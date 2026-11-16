شرطة إندونيسيا داهمت فرعاً لـ«ميغاسبيد» أوائل 2026 بطلب أميركي

نقلت صحيفة «ذا ستريتس تايمز»، ومقرها سنغافورة، اليوم عن مصدر القول إن الشرطة الإندونيسية داهمت الفرع المحلي لشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في الحوسبة السحابية والشريكة لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب من السلطات الأميركية.

وتخضع «ميغاسبيد» للتدقيق للاشتباه في قيامها بتقديم المساعدة لشركات صينية للحصول على رقائق «إنفيديا» المتطورة الخاضعة لقيود أميركية على التصدير، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بانتهاكها لهذه القواعد، وفقاً لما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء فقد جرت المداهمة في أوائل عام 2026، قبل أن تنكشف للعلن فضيحة وجود علاقة بين الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانج وأليس هوانغ المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد».

وذكرت «ذا ستريتس تايمز» أن المداهمة كانت جزءاً من تحقيق طلبه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إندونيسي لم تذكر اسمه أن الشرطة الإندونيسية عثرت في الموقع على خزائن معدنية لخوادم لم يسبق فتحها، لكنها لم تعثر على أي وحدات لمعالجة الرسومات.

وقال مصدر الصحيفة إن معظم معدات «إنفيديا» التي اشترتها كيانات تابعة لـ«ميغاسبيد» نُقلت على الأرجح إلى الصين، ربما عبر طائرة خاصة بعد وصولها إلى إندونيسيا.

وتظهر سجلات شحن راجعتها «رويترز» من مزود البيانات التجارية «إمبورت جينيوس» أن الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا استوردت معدات من «إنفيديا» بين عامي 2024 و2026، بما في ذلك معالجات إتش100، ومكونات ذات صلة.

ووفقاً لملف تعريفي للشركة صادر عن وزارة العدل، فقد تأسست الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا في مايو (أيار) 2024.