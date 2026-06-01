إيران: انعدام الثقة والمواقف الأميركية المتناقضة يعرقلان إنهاء الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن بقائي قوله: «بدأت المفاوضات وسط شكوك كبيرة وانعدام للثقة، ويجري تبادل الرسائل وسط هذه الظروف».

وأضاف: «الطرف الآخر يغير آراءه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة (...) ومن الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات».

وتابع أن طهران ترى أن التصرفات الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان، ليست منفصلة عما تقوم به الولايات المتحدة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطاً رئيساً للتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

واتهم بقائي الولايات المتحدة بأنها تُواصِل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح، بعد قصف أميركي لأحد موانئ إيران، أعقبه ضربات إيرانية انتقامية. وقال: «الولايات المتحدة تنتهك أيضاً وقف إطلاق النار، بما في ذلك هذا الصباح»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني».

إيرانية تمر بجوار جدارية مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في أحد شوارع طهران الاثنين (إ.ب.أ)

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا توجد حالياً أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي.

وقال: «نعرف متى يحين الوقت المناسب للتحرّك فيما يتعلّق بالملف النووي. لم نُجر أيّ مفاوضات حول تفاصيل هذا الملف حتى الآن. في هذه المرحلة، تبقى أولويتنا إنهاء الحرب».

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في منشور على «إكس»، إن «الحصار البحري الأميركي وتصعيد إسرائيل لجرائم الحرب في لبنان دليلان واضحان على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار».