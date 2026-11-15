ماسك ومؤسس أوبر من بين أكثر من 150 ألف موقع يطالبون بعودة هوانغ

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (ولاية فرجينيا) بعد إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

عبّرت السلطات الأميركية عن أملها في عودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، بعد يومين على توقف شامل للطيران بسبب إصلاحات في خطوط الاتصال.

وكانت شركات الطيران في الولايات المتحدة قد ألغت يوم السبت أكثر من 6400 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 8000 رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» لتتبع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها يوم الأحد ألغيت بالفعل. وصرح مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر الأحد. وقدم اعتذاره عن هذا الاضطراب، مضيفاً أن النظام لا يزال مستقراً.

مسافرون ينتظرون في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن (فرجينيا) بعد إلغاء العديد من الرحلات (أ.ف.ب)

«كارثة»

وألقى الرئيس دونالد ترمب الأحد باللوم على إدارة سلفه جو بايدن في توقف الطيران على مستوى البلاد. وفي أول تصريحات تصدر عنه بهذا الشأن منذ أوقفت السلطات الأميركية جميع رحلات الطيران عدة ساعات الجمعة جراء تعثّر تحديث تقني، وصف ترمب إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها «كارثة». وقال على منصته «تروث سوشيال»: «أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاماً قديماً ومتهالكاً أسوأ مما كان عليه عندما بدأوا».

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت يوم الجمعة قراراً بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريباً لمدة خمس ساعات تقريباً. وكان ذلك أطول توقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وأحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة ‌البيت الأبيض إلى عقد ‌اجتماع طارئ في غرفة العمليات يوم الجمعة، كما بدأت وكالات اتحادية جهوداً حثيثة لتحديد ما إذا كان ‌الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني. لكن وزير النقل شون دافي قال السبت إن المشكلة تعود إلى قيام شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المثبت التابع لشركة (إل ثري هاريس)، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل».

وقالت نقابة المتخصصين المحترفين في سلامة الطيران، التي تمثل موظفي السلامة في إدارة الطيران الاتحادية، إن المشكلة اقتصرت على جهازي توجيه جرى تحديثهما يوم الجمعة. وقال مسؤول لـ«رويترز» إنه يعتقد أن جهازي التوجيه موجودان في أركنساس وتكساس.

وقال مسؤول في إدارة الطيران الاتحادية إن الوكالة أجرت تقييماً للسلامة قبل تنفيذ الأعمال. وقالت النقابة إن الفنيين الذين تمثلهم لم يشاركوا في عمليات التحديث التي أدت إلى وقف الإقلاع.

وقالت «إل ثري هاريس» إنها تتعامل مع المشكلة بجدية وتدعم إدارة الطيران الاتحادية في تحقيقها. وانخفضت أسهمها ‌بنحو أربعة في المائة في أحدث تعاملات بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.

مسافرون ينتظرون عند مكاتب تسجيل الوصول في مطار لوس أنجليس الدولي بعد الاستئناف التدريجي للرحلات (أ.ف.ب)

مراكز اتصالات مثقلة بالأحمال

وقال دافي ‌إن المشكلة بدأت بعد ظهر يوم الجمعة عندما واجهت مراكز مراقبة الحركة الجوية اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات. وقال مسؤولون إن مشكلة جهاز التوجيه أدت إلى ‌إثقال كاهل مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات. وصرح دافي: «كنا نتلقى أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، مما تسبب في مشكلات في اتصالاتنا ‌مع الطائرات، وتسبب أيضاً في بعض الاضطرابات في عمل راداراتنا».

وأثرت المشكلة على الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزاً للطيران في أنحاء البلاد، وهي مرافق تابعة لإدارة الطيران الاتحادية تتحكم في الطائرات خلال مرحلة الطيران العادية للرحلة. وقال بيدفورد إن الإدارة أمرت بوقف الإقلاع من المطارات تحسباً لفقدان أحد مراكز الاتصالات بالكامل. وأضاف بيدفورد: «لم تتوقف أي منشأة عن العمل. ولم نفقد أي شيء بشكل كامل».

وقالت الإدارة إنها تجري اختبارات إضافية مع شركة «إل ثري هاريس» لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر إضافية. وألغت شركات «يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز» نحو 25 في المائة من رحلاتها يوم السبت، في حين ألغت «جيت بلو» نحو 45 في المائة. وأصدرت شركات طيران إعفاءات تسمح للركاب بإعادة حجز رحلاتهم لتواريخ لاحقة دون تكلفة.

شاشات الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك بعد العودة التدريجية للرحلات (أ.ف.ب)

ورغم أن إدارة الطيران الاتحادية رفعت في نهاية المطاف أمر التوقف عن الإقلاع مساء يوم الجمعة، لم تنته بعد الاضطرابات التي يواجهها الركاب إذ لا يزال عشرات الآلاف منهم عالقين في مطارات بأنحاء البلاد. وتحاول شركات الطيران تجهيز أطقم الطيران والموظفين الآخرين لاستئناف العمل بعد هذا الاضطراب الهائل.

وأدى الاضطراب إلى تقطع السبل ببعض فرق كرة القدم الجامعية يوم الجمعة قبل مباريات كانت مقررة يوم السبت.

ويمثل الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأكثر العلامات وضوحاً على الضغوط التي يتعرض لها نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، الذي يعاني من مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم، فضلاً عن نقص يبلغ عدة آلاف من المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل يوم الجمعة إلى تخصيص تمويل 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بزيادة على 30 مليار دولار طلبها في وقت سابق، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم السبت لشبكة «فوكس نيوز» إنه يؤيد إقرار مزيد من التمويل للحركة الجوية العام الحالي. ويسيطر الجمهوريون بزعامة جونسون على الكونغرس حتى العام المقبل، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال النائبان الأميركيان ريك لارسن وأندريه كارسون، الديمقراطيان اللذان من المقرر أن يترأسا العام المقبل لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس النواب ولجنتها الفرعية للطيران على الترتيب، في بيان مشترك يوم السبت إن لجنتيهما ستعملان على «محاسبة الإدارة على ما حدث لضمان عدم تكرار هذه الفوضى». وقال لارسن وكارسون إن وزارة النقل، منذ تلقيها 12.5 مليار دولار العام الماضي، أرست عقوداً بقيمة 4.3 مليار دولار لكنها لم تنفق سوى مليار دولار.