مراسلات تكشف تضليل هوانغ لمسؤولي «إنفيديا» بشأن علاقته الصينية

كشفت مراسلات داخلية في شركة «إنفيديا» أن رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ قدّم لكبار مسؤولي الشركة معلومات مضللة بشأن طبيعة علاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ارتبط بها بعلاقة عاطفية، إذ وصف لقاءاتهما بأنها تعاملات تجارية اعتيادية مع أحد العملاء، وفقاً لمصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها «رويترز».

وأظهرت المراسلات، التي تعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هوانغ أبلغ المستشار القانوني العام للشركة تيم تيتر، ورئيسة التسويق أليسون واغنفيلد، في رسالتين منفصلتين، بأن تواصله مع أليس هوانغ يندرج ضمن التعاملات المعتادة مع العملاء. كما أكد في رسائل أخرى الطابع الاعتيادي لعلاقاته مع شركة «ميغاسبيد»، التي كانت أليس هوانغ تشغل منصباً تنفيذياً فيها.

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، ناقش هوانغ أيضاً إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة «نيويورك تايمز»، بعدما نشرت في أكتوبر من العام الماضي تقريراً سلط الضوء على لقاءاته العلنية مع أليس هوانغ. وكان التقرير قد دفعه آنذاك إلى التواصل مع عدد من كبار مسؤولي الشركة بشأن طبيعة علاقاته بها، لكنه لم يصفها بأنها علاقة عاطفية. ولم ترفع الشركة أو هوانغ دعوى قضائية ضد الصحيفة، التي قالت إنها لم تتلق أي مطالبة قانونية منهما.

وتُعد هذه المراسلات أول تفاصيل داخلية تكشفها «رويترز» بشأن طريقة تعامل هوانغ مع القضية داخل الشركة. وأوضحت الوكالة أنها راجعت عدداً من الرسائل المتبادلة خلال أكتوبر، لكنها لم تقتبس نصوصها حرفياً، بينما لم تطلع على المراسلات التي جرت في خريف 2025.

وكان هوانغ قد اعتذر، في بيان صدر الأحد، عن عدم إخلاصه لزوجته وعن خيبة الأمل التي تسبب بها للشركة. ولم يسمِّ أليس هوانغ في بيانه، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال»، أحد عملاء «إنفيديا» التي كانت تخضع لتحقيق أميركي بشأن شبهات تتعلق بالتجسس لصالح الصين. ولا تربط هوانغين صلة قرابة رغم تشابه اسميهما.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقات عاطفية أخرى لهوانغ مع موظفتين في «إنفيديا»، إحداهما وردت في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، بينما كشفت «رويترز» يوم الخميس عن علاقة أخرى مع موظفة مختلفة في الشركة.

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة «إنفيديا» تكليف مكتب المحاماة الأميركي «واكتيل ليبتون روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق مستقل، عقب التقارير التي تناولت علاقات هوانغ بأليس هوانغ، والاشتباه الأميركي في احتمال عملها لصالح الصين. ونقلت «رويترز» أن الوكالة لم تتحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم، بينما نفت بكين أنها جاسوسة.

وكان هوانغ قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» نُشرت في 29 أكتوبر، إن الحكومة الأميركية لم تُبلغه بشكوكها بشأن أليس هوانغ.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 30 في المائة منذ بلوغها أعلى مستوى إغلاق في 6 أكتوبر، مما أدى إلى محو أكثر من 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية.