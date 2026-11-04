كأس آسيا إلى ديسمبر 2027... والمسحل يؤكد جاهزية السعودية دائماً

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل «كأس آسيا 2027»، المقررة في السعودية إلى نهاية العام المقبل، مع الإبقاء على المملكة مستضيفة للبطولة القارية، في قرار يغيّر موعد المنافسات التي تضم 24 منتخباً، ويفتح الباب أمام إعادة ترتيب البرامج الفنية والتنظيمية للاتحادات الوطنية، إلى جانب مراجعة روزنامة الدوري السعودي للمحترفين.

وبموجب القرار، تنتقل البطولة من موعدها السابق بين 7 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) 2027 إلى الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للموافقة عليها.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن القرار اتُّخذ في ضوء «ظروف استثنائية» تتضمَّن تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في السفر، مشيرة إلى أن هذه الظروف حالت دون إقامة البطولة وفق جدولها الأصلي، وأن إعادة الجدولة جاءت مراعاة لمصالح المنتخبات المشارِكة والمسؤولين والجماهير وسائر الجهات المعنية.

ياسر المسحل أكد جاهزية السعودية لاستضافة البطولة (سعد العنزي)

وأكدت اللجنة أن البطولة ستبقى في السعودية، وأن تغيير موعدها لا يعني تغيير الدولة المستضيفة، بينما كانت المملكة تستعد لتنظيم كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تُوِّج منتخبها باللقب 3 مرات، في بطولة تمثل أيضاً إحدى المحطات التنظيمية التي تسبق استضافة كأس العالم 2034.

وفي أول رد فعل سعودي، أكد ياسر المسحل، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، أن المملكة كانت جاهزة تماماً لاستضافة المنافسات في يناير المقبل، وأن الاستعدادات لاستقبال المنتخبات والجماهير اكتملت وفق الخطط المعتمدة.

وقال المسحل، في تصريح لـ«وكالة الأنباء السعودية»: «المملكة على أتم الجاهزية لاستضافة كأس آسيا، واستعداداتنا لاستقبال منتخبات وجماهير القارة في يناير كانت مكتملة وفق الخطط المعتمدة. سنواصل العمل بالزخم ذاته وصولاً إلى الموعد الجديد للبطولة في ديسمبر 2027». وأضاف أن إعادة الجدولة تعني انتقال البطولة إلى تاريخها الجديد، بينما تستمر الخطط والاستعدادات وفق ما هو معتمد، مؤكداً العمل الوثيق مع الاتحاد الآسيوي وجميع الشركاء لضمان تجربة تنظيمية متكاملة وعالية المستوى، وتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة المملكة وكأس آسيا.

ومن أستراليا، أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم تأييده قرار التأجيل، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير. وقال أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي: «تأتي سلامة ورفاهية اللاعبين والأطقم الفنية والجماهير في المقام الأول»، مشيداً بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظِّمة بإقامة بطولة ذات مستوى عالمي. وأكد الاتحاد الأسترالي أن تغيير موعد كأس آسيا لن يؤثر في برنامجه الدولي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ سيمضي في إقامة المباراتين الوديتين المقررتين أمام قطر في الدوحة، والأردن في عمّان.

كأس آسيا ستقام في ديسمبر 2027 المقبل (الاتحاد الآسيوي)

وعلى الصعيد المحلي، قرَّرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة الـ13 من المسابقة، ضمن مراجعة شاملة لإعادة توزيع الجولات على ما تبقى من الموسم، بعد المستجدات التي طرأت على الروزنامة الرياضية.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة تستهدف تحقيق توازن أفضل في جدول المباريات، ومراعاة فترات التعافي والاستشفاء للاعبين، والاستفادة من المساحة الإضافية التي أتاحها نقل كأس آسيا من موعدها السابق، بما يسمح بإعادة تقييم وتيرة إقامة المواجهات.

وتعتزم الرابطة عقد ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بالروزنامة، والاستماع إلى رؤيتها ومقترحاتها، قبل اعتماد التوزيع المحدث، وإعلان المواعيد الجديدة وفق الآلية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أما على صعيد المنتخبات، فقد فتح التأجيل ملف مستقبل الأجهزة الفنية، بعدما أصبح الموعد الجديد للبطولة يتجاوز نهاية عقود عدد من المدربين، الذين كانت اتحاداتهم تخطط لتقييمهم أو اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم عقب انتهاء كأس آسيا في فبراير 2027.

وفي مقدمة هذه الملفات مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) المقبل، بعدما كان يستعد لقيادة «الأخضر» في البطولة بموعدها السابق، قبل أن تتغير الحسابات الفنية مع انتقال المنافسات إلى ديسمبر 2027.

وكانت مصادر «الشرق الأوسط» قد كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اتفاق مبدئي جرى مع الإسباني روبرتو مارتينيز لتولي تدريب المنتخب السعودي لمدة 4 أعوام، مقابل نحو 13 مليون يورو سنوياً. ووفق المصادر، وافق المدرب الإسباني خلال المفاوضات على قيادة «الأخضر»، وبقي ينتظر الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق.

وفي المقابل، نفى مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك إبرام اتفاق رسمي مع مارتينيز، مؤكداً استمرار دونيس في منصبه، بينما أفادت مصادر موثوقة بأن الاتفاق المحتمل مع المدرب الإسباني كان مشروطاً بمرحلة ما بعد كأس آسيا وفق موعدها الأصلي.

وشملت الخيارات التي جرى بحثها الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا السابق، الذي عُرض عبر وكلاء على الاتحاد السعودي، دون أن تتحوَّل تلك التَّحرُّكات إلى قرار معلن بشأن تغيير الجهاز الفني.

وعزز دونيس موقفه بعد قيادة المنتخب السعودي إلى لقب كأس الخليج الـ27، إثر الفوز على الإمارات بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية. وأثارت فكرة استبداله اعتراضات بين جماهير سعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبت باستمراره، وانتقدت خيار التعاقد مع مارتينيز استناداً إلى تجربتيه مع بلجيكا والبرتغال، خصوصاً في البطولات الكبرى.

وفي اليابان، يواجه الاتحاد المحلي قراراً بشأن هاجيمي مورياسو، الذي كان مقرراً استمراره حتى نهاية كأس آسيا، على أن يتولى غو أويوا المهمة بعد ذلك. وبحسب «ستار نيوز» الكورية، نقلاً عن «سبونيتشي» اليابانية، فإن الاتحاد قد يمضي في تسليم المهمة إلى أويوا رغم التأجيل، لتجنب تقليص فترة إعداده للاستحقاقات المقبلة، غير أن مسؤولاً فنياً أكد عدم حسم القرار.

أما أستراليا، فتواجه ملف استمرار توني بوبوفيتش، الذي اختار تمديداً قصيراً لقيادة المنتخب حتى البطولة في موعدها السابق، رغم طرح اتفاق أطول عليه. وذكرت «وكالة الأنباء الأسترالية»، في تقرير نشرته «الغارديان»، أن التأجيل قد يستدعي مناقشات جديدة بشأن تمديد ارتباطه بالمنتخب.

وفي كوريا الجنوبية، أصبح الاتحاد المحلي مطالباً بحسم مستقبل الإسباني روبرت مورينو، الذي عُين مدرباً مؤقتاً بعقد ينتهي في نوفمبر الحالي، مع إمكانية تمديده حتى كأس آسيا. ووفق وكالة «يونهاب»، كان الاتحاد يعتزم تقييمه بعد 6 مباريات دولية، قبل أن يفرض التأجيل اتخاذ القرار قبل أكثر من عام من الموعد الجديد للبطولة. وتبرز الاعتبارات المالية في العراق، حيث اختار الأسترالي غراهام أرنولد تمديد عقده 6 أشهر فقط، رغم عرض اتفاق لـ4 سنوات. وذكرت صحيفة «توي تري» الفيتنامية أن عقده ينتهي في فبراير 2027، وأن إجمالي الرواتب الشهرية لجهازه الفني يتراوح بين 150 و160 ألف دولار.

ويمتد تأثير التأجيل إلى فيتنام، حيث ينتهي عقد الكوري كيم سانغ سيك مطلع 2027، وأوزبكستان التي ينتهي ارتباط مدربها الإيطالي فابيو كانافارو في أكتوبر من العام نفسه، والكويت التي ينتهي عقد مدربها البرتغالي هيليو سوزا خلال الصيف المقبل، إلى جانب الملفات المتعلقة ببادو الزاكي مع الأردن، وجولين لوبيتيغي مع قطر.