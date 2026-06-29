أداة لتشخيص أعطال السيارة وسماعات فرنسية متميزة

إليكم هذه الأدوات والأجهزة الجديدة

كم هو مزعج أن تستقل سيارتك لتفاجأ بوميض ضوء «فحص المحرك»، أو تنبيهات أخرى تظهر فجأة أمام عينيك؟ ستخبرك أداة «بلو درايفر برو سكان» (BlueDriver Pro Scan) بشكل فوري تقريباً، بطبيعة المشكلة، وقد تحميك من التعرض لتعطل مفاجئ.

تؤدي أداة التشخيص هذه، التي تأتي بحجم الجيب، مهام كبيرة؛ إذ يكفي توصيلها بمنفذ «أو بي دي آي آي» في سيارتك للحصول على بيانات مباشرة وتشخيصات ذات مستوى احترافي. وهي تساعدك في تحديد مشكلات الصيانة المحتملة بسيارتك، كما أن استخدامها بسيط ولا يتطلب معرفة ميكانيكية متقدمة. وتوفر الأداة معلومات تساعدك في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت سيارتك بحاجة لعرضها على ميكانيكي موثوق، أم لا.

وإذا كنت مثلي لا تعرف شيئاً عن منفذ توصيل «أو بي دي آي آي» في سيارتك أو أين تجده، فقد قدّم لي «غوغل» إجابة سريعة: منفذ «أو بي دي آي آي» منفذ تشخيصي قياسي، وهو إلزامي بجميع المركبات المصنعة في عام 1996 فما بعده، ويقع أسفل لوحة القيادة في جهة السائق. يتيح هذا المنفذ الاتصال بين الماسح الضوئي ووحدة التحكم الإلكترونية في السيارة لقراءة التشخيصات، ومسح الرموز الكمبيوترية، وتوفير الطاقة.وتحتوي أداة «بلو درايفر برو سكان» على أكثر من 9 آلاف رمز كمبيوتري تشخيصي، وترسل النتائج عبر البلوتوث إلى التطبيق المصاحب لها.

وحسب التقارير، يتوافق الجهاز مع ما يصل إلى 90 في المائة من السيارات والشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي التي بيعت في أميركا الشمالية منذ عام 1996. ويتميز مخطط التوافق على موقع «بلو درايفر» بسهولة التصفح، ويضم علامات تجارية؛ مثل «فورد»، و«جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«هوندا»، و«بي إم دبليو»، وغيرها.

ويساعد تطبيق «بلو درايفر» مباشرة في قراءة الرموز، وعرض تاريخ السيارة، وفحص أضواء التحذير، وعرض قرارات الاستدعاء، ومعلومات السيارة، ونشرات الخدمة. وهناك كثير من الميزات الأخرى، كما أن واجهة التحكم في الشاشة الرئيسية للتطبيق تمتاز بسهولة التصفح. وبمجرد حصولك على المعلومات المطلوبة، يمكنك ببساطة إرسالها إلى بريدك الإلكتروني لتمريرها إلى الميكانيكي الخاص بك.

تعمل الأداة دون الحاجة إلى اشتراك للحصول على تقارير حول المحرك، ونظام الوقود، وناقل الحركة، وغيرها؛ بل وتوفر إرشادات لمهام بسيطة مثل إعادة ضبط مؤشر الزيت. ولا تقتصر الاستخدامات على سيارتك الخاصة فحسب؛ وإنما فكّر في توصيلها بمركبة مستعملة قد ترغب في شرائها، لتظهر لك أي مشكلات حالية إلى جانب تاريخ صيانتها.

السعر: 89.95 دولار

الموقع:

https://us.bluedriver.com

سماعات "ديفياليه جيميناي 2"

سماعات «ديفياليه»

أعلنت شركة «ديفياليه» الفرنسية المتخصصة في الأنظمة الصوتية، التي تصف نفسها بأنها مدفوعة بالسعي الدؤوب لتحقيق التميز الصوتي، عن إطلاق سماعتها اللاسلكية الفاخرة «ديفياليه جيميناي 2» (Devialet Gemini II premium) بلونين جديدين: اللؤلؤي الفاتح والأخضر الغامق.

وتنضم هذه الألوان إلى الألوان الثلاثة الأصلية (الأسود والذهبي والأبيض)، وهي ألوان جديدة تماماً بالنسبة لي؛ إذ لم تسبق لي تجربة أو حتى سماع هذه السماعات الفاخرة. وقد استغرقت الشركة 15 عاماً من الهندسة قبل إطلاق الجيل الثاني من «جيميناي» العام الماضي، لتخرج بصوت ضخم يتميز بالقوة والوضوح ويناسب جميع قوائم التشغيل. وفي الواقع، أرسل لي أحد القراء أخيراً فكرة مثيرة للاهتمام، متسائلاً: «لماذا لا تستمع إلى قوائم تشغيل لا تعتاد سماعها أثناء مراجعة السماعات؟»؛ لذا قررت تجربة ذلك مع هذه السماعات، واخترت قوائم تشغيل لفرق «البيغ باند» الموسيقية التي تعود لفترة الأربعينات.

وقد أثبتت سماعات «جيميناي 2» جدارتها؛ ورغم أنها لم تجعلني من عشاق هذه الفرق، فإن الصوت الذي وصل إلى أذني كان أكثر من رائع، حيث جذبتني السماعات واستمتعت حقاً بكيفية أداء تلك الموسيقى. وبعد اختبارها لعدة أسابيع، لا يراودني أدنى شك في الجودة المتقدمة للصوت المنبعث من مكبرات صوت داخلية مخصصة مقاس 10 ملم مطلية بالتيتانيوم في كل أذن.

وما ساعد «ديفياليه» في بلوغ مستوى التميز الذي تنشده، تزويد السماعات بميزات متقدمة مثل التقليل النشط لضجيج الرياح، وإلغاء الضوضاء التكيفي، واقتران النقاط المتعددة عبر تقنية «بلوتوث 5.2». وتشمل الميزات الأخرى إجراء مكالمات واضحة دون استخدام اليدين، وفترة تشغيل تصل إلى 5 ساعات للشحنة الواحدة، مع إجمالي 22 ساعة باستخدام علبة الشحن والتخزين اللاسلكية المرفقة، إضافة إلى هيكل مقاوم للماء والعرق بمعيار «آي بي إكس 4».كما تمتاز أدوات التحكم باللمس الموجودة على الأذن بالاستجابة العالية، ويمكن تخصيصها عبر تطبيق «جيميناي» المصاحب، الذي يحتوي على مُعادل للصوت لضبط النغمات التي تفضلها، إضافة إلى إعدادات صوتية مسبقة.ويأتي الجيل الثاني من سماعات «جيميناي» بحجم أصغر بنسبة 40 في المائة من الجيل الأول، وبنية تصنيعية عالية الجودة. وبمجرد وضعها في الأذن، تمنحك شعوراً بالراحة والتصميم المريح، وهي ميزة أجدها لا تقل أهمية عن جودة الصوت التي تنتجها، كما تتوفر بالعبوة 4 أحجام مختلفة من رؤوس الأذن بمقاييس (صغير جداً، وصغير، ومتوسط، وكبير).

السعر: 499 دولاراً.

الموقع:

https://www.devialet.com/en-us/true-wireless-earb* خدمات «تريبيون ميديا»

شاحن «كوكتيك 15 إير»cut out

شا حن صغير للطاقة

هناك أمر مؤكد بشأن أجهزة الطاقة المحمولة: إنها تصبح أصغر حجماً فأصغر، بينما تقدم ميزات أكثر وقوة أكبر. ويُعدّ بنك الطاقة «كوكتيك 15 إير» (Cuktech Power Bank 15 Air) مثالاً نموذجياً لذلك.

لقد صُمم هذا الجهاز المحمول، الذي يأتي بحجم الجيب، بتقنيات متقدمة من «نيتريد الغاليوم» وسيليكون - كربون لضمان شحن أسرع وأكثر برودة وأماناً. كما يتميز بنظام توزيع ذكي للطاقة؛ إذ يوفر ما يصل إلى 100 واط من بطارية داخلية بسعة 15000 ملّي أمبير/ساعة.

وتوجد في المقدمة شاشة «تي إف تي» رقمية ذكية توفر مراقبة فورية لكل منفذ، والجهد الكهربي الحالي، ودرجة الحرارة، والوقت المقدر لإعادة الشحن، وميزات شحن ذكية أخرى.

كما يحتوي الجهاز على 3 منافذ (منفذان من نوع «يو إس بي سي»، ومنفذ واحد من نوع «يو إس بي إيه») يمكنها العمل جميعاً في الوقت نفسه. وحسب البيانات المقدمة من شركة «كوكتيك»، فإن الجهاز يمكنه شحن هاتف «آيفون 17 برو ماكس» نحو 1.7 مرة، أو هاتف «سامسونغ إس 25 ألترا» نحو 2.2 مرة تقريباً. كما يوفر منفذ الشحن السريع «يو إس بي سي» ما يصل إلى 65 واط من الطاقة لشحن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

ويتضمن المنتج كابل «يو إس بي سي» بقدرة 240 واط.

السعر: 79.99 دولار.

الموقع: https://cuktech.com/products/cuktech-15-air-power-bank

* خدمات «تريبيون ميديا».