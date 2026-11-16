من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، أحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ البلاد، عن عمر ناهز 80 عاماً، عقب عقود قضاها خلف القضبان، بعدما لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح تجارة المخدرات الحديثة بالمكسيك، وارتبط اسمه بإحدى أبرز جرائم القتل التي ألقت بظلالها على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لم تكن نهاية غاياردو، المعروف بلقب «عرّاب المخدرات»، شبيهة بنفوذه الواسع الذي تمتّع به خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إذ رحل سجيناً داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة غوادالاخارا، بعدما تعرّض لأزمة صحية استدعت نقله من مجمع سجون بوينتي غراندي، يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة بعد ظُهر الأحد، نتيجة فشل متعدد في وظائف الأعضاء، وفقاً لبيان صادر عن السلطات الأمنية بولاية خاليسكو، نقلاً عن الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

من رجل شرطة إلى إمبراطور المخدرات

بدأت رحلة غاياردو المهنية بعيداً عن عالم الجريمة المنظمة، إذ عمل في بداياته ضابط شرطة، كما تولّى حراسة حاكم ولاية سينالوا، وهي مواقع أتاحت له بناء شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والحكومية.

واستثمر هذه العلاقات لاحقاً في تأسيس كارتل غوادالاخارا، الذي لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجارة المخدرات المكسيكية، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالتعاون مع عدد من أبرز الأسماء الإجرامية في البلاد.

وعندما أُلقي القبض عليه في عام 1989، وصفه المدّعي العام المكسيكي آنذاك، إنريكي ألفاريز ديل كاستيو، بأنه «تاجر المخدرات رقم واحد في المكسيك»، في إشارة إلى حجم نفوذه ومكانته داخل عالم الجريمة المنظمة.

الرجل الذي مهد الطريق لصعود «إل تشابو»

لم يقتصر تأثير غاياردو على تأسيس شبكته الإجرامية، بل امتد إلى جيل كامل من أباطرة المخدرات الذين صعدوا لاحقاً إلى قمة تجارة المخدرات العالمية.

وكان من أبرز هؤلاء خواكين جوزمان لويرا، المعروف بلقب «إل تشابو»، زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي بدأ مسيرته في عالم المخدرات بالعمل خبيراً في الخدمات اللوجستية الجوية لدى غاياردو، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وصولاً إلى اعتقاله في عام 2014.

جريمة هزت العلاقات بين المكسيك وأميركا

ارتبط اسم غاياردو دولياً بقضية اختطاف وتعذيب وقتل إنريكي «كيكي» كامارينا سالازار، وهو عميل سري كان يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي الجريمة التي تحولت إلى نقطة فاصلة في الحرب الأميركية على شبكات تهريب المخدرات المكسيكية.

وكان كامارينا قد اختفى في عام 1985، قبل العثور على جثمانه وجثمان طيار كان يعمل معه، بعد نحو شهر من اختطافهما. وأكدت السلطات الأميركية آنذاك أن الضابط كان «على وشك كشف شبكة لتهريب المخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات».

واعتقد المسؤولون الأميركيون أن غاياردو تورّط في الجريمة، إلى جانب اثنين من كبار تجار المخدرات هما رافائيل كارو كينتيرو وإرنستو فونسيكا كاريو، اللذان أُلقي القبض عليهما ووُجهت إليهما اتهامات على خلفية القضية.

وأشعلت الجريمة أزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما طالبت الولايات المتحدة السلطات المكسيكية بمحاسبة المسؤولين عنها، لتصبح القضية واحدة من أبرز المحطات التي أسهمت في تصعيد الحرب على المخدرات.

كما تحولت الواقعة لاحقاً إلى مادة لعدد من الكتب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «ناركوس: المكسيك».

إنكار للاتهامات وأحكام بالسجن لعقود

على الرغم من الاتهامات التي لاحقته، نفى غاياردو، عقب القبض عليه في عام 1989، تورطه في قتل الضابط الأميركي أو مشاركته في تجارة المخدرات.

لكن مسار المحاكمة انتهى بالحكم عليه بالسجن 40 عاماً في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والرشوة والفساد، قبل أن يصدر بحقّه عام 2017 حكم إضافي بالسجن 37 عاماً على خلفية مقتل كامارينا.

وكان غاياردو مطلوباً للسلطات المكسيكية والأميركية لأكثر من عقد قبل اعتقاله، وخلال تلك السنوات تمكّن من مواصلة نشاطه بحُرية داخل المكسيك، مستفيداً من الحماية التي وفرها له عدد من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين.