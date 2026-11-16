انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 18 %

شهد العام الدراسي 2025 - 2026 تراجعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، بينما انخفض عدد الطلاب الدوليين الجدد المسجلين بنسبة 18 في المائة، وفقاً للبيانات التي أصدرها معهد التعليم الدولي اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فقد أشار المعهد إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين التحقوا بالكليات والجامعات الأميركية بلغ أكثر من 1.1 مليون طالب، حيث جاءت الهند والصين في صدارة الدول التي يفد منها أكبر عدد من الطلاب.

ويتابع المعهد، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، أعداد الطلاب الدوليين في نحو 3 آلاف كلية وجامعة تستقبل طلاباً من خارج البلاد، لرصد تطورات الالتحاق بالتعليم الجامعي الأميركي.

كما أجرى المعهد هذا الخريف مسحاً شمل عينة فرعية مكونة من 809 مؤسسات تعليمية، وقد أظهر انخفاضاً بنسبة 15 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، وتراجعاً بنسبة 9 في المائة في إجمالي عدد الطلاب الدوليين، بما يشمل الملتحقين ببرنامج التدريب العملي الاختياري، الذي يتيح للطلاب الأجانب العمل واكتساب الخبرة المهنية بعد الدراسة.

ويمثل هذا التراجع العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الجامعات الأميركية انخفاضاً في أعداد الطلاب الدوليين الجدد، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل استقطاب المؤسسات التعليمية الأميركية للطلاب الأجانب.

والشهر الماضي اقترحت وزارة الأمن الداخلي إلزام الجامعات بدفع مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار عن كل طالب مشارك في برنامج «التدريب العملي الاختياري»، وهو أحد الإجراءات التي سعت إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من دخول الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ميركا مارتيل، رئيسة قسم البحوث والتقييم والتعلم في معهد التعليم الدولي، خلال مؤتمر صحافي أن 95 في المائة من المؤسسات التي شملها مسح المعهد أعربت عن اعتقادها بأن الطلاب الدوليين قد يفكرون في التوجه إلى دول أخرى في حال طرأت تغييرات على برنامج «التدريب العملي الاختياري».

ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، ساهم الطلاب الدوليون بنحو 56 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال عام 2025.