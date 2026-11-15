تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، عن مصادر مطلعة أن جنسن هوانغ يدرس العودة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأنه ناقش مع مقربين منه إمكان الرجوع إلى المنصب.

وقال أحد المقربين من هوانغ للصحيفة إنهم يعملون على تشكيل «غرفة عمليات» تضم مديرين تنفيذيين من وادي السيليكون للضغط من أجل عودة الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، وسيحاولون حشد الدعم من البيت الأبيض.

وأضاف: «كل من له شأن في مجال التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة يحب جنسن»، مضيفاً أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانغ، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان «فاينانشال تايمز» أن مجلس إدارة «إنفيديا» تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدنغز» البريطانية المتخصصة في تصنيع الرقائق، في إطار البحث عن خليفة محتمل لهوانغ. ولم ترد «إنفيديا» بعدُ على طلب من «رويترز» للتعليق.

واستقال هوانغ، يوم الخميس، بعد الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع من يشتبه في كونها جاسوسة صينية، مما أثار تساؤلات حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بالشركة إلى الصين.

وأغرقت هذه الفضيحة شركة تصنيع الرقائق في أزمة، وأحدثت صدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أسهم هوانغ في تمويله.