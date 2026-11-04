ماذا نعرف عن كيشا لانس بوتومز... أول حاكمة سمراء البشرة لولاية أميركية؟

انتُخبت الأميركية الديمقراطية، كيشا لانس بوتومز، الثلاثاء، حاكمة لولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة سمراء البشرة تشغل هذا المنصب على مستوى الولايات المتحدة.

وتُقدّم كيشا لانس بوتومز نفسها على موقع حملتها الإلكتروني بأنها متحدرة من عائلة من العبيد في إحدى مزارع جورجيا في الجنوب الذي التصقت به صورة العبودية، ثم الفصل العنصري، قبل أن يصبح مسرحاً للنضال من أجل الحقوق المدنية.

فماذا نعرف عن كيشا لانس بوتومز؟

كيشا لانس بوتومز (56 عاماً) هي ابنة المغني الأميركي الراحل ميجور لانس، ونشأت في بيئة ارتبطت بالثقافة الأميركية - الأفريقية والتحولات الاجتماعية التي شهدتها أميركا خلال العقود الأخيرة.

درست العلوم السياسية في جامعة فلوريدا الزراعية والميكانيكية، ثم حصلت على شهادة القانون من جامعة ولاية جورجيا، قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية محامية، وتدخل لاحقاً العمل العام.

تولّت كيشا لانس بوتومز رئاسة بلدية أتلانتا، كبرى مدن ولاية جورجيا، بين عامي 2018 و2022؛ حيث قادت المدينة خلال فترة جائحة «كورونا»، ونجحت في تأمين استثمارات كبرى في قطاع الإسكان، وأقرت زيادة تاريخية في أجور فرق الاستجابة للطوارئ في المدينة.

كيشا لانس بوتومز تعانق أحد أفراد عائلتها خلال متابعة نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)

كما برزت بوصفها قيادية على المستوى الوطني في مجال إصلاحات الحقوق المدنية، ودعمت الشركات الصغيرة. وتُعد أول رئيسة بلدية في تاريخ أتلانتا تخدم في الفروع الثلاثة للحكومة؛ حيث سبق لها العمل قاضية وعضوة في مجلس المدينة.

مستشارة في البيت الأبيض

وُلدت كيشا لانس بوتومز ونشأت في ولاية جورجيا؛ حيث تعود جذور عائلتها إلى 5 أجيال، وترتبط بتاريخ مزرعة استُخدم فيها العبيد. ودفعها اهتمامها بالخدمة العامة إلى العمل على توفير فرص أفضل للأسر العاملة، على غرار البيئة التي نشأت فيها.

وبعد انتهاء ولايتها رئيسةً لبلدية أتلانتا، تولّت بوتومز منصب المستشارة الأولى للرئيس الأميركي السابق جو بايدن؛ حيث قادت جهود تطوير «مكتب المشاركة العامة» في البيت الأبيض. وخلال عملها، أشرفت على استراتيجية للتواصل مع ملايين الأشخاص من مختلف الخلفيات في أنحاء الولايات المتحدة، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون للشركات، والأميركيون من أصول أفريقية وآسيوية، وسكان جزر المحيط الهادئ، واللاتينيون، وممثلو النقابات العمالية، والأشخاص ذوو الإعاقة.

ويعيد فوزها منصب حاكم ولاية جورجيا إلى الديمقراطيين بعد أكثر من عقدين من سيطرة الجمهوريين، ويُشكل سابقة تاريخية للنساء ذوات البشرة السمراء في السياسة الأميركية.