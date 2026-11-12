اتهامات لإدارة ترمب بإتلاف وثائق قبل تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس

واجه مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بإتلاف وثائق بهدف تجنّب التدقيق والرقابة، قبيل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وذكر مُبلّغون عن مخالفات أن وزارة الداخلية الأميركية تخلّصت من سجلات تتعلق بمشاريع إنشائية نُفّذت في العاصمة واشنطن، في إطار مساعي ترمب لترك بصمته على المدينة، وذلك قبل أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني).

من جانبها، نفت وزارة الداخلية هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «خاطئة تماماً».

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن الديمقراطيين في مجلس النواب طالبوا الوزارة، التي سرّعت وتيرة تنفيذ عدد من مشاريع ترمب، بالحفاظ على السجلات المتعلقة بأعمال البناء التي شهدتها العاصمة.

وتُقدَّر تكلفة هذه المشاريع، التي تشمل إقامة قوس نصر، وإنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، وإعادة تصميم ملعب للغولف، وترميم حوض «نصب لينكولن التذكاري»، وإعادة رصف «حديقة الورود»، بأكثر من 900 مليون دولار (676 مليون جنيه إسترليني).

ووجّه جاريد هوفمان، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، الثلاثاء، خطابات إلى شركات خاصة ووكالات فيدرالية، طالبها فيها بالاحتفاظ بجميع السجلات التي قد تحتاج إليها اللجنة لأغراض الرقابة.

وأوضح هوفمان أن عدداً من المُبلّغين عن مخالفات تواصلوا معه خلال الأسابيع الأخيرة بشأن هذه الوثائق.

وأكدت وزارة الداخلية أنها اتبعت جميع الإجراءات الفيدرالية المعمول بها لإدارة السجلات، «وفقاً لتوجيهات مسؤولي الأخلاقيات في الوزارة».

ومن المتوقع أن تتولى لجنة الموارد الطبيعية، المسؤولة عن الإشراف على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية، قيادة عملية التدقيق في مشاريع ترمب الإنشائية، بالتعاون مع لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب.

وأفاد موقع «أكسيوس» بوجود نقاشات بشأن عقد جلسات استماع رفيعة المستوى لمناقشة عدد من المشاريع، من بينها ملعب للغولف وقوس نصر يبلغ ارتفاعه 250 قدماً (نحو 76 متراً)، وقد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار.

وقال هوفمان لشبكة «سي إن إن»: «كل شيء قادم؛ كل شيء في طريقه إلينا. إنها ببساطة بداية مرحلة جديدة تماماً».

الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»

وتشير التقارير إلى أن إدارة ترمب تسارع وتيرة أعمال البناء لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال التمهيدية، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير.

وقال ديفيس إنغل، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»، مؤكداً أنه «ليس لدينا وقت لنضيعه في مهمتنا لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى».

من جانبه، توقّع تشارلز بيرنباوم، رئيس «مؤسسة المشهد الثقافي (Cultural Landscape Foundation)»، المضي قدماً في تنفيذ عديد من المشاريع «في وقت واحد».

وقال: «سيكون الأمر أشبه بعاصفة تستمر في هبوبها حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه».

وأثارت مشاريع ترمب الإنشائية، التي تشمل إعادة بناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بما في ذلك إنشاء مهبط جديد للمروحية الرئاسية «مارين وان (Marine One)»، انتقادات واسعة النطاق.