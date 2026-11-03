الأميركيون يصوتون في انتخابات حاسمة ترسم ملامح ما تبقى من عهد ترمب (تغطية حية)

يواصل الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الحاسمة، والتي يأمل الديموقراطيون بأن تمكنّهم من انتزاع السيطرة على الكونغرس وفرض أولى القيود الملموسة على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز الديموقراطيون بالغالبية في مجلس النواب، وربما ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ أيضا، مستفيدين من استياء الناخبين من رئيس يتدنى مستوى شعبيته بشدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار النزاع مع إيران.

ومن شأن خسارة الجمهوريين هيمنتهم على مجلس النواب أن تمنح الديموقراطيين القدرة على تعطيل أجندة ترمب التشريعية وإطلاق تحقيقات واسعة النطاق بشأن إدارته. أما هزيمتهم في مجلس الشيوخ، فستقوض قدرته على تعيين قضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين.

ويرقى الاستحقاق إلى استفتاء على ترمب على مستوى البلاد، في ظل تزايد مشاعر عدم الرضا حيال الجمهوريين. ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.

وسبق يوم الاقتراع إقبال مبكر قياسي، إذ أدلى أكثر من 57 مليون أميركي بأصواتهم، متجاوزين حصيلة التصويت المبكر في انتخابات 2022. وتتجه الأنظار إلى سباقات حاسمة في ولايات كانت تُعدّ معاقل جمهورية، وسط ترقّب لنتائج قد تعيد رسم حدود نفوذ ترمب داخلياً وخارجياً.