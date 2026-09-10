أفادت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على منصة «إكس»، اليوم، بشن ضربة على سفينة كانت تعمل على «طرق تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي»، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
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11:27 دقيقه
3 قتلى بضربة أميركية استهدفت سفينة في البحر الكاريبي https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5316639-3-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
3 قتلى بضربة أميركية استهدفت سفينة في البحر الكاريبي
3 قتلى بضربة أميركية استهدفت سفينة في البحر الكاريبي
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