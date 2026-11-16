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العالم الولايات المتحدة​

انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 18 %

طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
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انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 18 %

طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)

شهد العام الدراسي 2025 - 2026 تراجعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، بينما انخفض عدد الطلاب الدوليين الجدد المسجلين بنسبة 18 في المائة، وفقاً للبيانات التي أصدرها معهد التعليم الدولي اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد أشار المعهد إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين التحقوا بالكليات والجامعات الأميركية بلغ أكثر من 1.1 مليون طالب، حيث جاءت الهند والصين في صدارة الدول التي يفد منها أكبر عدد من الطلاب.

ويتابع المعهد، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، أعداد الطلاب الدوليين في نحو 3 آلاف كلية وجامعة تستقبل طلاباً من خارج البلاد، لرصد تطورات الالتحاق بالتعليم الجامعي الأميركي.

كما أجرى المعهد هذا الخريف مسحاً شمل عينة فرعية مكونة من 809 مؤسسات تعليمية، وقد أظهر انخفاضاً بنسبة 15 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، وتراجعاً بنسبة 9 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين، بما يشمل الملتحقين ببرنامج التدريب العملي الاختياري، الذي يتيح للطلاب الأجانب العمل واكتساب الخبرة المهنية بعد الدراسة.

ويمثل هذا التراجع العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الجامعات الأميركية انخفاضاً في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل استقطاب المؤسسات التعليمية الأميركية للطلاب الأجانب.

والشهر الماضي اقترحت وزارة الأمن الداخلي إلزام الجامعات بدفع مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار عن كل طالب مشارك في برنامج «التدريب العملي الاختياري»، وهو أحد الإجراءات التي سعت إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من دخول الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ميركا مارتيل، رئيسة قسم البحوث والتقييم والتعلم في معهد التعليم الدولي، خلال مؤتمر صحافي أن 95 في المائة من المؤسسات التي شملها مسح المعهد أعربت عن اعتقادها بأن الطلاب الدوليين قد يفكرون في التوجه إلى دول أخرى في حال طرأت تغييرات على برنامج «التدريب العملي الاختياري».

ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، ساهم الطلاب الدوليون بنحو 56 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال عام 2025.

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العالم الولايات المتحدة​

شرطة إندونيسيا داهمت فرعاً لـ«ميغاسبيد» أوائل 2026 بطلب أميركي

جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) يتحدث للصحافيين عقب حضوره حفل استقبال خاصاً بمنظومة الذكاء الاصطناعي في طوكيو باليابان (أرشيفية - رويترز)
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) يتحدث للصحافيين عقب حضوره حفل استقبال خاصاً بمنظومة الذكاء الاصطناعي في طوكيو باليابان (أرشيفية - رويترز)
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شرطة إندونيسيا داهمت فرعاً لـ«ميغاسبيد» أوائل 2026 بطلب أميركي

جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) يتحدث للصحافيين عقب حضوره حفل استقبال خاصاً بمنظومة الذكاء الاصطناعي في طوكيو باليابان (أرشيفية - رويترز)
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) يتحدث للصحافيين عقب حضوره حفل استقبال خاصاً بمنظومة الذكاء الاصطناعي في طوكيو باليابان (أرشيفية - رويترز)

نقلت صحيفة «ذا ستريتس تايمز»، ومقرها سنغافورة، اليوم عن مصدر القول إن الشرطة الإندونيسية داهمت الفرع المحلي لشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في الحوسبة السحابية والشريكة لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب من السلطات الأميركية.

وتخضع «ميغاسبيد» للتدقيق للاشتباه في قيامها بتقديم المساعدة لشركات صينية للحصول على رقائق «إنفيديا» المتطورة الخاضعة لقيود أميركية على التصدير، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بانتهاكها لهذه القواعد، وفقاً لما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء فقد جرت المداهمة في أوائل عام 2026، قبل أن تنكشف للعلن فضيحة وجود علاقة بين الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانج وأليس هوانغ المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد».

وذكرت «ذا ستريتس تايمز» أن المداهمة كانت جزءاً من تحقيق طلبه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إندونيسي لم تذكر اسمه أن الشرطة الإندونيسية عثرت في الموقع على خزائن معدنية لخوادم لم يسبق فتحها، لكنها لم تعثر على أي وحدات لمعالجة الرسومات.

وقال مصدر الصحيفة إن معظم معدات «إنفيديا» التي اشترتها كيانات تابعة لـ«ميغاسبيد» نُقلت على الأرجح إلى الصين، ربما عبر طائرة خاصة بعد وصولها إلى إندونيسيا.

وتظهر سجلات شحن راجعتها «رويترز» من مزود البيانات التجارية «إمبورت جينيوس» أن الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا استوردت معدات من «إنفيديا» بين عامي 2024 و2026، بما في ذلك معالجات إتش100، ومكونات ذات صلة.

ووفقاً لملف تعريفي للشركة صادر عن وزارة العدل، فقد تأسست الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا في مايو (أيار) 2024.

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العالم الولايات المتحدة​

انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 18 %

طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
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انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 18 %

طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)
طلاب دوليون في حرم جامعة هارفارد في 23 مايو 2025 (رويترز)

شهد العام الدراسي 2025 - 2026 تراجعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، بينما انخفض عدد الطلاب الدوليين الجدد المسجلين بنسبة 18 في المائة، وفقاً للبيانات التي أصدرها معهد التعليم الدولي اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد أشار المعهد إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين التحقوا بالكليات والجامعات الأميركية بلغ أكثر من 1.1 مليون طالب، حيث جاءت الهند والصين في صدارة الدول التي يفد منها أكبر عدد من الطلاب.

ويتابع المعهد، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، أعداد الطلاب الدوليين في نحو 3 آلاف كلية وجامعة تستقبل طلاباً من خارج البلاد، لرصد تطورات الالتحاق بالتعليم الجامعي الأميركي.

كما أجرى المعهد هذا الخريف مسحاً شمل عينة فرعية مكونة من 809 مؤسسات تعليمية، وقد أظهر انخفاضاً بنسبة 15 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، وتراجعاً بنسبة 9 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين، بما يشمل الملتحقين ببرنامج التدريب العملي الاختياري، الذي يتيح للطلاب الأجانب العمل واكتساب الخبرة المهنية بعد الدراسة.

ويمثل هذا التراجع العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الجامعات الأميركية انخفاضاً في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل استقطاب المؤسسات التعليمية الأميركية للطلاب الأجانب.

والشهر الماضي اقترحت وزارة الأمن الداخلي إلزام الجامعات بدفع مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار عن كل طالب مشارك في برنامج «التدريب العملي الاختياري»، وهو أحد الإجراءات التي سعت إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من دخول الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ميركا مارتيل، رئيسة قسم البحوث والتقييم والتعلم في معهد التعليم الدولي، خلال مؤتمر صحافي أن 95 في المائة من المؤسسات التي شملها مسح المعهد أعربت عن اعتقادها بأن الطلاب الدوليين قد يفكرون في التوجه إلى دول أخرى في حال طرأت تغييرات على برنامج «التدريب العملي الاختياري».

ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، ساهم الطلاب الدوليون بنحو 56 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال عام 2025.

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أخبار أميركا طلاب التعليم أميركا
العالم الولايات المتحدة​

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
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واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي».

ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن في وقت سابق أنها ستوقف بحلول نهاية العام مدفوعاتها لصالح مكتب الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وهي قوة رئيسية تدعم الجيش الصومالي.

وقد ألقى ذلك بظلال من الشك على مستقبل المهمة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب. وحلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير (كانون الثاني)، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكنّه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكثف الصومال والاتحاد الإفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو «حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة».

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