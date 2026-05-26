«الحرس الثوري» يعلن إسقاط مسيّرة أميركية دخلت المجال الجوي الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، أنَّه أسقط طائرة مسيّرة أميركية دخلت المجال الجوي لإيران، وأطلق النار على مقاتلة ومسيّرة أخرى اخترقتاه أيضاً.

وجاء في بيان للحرس أن الجيش الأميركي «اخترق (...) المجال الجوي الإيراني في منطقة الخليج. وبعد عمليات رصد استخباراتي دقيقة، تمكَّنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري (...) من رصد وإسقاط طائرة من دون طيار من طراز (إم كيو-9 MQ9)».

وأضاف أن وحداته «أجبرت المقاتلة المعتدية (F35) وطائرة الاستطلاع من دون طيار من طراز (آر كيو-4 RQ4) على الفرار، والخروج من المجال الجوي الإيراني، وذلك عبر إطلاق النار عليهما»، من دون أن يشير إلى تاريخ حصول ذلك، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولاحقاً، أعلنت إيران اليوم أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع نشاط عسكري أميركي، عقب أن أعلنت واشنطن شنَّ هجمات على أهداف داخل البلاد على الرغم من وقف إطلاق النار القائم والمفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وحذَّرت قوات «الحرس الثوري» من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، مؤكدة على حق إيران في الرد.

وقالت القوات إنَّها أطلقت النار على طائرة مسيّرة أميركية من طراز «آر كيو4»، ومقاتلة «إف 35»، كما رصدت طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-9». وقالت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتان إنه تم إسقاط طائرة أميركية مسيرة طراز «إم كيو-9». وكان الجيش الأميركي قد قال أمس (الاثنين) إنَّه نفَّذ هجمات على جنوب إيران، استهدفت مواقع صواريخ في جنوب البلاد، كما هاجم قوارب بالقرب من مضيق «هرمز»، زعم أنَّها تقوم بزراعة ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.