضرائب الأميركي».

وكما هو معروف، فإن المعارضة الإسرائيلية تحمّل نتنياهو مسؤولية هذا الانفلات ضده وضد إسرائيل. وكتب المؤرخ نحاميا شترسلر في «هآرتس»، اليوم: «ليس غريباً أن نخاف على وجودنا، وليس من الغريب أيضاً أن يكون مزاجنا كئيباً. هذه هي نتيجة ثلاث سنوات ونصف السنة تحت حكم أسوأ شخص في تاريخ الشعب اليهودي. لقد اعتمدنا على الولايات المتحدة تقريباً 60 سنة، منذ الحظر الفرنسي في عام 1967، حصلنا منها على أحدث الطائرات، ومحركات دبابات، والقنابل الذكية، والصواريخ، وطائرات الاعتراض... وحصلنا أيضاً على تعاون استخباري ودعم دبلوماسي، ونحصل سنوياً على منحة أمنية بمبلغ 3.8 مليار دولار، قفزت إلى 23 مليار دولار خلال الحرب». وتابع: «لكن رغم ذلك عرف رؤساء الوزراء السابقون في إسرائيل كيفية الحفاظ على قدر من الاستقلالية. حرصوا على بناء تحالفات مع أوروبا أيضاً، واستمالوا الرأي العام العالمي، ليتمكنوا من رفض أي رئيس أميركي في لحظة حاسمة، ثم جاء نتنياهو. خلال ثلاث سنوات ونصف السنة جعلنا دولة تابعة، لا حلفاء لها إلا ترمب. شوّه صورتنا في الدول الأوروبية».

كيف يغيّر الانطباع؟

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي كشف عن تخبط نتنياهو ما بين مهاجمة ترمب والاستمرار في بلع إهاناته، فإنه يضع في رأس اهتماماته الآن كيف يغير هذا الانطباع؛ حتى لا يخسر مزيداً من الشعبية، وكي يسترد الأصوات التي خسرها في اليمين.

وإذا كان نتنياهو يبني على دعم ترمب له في المعركة الانتخابية، ويطلب أن يلتقيه مرتين على الأقل في الأسابيع القادمة؛ مرة في إسرائيل، ومرة في البيت الأبيض، ليغدق عليه المدائح ويصفه بـ«البطل القومي»؛ فإنه يخشى أن ترتد هذه المدائح إلى نحره، وتجعله يخسر مزيداً من الأصوات. ولكن نتنياهو يخشى في الوقت نفسه أن يؤدي مثل هذا النقد للرئيس ترمب إلى نتيجة عكسية؛ فيبدأ بإقامة اتصالات لدعم أحد منافسيه في الساحة السياسية الإسرائيلية.