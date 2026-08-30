موسم الأدب الفرنسي 2026: 461 رواية وتراجع الترجمة

بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) تصدر في فرنسا وفق إحصاء مجلة «ليفر إبدو» 461 رواية، مقابل 484 في العام الماضي، موزّعة على 344 عملاً فرنسياً و117 عملاً مترجَماً. وإن كان الرقم في ظاهره وفرة، فإنّ في باطنه إنذاراً: فالإنتاج الفرنسي ثابت تقريباً عند مستوى 2025، بينما جاء التراجع كلّه من جهة الترجمة، التي نزلت من 140 عنواناً إلى 117. ويأتي هذا الحصاد في سنةٍ قاسية على القطاع؛ إذ تراجعت مبيعات الكتاب الجديد في النصف الأول من 2026 بنسبة 6.2 في المائة، في خامس تراجعٍ متتالٍ، فيما اتّسع سوق الكتاب المستعمل حتى صار ينافس الكتاب الجديد على شريحةٍ معتبرة من القرّاء. وفي الواجهة، تتعرض المكتبات الفرنسية لمصاعب مادية حيث وُضعت سلسلة «جيبير جوزيف» العريقة تحت التسوية القضائية منذ أبريل (نيسان) الماضي، كما تواجه المكتبات المستقلّة الصغيرة ضغوطاً دفعت كثيراً منها إلى إيقاف نشاطها.

غير أنّ المفارقة التي تستحقّ التوقّف هي أنّ الرواية الفرنسية تردّ على انكماش سوقها بتوسيع خيالها لا بتقليصه. فحين يضيق الرهان التجاري، يميل الناشرون عادةً إلى الآمن والمجرَّب. لكنّ هذه السنة عادت الروايات الطويلة التي تمتدّ عبر الأجيال بقوة، لتستعيد الحبكة والمغامرة. كأنّ الأدب، إذ يفقد جزءاً من جمهوره، يقرّر أن يستعيده بما كان قد تخلّى عنه طويلاً وهي المتعة السرديّة. وهو ما أكدته مجلة «ليفر إبدو» التي لاحظت أنّ موضوع النسب والعائلة هو أقلّ حضوراً من العام الماضي، وأنّ كثيراً من كتب الموسم تدعو إلى ما سمته بـ«الفرار»: فرار جغرافي وتاريخي، وأحياناً إلى عوالم عجائبية. غير أنّ الكتابة عن الذات لم تختفِ تماماً، وإنّما غيّرت وجهتها: فالأعمال الأولى، وأغلب أصحابها هذا العام من النساء إذ شكلن نحو 60 في المائة منها، تدور حول موضوعين اثنين، هما البحث عن الأصول وتجربة المنفى. أما الرقم الأخطر في حصيلة الموسم فيبقى تراجع الترجمة؛ إذ يعني عملياً أنّ ثلاثاً وعشرين نافذةً على لغات أخرى أُغلقت في سنةٍ واحدة. ولا تفصّل الإحصاءات المتاحة أيّ اللغات دفعت الثمن، غير أنّ منطق مثل هذه الدورات يقول إنّ الانكماش يبدأ من الهوامش لا من المركز: أي من اللغات التي لا تملك سوقاً ولا جوائز كبرى تسندها. والأدب العربي المترجَم إلى الفرنسية، الذي لم يكن حضوره وافراً في الأصل، معنيٌّ بهذا السؤال أكثر من سواه.

في صدارة الموسم، كالعادة، الكاتبة أميلي نوتومب، التي أصدرت روايتها الجديدة «مراهقة الببغاء» (L›adolescence du perroquet)، في مائة وستين صفحة، وهي تتناول حكاية «ألبان»، اليتيم منذ السابعة عشرة، الذي يتبنّى ببغاءً رمادياً من الغابون يُدعى «جو»، فيتحوّل الكائن الأليف تدريجاً إلى شريكٍ مقلق. وتحت الطرافة الظاهرة نصٌّ عن اللغة والوحدة والهيمنة، تختصره الجملة الوحيدة التي اختارتها الكاتبة لتقديمه: «الحبّ ليس حقّاً مكتسباً». وإلى جانبها تقدّم ليليا حسين في «أنا» (Je) واحداً من أذكى مقترحات الموسم: أن تُعيد الكلام إلى أنطوانيت، زوجة روتشستر الأولى، «المجنونة في العليّة» التي أسكتتها شارلوت برونتي في «جين إير» قبل قرنٍ وثلاثة أرباع القرن. وتعيدنا الروائية إلى جامايكا عام 1831، فتصير الشخصية الثانوية راوية، ويصير الجنون المنسوب إليها تاريخاً استعمارياً كاملاً. أما العمل الأكثر حساسية فهو «وحدة الأساتذة لا نهاية لها» ليانيك هينيل.

والكتاب لا يروي متاعب أستاذٍ شاب في ضاحية باريسية فحسب، بل يكتب عن اغتيال المدرّسَين صامويل باتي ودومينيك برنار. وهينيل، الذي درّس خمس عشرة سنة في مناطق التعليم الواقعة في الضواحي قبل أن يتفرّغ للكتابة، يعرف من الداخل ما يكتب عنه، وهذا ما يمنح النصّ سلطته. وإلى جانب هذه العناوين الثلاثة، يعرض المشهد الأدبي الجديد أسماءً راسخة كفيليب جانادا الذي يواصل شغفه بقضايا التحقيق في «مجهولة رصيف جافيل»، وسيرج جونكور في «قصة غراميات» حول حكايتَي حبٍّ متشابكتين من زمنين مختلفين، وكذلك متياس إينار الذي يستعيد سراييفو في «فندق البلقان».

ويحتفظ الموسم بحضورٍ عربيّ ومتوسطيّ لافت، لا على هامشه بل في صلبه. فلدى «جوليار» يفتتح المغربي عبد الله الطايع الموسم بـ«واقفاً في أحلامك»، عائداً إلى المنفى بوصفه شرطاً لا حادثة. وتصدر عن «ستوك» رواية «إمامي» للبناني سبيل غصّوب، وهي تحقيق متخيَّل في اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، يضفر فيه الكاتب سيرة عائلته بتاريخ لبنان. وعن الدار نفسها تصدر «الجزء الغائب»، الرواية الثانية للممثلة والمخرجة رشيدة براكني، عن امرأة تلاحقها جراح طفولتها وحرب الجزائر.

والجزائر تحديداً تعود هذا الموسم من أكثر من باب: من خلال رواية ستيفان جوستي «أوقفوا إطلاق النار» التي تروي الساعات التي سبقت مجزرة شارع إيسلي بالعاصمة عشية نهاية الاستعمار الفرنسي، والتجارب النووية في الصحراء لدى كزافييه لو كلير، والملحمة الاستعمارية لدى ماتيو بيليزي. ومن فلسطين يكتب كريم قطّان بالفرنسية في «شمالية». وتتقاطع مع هؤلاء الرواية الشهادية «إلّا الحدود» لإليزا شوا دوسابان وهي فرنسية من أمٍّ كورية جنوبية، تنشر لدى دار «زوي» السويسرية، رحلتها إلى بيروت وجنوب لبنان ثم إلى الأردن غداة السابع من أكتوبر 2023. واجتماع هذه العناوين في موسمٍ واحد ليس مصادفة، فالرواية الفرنسية تكتب اليوم ذاكرتها الاستعمارية والمتوسطية بأقلام أصحابها لا بأقلام الوكلاء عنهم، وذلك في ذاته تحوّلٌ يستحقّ أن يُسجَّل.

أما الأدب الأجنبي، فرغم تقلّصه الكمّي، يبقى خزّان الاكتشافات، وقد اختار هذا العام صيغة الملحمة العائلية تتصدّره «لازار» للسويسري نيليو بيدرمان (23 عاماً)، الصادرة في ستٍّ وعشرين دولة، وهي تتتبّع عبر ثلاثة أجيال صعود سلالةٍ أرستقراطية وأفولها، انطلاقاً من طفلٍ وُلد في هنغاريا مطلع القرن العشرين. ويغوص الإسباني أرتورو بيريز-ريفيرتي في الحرب الأهلية في «خط النار»، فيما يحمل العمل الأول للأميركي من أصل ياباني أ. س. تاماكي، «عشيرة الأوراق الميتة»، أكبر طبعة في الخانة الأجنبية بثلاثين ألف نسخة، وهي حكاية صداقةٍ تُختبَر وسط صراعات عائلات الساموراي.

وتعود إليزابيث ستراوت إلى بلدة كروسبي في ولاية مين بـ«احكوا لي كل شيء»، بينما يحوّل الآيرلندي المقيم في نيويورك كولوم ماكان تحقيقاً في قطع الكابلات البحرية قبالة سواحل غرب أفريقيا إلى تأمّلٍ في هشاشة ما نحسبه متيناً.

ويكتمل المشهد بالاسكوتلندي دوغلاس ستيوارت في «جون، ابن جون»، المُدرَج في القائمة الأولى لجائزة «بوكر» هذا العام، حيث يعود شابٌّ حديث التخرّج إلى جزيرة هاريس في الهبريد الخارجية فيصطدم بأبيه وبجماعةٍ مشيخية مغلقة وبسرٍّ عائليّ قديم.

ويُنهي الإيطالي أنطونيو سكوراتي ملحمته عن موسوليني بجزئها الخامس، فيما تعود الأميركية لورا كازيشكي إلى الرواية في «سباحة تحت المراقبة» عن حادثة غرق طفل في مسبحٍ مزدحم من دون أن ينتبه إليه أحد، بينما تتّجه «أبولو 11» نحو القمر.

القائمة الأولى لـ«غونكور» تُعلَن في الثاني من سبتمبر (أيلول)، أي بعد أسبوعين فقط من الموجة الأولى للموسم الجديد، على أن تفتتح «ميديسيس» موسم الإعلانات في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتليها «غونكور» و«رونودو» في اليوم التالي. وحتى ذلك الحين، يمكن قول شيءٍ واحد بثقة: إنّ هذا الموسم أضيق سوقاً وأوسع خيالاً من سابقه.