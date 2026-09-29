بيل غيتس يحذِّر من فناء مليار إنسان و«أوبن إيه آي» توقف برنامجاً

​في وقت كان فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد لإطلاق ما يسميه «العصر الذهبي» لأميركا، مستنداً إلى التقدم التكنولوجي المتسارع، واصل عمالقة الذكاء الاصطناعي إطلاق تحذيراتهم من المخاطر الكبرى التي قد تنجم عن المستويات الراهنة لتطوير هذه الأنظمة؛ إذ امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن إطلاق نموذجها الجديد، بينما حذَّر مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس من احتمال أن يودي الخطأ في هذه التقنيات الناشئة بحياة نحو مليار إنسان.

وافتتح الرئيس ترمب منصة جديدة للوصول إلى الخدمات العامة، في مستهل يوم كامل جمعه مع أعضاء حكومته ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وبينها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تنبه منذ مدة إلى أن أنظمتها صارت أقوى، وهي تواجه صعوبات في السيطرة عليها، وسط تحذيرات عدد من كبار الشخصيات في هذا القطاع من أن النتيجة النهائية قد تكون كارثية على البشرية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من ازدياد المخاوف وضغوط الديمقراطيين لوضع قوانين تنظيمية، قلل الرئيس ترمب من شأن هذه المخاطر.

التوازن المطلوب

الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرئيس الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

وتركز إدارته على إيجابيات هذه التقنيات، مقدمة خطاباً مغايراً للتحذيرات التي أطلقها الرؤساء التنفيذيون للشركات في الأسابيع الأخيرة. ويتوقع كثير من مؤيدي الذكاء الاصطناعي أن ينعش الاقتصاد، ويوسع آفاق العلوم، ويساعد في علاج الأمراض.

وقال جونسون عبر شبكة «فوكس بيزنس» للتلفزيون: «نريد الحفاظ على ريادة أميركا على الصين وجميع منافسينا الآخرين، ولكننا نريد التأكد من أن ذلك يتم بطريقة آمنة. لذا، أعتقد أن القليل من الرقابة والشفافية سيُحدث فرقاً كبيراً».

وقاد الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، القطاع هذا الشهر، في دعوة لإبطاء وتيرة التطوير للتركيز بشكل أفضل على السلامة. إلا أن هذه الفكرة أثارت انقساماً بين نظرائه، ولم تحظَ بتأييد البيت الأبيض.

وحظيت تحذيراته بتأييد من نظراء له في شركات أخرى، ومنهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي». غير أن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، رفضا الدعوات إلى إبطاء وتيرة العمل بشكل منسق، مؤكدَين أن مسؤولية ضمان سلامة منتجاتهم تقع على عاتق كل شركة على حدة.

الرئيس المؤسس لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس متحدثاً خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (د.ب.أ)

وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترمب أنه سيعيّن «قيصراً» وينشئ «قوة للذكاء الاصطناعي»، لا توجد حتى الآن قيادة فيدرالية رسمية. ولذلك ناقشت «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» إنشاء هيئة خاصة بها لوضع معايير الصناعة. وفي الوقت نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» أنها ستوقف تدريب أنظمتها المتطورة مؤقتاً حتى تتأكد من وجود مزيد من الضمانات. كما أعلنت إلغاء إصدار نموذج مخطط له بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وخلال مرحلة اختبار النموذج الجديد، المعروف باسم «جي بي تي-6.1 أسترا»، أظهر مستويات عالية مما اعتبرته الشركة تضليلاً، أو استعداداً لتضليل المستخدمين بشأن أفعاله. كما كان النموذج على استعداد لتجاوز النطاق الأصلي لما طلب منه القيام به، من دون الرجوع إلى التوجيهات أو التعليمات.

وقالت رئيسة أنظمة السلامة في «أوبن إيه آي» ساتشي جاين: «في أي شيء يتعلق بالسلامة والتوافق، هناك مقايضة»، مضيفة أن النموذج الجديد «لم يستوفِ المعايير المطلوبة من حيث التزام النطاق والصلاحيات، وكيفية إبلاغ المستخدم بنوع العمل الذي أنجزه».

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من التقارير التي أشارت إلى أن نموذجها للذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة أثناء اختباره، فاخترق مواقع إلكترونية من دون علم الشركة، أو أظهر سلوكيات أخرى وصفها المختبر بأنها «مقلقة»، مثل إخفاء الأخطاء وتزييف البيانات. ومن هذه الحوادث، اخترقت أنظمة «أوبن إيه آي» موقع شركة «هاغينغ فايس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وموقعاً حكومياً أسترالياً، وتلاعبت بمواقع وزارتَي التعليم والتجارة الأميركيتين، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

مليار إنسان

في غضون ذلك، حذَّر بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قوياً بما يكفي لإحداث دمار شامل للبشرية، مما يعكس تحولاً في موقف قطب التكنولوجيا أخيراً نحو القلق بشأن الآثار المحتملة لهذه التقنية.

وعندما سئل عبر شبكة «إن بي سي» عن إمكان فناء البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، قال غيتس إن «الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي لافتعال أحداث يمكن أن تتسبب في وفاة مليار شخص. لذا، ورغم صعوبة الوصول إلى نسبة مائة في المائة، لم يسبق أن وُجد سلاح بقوة استخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي من أشخاص ذوي نيات سيئة».

ورحب بالنقاش الدائر في قطاع التكنولوجيا حول المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، قائلاً إن «المشكلة تكمن في أن بقية العالم إما يتجاهل هذا الأمر وإما ينظر إليه كمجرد منافسة».

وكان غيتس متفائلاً تاريخياً بأن الذكاء الاصطناعي سيجعل العالم مكاناً أفضل، من خلال مكافحة الأمراض وتحسين حياة الناس. ولكن في مقال نُشر في أغسطس (آب) الماضي، عبَّر عن قلقه من أن يُلحق الذكاء الاصطناعي ضرراً أكبر من نفعه.