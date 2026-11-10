«سأقف بجانبه»... ترمب يدافع عن هيغسيث وسط مساعٍ لعزله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه لوزير الدفاع بيت هيغسيث الذي يواجه إجراءات عزل، قائلاً إنه أدى «عملاً جيداً جداً»، وإنه «انتصر» في حربَين في فنزويلا وإيران.

وبعد ساعات من إطلاق نائب جمهوري الاثنين إجراءات لعزل هيغسيث، دافع عنه ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قائلاً: «نعم، سأقف بجانبه... لقد انتصر في حربين. كان هو صاحب القرار».

وأطلق النائب الجمهوري توماس ماسي الاثنين إجراء لعزل هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أنه قد لا يؤدي إلى إقصائه حتى بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إثر فوزهم في الانتخابات النصفية.

وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.

ويمكن لمجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- أن يبدأ التصويت على إجراء العزل اعتباراً من الأربعاء. وقال عدد من نواب «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي إنهم قد يؤيدون عزل وزير الدفاع الذي يتولى هذا المنصب منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع 2025.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث وبجانبه الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

كما دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث الاثنين أثناء زيارته باريس، وقال في تصريح لصحافيين: «أعتقد أن هذا غير عادل. أعتقد أن بيت قام بعمل جيد»، مشيداً بزميله، وواصفاً إياه بأنه «مجتهد، وذكي للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونسب روبيو إلى هيغسيث الفضل في المساعدة على بناء شراكات لمواجهة عصابات المخدرات في الأميركتين، وإضعاف الجيش الإيراني بشكل كبير، والإشراف على العملية التي اعتقل خلالها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وسيكون التصويت لصالح العزل نكسة لإدارة ترمب، تضاف إلى الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ما أتاح لهم السيطرة على الكونغرس بمجلسيه (النواب، والشيوخ) في ظل حالة من الغضب الشعبي إزاء الحرب في إيران، وارتفاع أسعار الوقود.

رغم ذلك، لن يؤدي العزل إلى إطاحة هيغسيث تلقائياً، إذ إن ذلك يتطلب خضوعه لمحاكمة، وإدانته من قبل ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ، وهما عقبتان يصعب تخطيهما، حتى بعد تنصيب الأعضاء الجدد في الكونغرس مطلع سنة 2027.

«يجب أن يرحل»

ولجأ ماسي، وهو من منتقدي ترمب وكان قد خسر الانتخابات التمهيدية أمام مرشح يحظى بدعم الرئيس، إلى إجراء خاص يلزم مجلس النواب النظر في قراره خلال يومين تشريعيين.

وقال ماسي إن «الوزير هيغسيث تصرّف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له كوزير للدفاع... ملحقاً ضرراً جسيماً بقضية الحق، والعدالة، وعلى حساب مصلحة الشعب الأميركي».

واتهم ماسي هيغسيث بانتهاك القانون من خلال شنّ الحرب على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، إضافة إلى «تجاهل القوانين الرامية إلى الحدّ من عدد الضحايا المدنيين»، مركزاً على قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بجنوب إيران في مستهل الحرب، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 طفلاً، بحسب السلطات الإيرانية.

كذلك انتقد النائب الجمهوري وزير الدفاع على خلفية «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء»، ربطاً بشنّ الجيش الأميركي ضربات استهدفت قوارب يُشتبه أنها تعود إلى مهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ.

ورفض البنتاغون تلك الاتهامات.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب والذي يُتوقع أن يتولى منصب رئيس المجلس في يناير (كانون الثاني)، يوم الأحد إنه يؤيد إجراءات العزل.

وصرح جيفريز لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «لقد أساء الذي يدعى وزير الدفاع استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، ودبّر هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة في إيران».

وأضاف «يجب أن يرحل بيت هيغسيث».

ويبدي بعض الجمهوريين تردداً. فقد صرح عضو الكونغرس عن ولاية أركنسو فرينش هيل بأنه يرغب في الاستماع إلى النقاش قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الاتهامات تستوجب إجراءات عزل.

وبموجب الدستور، يمكن لمجلس النواب توجيه اتهامات بهدف العزل بأغلبية بسيطة. وبعد ذلك، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة، حيث تتطلب إدانة المسؤول وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى دعم كبير من الجمهوريين حتى بعد حصولهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ. ففي تاريخ الولايات المتحدة لم يخضع لإجراءات العزل سوى وزيرين في الحكومة، ولم يقم مجلس الشيوخ بإقالة أي منهما.

من جهته، وصف هيغسيث مسعى ماسي بأنه «ملفق»، واصفاً إياه بأنه عضو في الكونغرس «متذمّر». من جهتها، حددت وزارة الدفاع موعداً لعقد مؤتمر صحافي لهيغسيث الثلاثاء، فيما تعهد ترمب علناً إبقاءه في منصبه.

من جهته، أعلن ترمب الاثنين دعمه لهيغسيث قائلاً إنه أدى «عملاً جيداً جداً»، وإنه «انتصر» في حربَين في فنزويلا وإيران.

وشكك النائب الجمهوري دون بيكون في منطق ماسي، لكنه قال إن هيغسيث يستحق العزل بسبب حجبه المساعدات عن أوكرانيا، وإقصائه نحو 80 ضابطاً عسكرياً رفيعي المستوى، أو عرقلة ترقياتهم.

وصرّح بيكون لشبكة «سي إن إن»: «هناك مجموعة منا يتحدثون في هذه المسألة»، داعياً هيغسيث إلى الاستقالة.