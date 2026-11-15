تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5341669-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»
جنسن هوانغ (رويترز)
نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، عن مصادر مطلعة أن جنسن هوانغ يدرس العودة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأنه ناقش مع مقربين منه إمكان الرجوع إلى المنصب.
وقال أحد المقربين من هوانغ للصحيفة إنهم يعملون على تشكيل «غرفة عمليات» تضم مديرين تنفيذيين من وادي السيليكون للضغط من أجل عودة الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، وسيحاولون حشد الدعم من البيت الأبيض.
وأضاف: «كل من له شأن في مجال التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة يحب جنسن»، مضيفاً أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانغ، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان «فاينانشال تايمز» أن مجلس إدارة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية المتخصصة في تصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لهوانغ. ولم ترد «إنفيديا» بعدُ على طلب من «رويترز» للتعليق.
واستقال هوانغ، يوم الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في كونها جاسوسة صينية، مما أثار تساؤلات حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بالشركة إلى الصين.
وأغرقت هذه الفضيحة شركة تصنيع الرقائق في أزمة، وأحدثت صدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أسهم هوانغ في تمويله.
اقتحم الذكاء الاصطناعي مجال الصناعات العطرية؛ إذ بات لهذه التقنية الثورية دور متزايد في ابتكار أنواع جديدة من العطور.
«الشرق الأوسط» (باريس)
تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5341669-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»
جنسن هوانغ (رويترز)
نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، عن مصادر مطلعة أن جنسن هوانغ يدرس العودة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأنه ناقش مع مقربين منه إمكان الرجوع إلى المنصب.
وقال أحد المقربين من هوانغ للصحيفة إنهم يعملون على تشكيل «غرفة عمليات» تضم مديرين تنفيذيين من وادي السيليكون للضغط من أجل عودة الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، وسيحاولون حشد الدعم من البيت الأبيض.
وأضاف: «كل من له شأن في مجال التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة يحب جنسن»، مضيفاً أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانغ، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان «فاينانشال تايمز» أن مجلس إدارة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية المتخصصة في تصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لهوانغ. ولم ترد «إنفيديا» بعدُ على طلب من «رويترز» للتعليق.
واستقال هوانغ، يوم الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في كونها جاسوسة صينية، مما أثار تساؤلات حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بالشركة إلى الصين.
وأغرقت هذه الفضيحة شركة تصنيع الرقائق في أزمة، وأحدثت صدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أسهم هوانغ في تمويله.
«سبايس إكس» تنجح للمرة الأولى في التقاط مركبتها «ستارشيب» عند منصة الإطلاقhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5341262-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
وهذه الرحلة التجريبية الخامسة عشرة لأكبر وأقوى منظومة صاروخية في العالم. وكان مقرّرا أن تشهد عملية مزدوجة غير مسبوقة لالتقاط كلّ من المرحلة الصاروخية المعزّزة «سوبر هيفي» ومركبة «ستارشيب»، لكن محاولة استعادة المرحلة المعزّزة أُلغيت الجمعة.
ويشكّل نجاح استعادة «ستارشيب» محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، ما قد يخفض تكاليف المهمات بدرجة كبيرة ويتيح تنفيذ عمليات إطلاق بوتيرة أعلى.
وقالت جيسي أندرسون، وهي مسؤولة في برنامج «ستارشيب» قبل التقاط الصاروخ إنه «إذا نجحت المحاولة، فستثبت أن بالإمكان استعادة مركبة إطلاق مدارية بالكامل عند منصة إطلاقها».
وأكملت المركبة، التي تحمل المنظومة الصاروخية اسمها، 14 دورة حول الأرض وأطلقت خلال رحلتها التي استغرقت 22 ساعة 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة «ستارلينك» التابعة لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وتنطوي عملية التقاط «ستارشيب» على تعقيد بالغ، إذ هبطت المركبة من ارتفاع أعلى بكثير وبسرعة تفوق بكثير سرعة هبوط المرحلة المعزّزة التي نجحت «سبايس إكس» في استعادتها ثلاث مرات سابقاً.
وعلى غرار «سوبر هيفي»، نفذت «ستارشيب» هبوطا موجّهاً لتستقرّ عمودياً بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق.
وصُمّمت بعض نسخ «ستارشيب» لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصّص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.
وتعوّل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على «ستارشيب» لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج «أرتيميس».
وهنّأ مدير الوكالة جاريد آيساكمان «سبايس إكس» الجمعة على «إطلاق مذهل آخر»، من دون الإشارة إلى الإخفاق في استعادة المرحلة المعزّزة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأحدث ماسك، أغنى شخص في العالم، تحوّلاً في قطاع الفضاء بصواريخ «فالكون» القابلة لإعادة الاستخدام جزئياً، والتي تُستخدم بانتظام لإطلاق أقمار اصطناعية ونقل روّاد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
لكن مشروع «ستارشيب» شهد تأخيرات فيما تواجه الشركة تحدّيات هندسية جديدة، من بينها نقل الوقود إلى المركبة وهي في المدار، وهي عملية لم تجد لها الشركة حلّا بعد وتُعدّ ضرورية لأي رحلة إلى القمر أو المريخ.
ولا تزال المرحلة المعزّزة «سوبر هيفي» بحاجة إلى مزيد من الضبط. فقد طرأ خلل تقني أثناء هبوطها الجمعة، ما اضطرّ الشركة إلى تحويل مسارها نحو خليج المكسيك قبالة موقع الإطلاق. ودمّرت المرحلة المعزّزة نفسها تلقائيا في كرة من اللهب قبل ارتطامها بالمياه.
وتستثمر «سبايس إكس» بكثافة في توسيع قدراتها على الإنتاج والإطلاق، بعدما جمعت نحو 85,7 مليار دولار لدى طرح أسهمها في البورصة في يونيو (حزيران).
وخلال جولة في مصنع الشركة البالغة مساحته 93 ألف متر مربّع في «ستاربيس» الجمعة، قال مسؤولون في «سبايس إكس» للصحافيين إن الشركة باتت قادرة على إنتاج مركبة فضائية كل أسبوعين ومرحلة صاروخية معزّزة كل أربعة أسابيع.
إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهمhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5341224-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85
إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل عن هذا الاستخدام تحديداً، وفق ما أعلنت، السبت.
وقالت الهيئة، في بيان، إن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إلى صور مستخدمين إيطاليين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها، «من دون الحصول على موافقة محدّدة ومن دون إبلاغهم على نحو واف»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو شركة «ميتا» بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».
والعقوبة قياسية بحق المجموعة التي ندّدت بها، ووصفتها بأنها «ضريبة» على حرية التعبير.
وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة، اليوم السبت، أيضاً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.
وغُرمت «أمازون» عام 2021 بأكثر من 1.1 مليار يورو لمخالفتها قانون المنافسة، قبل أن تخفض الغرامة إلى 752 مليون يورو إثر الطعن فيها.
ويمكن لـ«ميتا» أيضاً الطعن في القرار. ولم تردّ المجموعة الأميركية على الفور على طلب للتعليق، بعد ظهر السبت.
وتتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور»، المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها.
وبحسب الهيئة الإيطالية، كان «فيسبوك» يطلب الوصول إلى معرض الصور من خلال إذن واحد يشمل التطبيق بأكمله، تسبقه عبارة عامة هي «تفعيل ميزات أخرى»، من دون أن توضّح للمستخدم أنه يسمح بذلك أيضاً باستخدام محتويات معرض صوره لتقديم اقتراحات للنشر.
وبات على «ميتا» «طلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدّد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها».
وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامة «العدد الكبير للأشخاص المعنيين»، وهم نحو 20 مليون مستخدم لأندرويد في إيطاليا، ومدّة المخالفة التي «لا تزال مستمرة بالنسبة إلى من لم يحدّثوا التطبيق ومن سبق أن منحوا النظام الإذن»، فضلاً عن «قلة تعاون (ميتا) خلال التحقيق».
وتُمثّل قيمة الغرامة نحو 0.4 في المائة من الإيرادات السنوية للمجموعة، التي بلغت 201 مليار دولار عام 2025، فيما بلغ صافي أرباحها 60.5 مليار دولار.