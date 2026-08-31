واشنطن تدخل حمّى الانتخابات النصفية

يعود «مجلس النواب» الأميركي للانعقاد يوم الاثنين بعد إجازة صيفية طويلة، وقبل قرابة شهرين فقط من انتخابات نصفية ستحسم مصير الحزبين في الكونغرس. ووسط دخول العاصمة الأميركية حمى الانتخابات، يأمل المشرعون، على غير المعتاد، أن يختصروا أجندتهم التشريعية، ويقلصوا جدول أعمالهم في واشنطن، ذلك أن العمل الفعلي في هذه المرحلة يتركز في ولاياتهم، حيث يحتاجون لاستقطاب أصوات الناخبين، وإقناعهم بضرورة التصويت لهم في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أجندة متواضعة
وجلّ ما يحاول مجلس النواب فعله في هذه المرحلة هو إقرار مشروع التمويل الحكومي، الذي ينتهي في نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بأقل قدر ممكن من الضجيج، والخلافات. فالجمهوريون يريدون التفرغ لمعركة الانتخابات، والاستعداد لمؤتمر حزبي هو الأول من نوعه قبيل الانتخابات النصفية، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقده على مدى يومين في التاسع والعاشر من سبتمبر في مدينة دالاس في ولاية تكساس.
ويأمل بعض الجمهوريين أن يساعد المؤتمر في تحفيز ناخبي الحزب على التوجه إلى صناديق الاقتراع، بمواجهة حماسة ديمقراطية كبيرة شهدتها الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات. ويعولون في ذلك بصورة أساسية على مشاركة ترمب ونائبه جاي دي فانس في فعاليات المؤتمر، إذ يلقي فانس خطابه في الليلة الأولى فيما يتحدث ترمب في الليلة الثانية. لكن القيادات الجمهورية تقلق في الوقت نفسه من تدهور شعبية الرئيس الأميركي التي وصلت إلى مستويات قياسية، إذ أظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» أن نسبة التأييد له بلغت في 33 المائة فقط، وسط استياء متزايد من أداء إدارته في الاقتصاد والحرب مع إيران.
تأثير ترمب
في المقابل، يصر ترمب أنه لا يزال الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يحفز قاعدته الشعبية، وقد ذكر أكثر من مرة أن حزبه كان سيحقق فوزاً ساحقاً لو أن اسمه موجود على بطاقات الاقتراع. ويبدو محقاً في هذه المعادلة، إذ يظهر استطلاع لـ«يو غوف» أن نسبة التأييد له في صفوف حركة «ماغا» وصلت إلى 90 في المائة في أغسطس (آب). ويخشى الجمهوريون من أن يحول ترمب المؤتمر إلى مسرح للتغني بإنجازاته من دون التركيز على الهدف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للحزب، وهو الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الكونغرس. ويضاف إلى ذلك تململ أعضاء الحزب من الكلفة المرتفعة للمشاركة، إذ أفادت تقارير بأن اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس طلبت من أعضاء مجلس النواب دفع 25 ألف دولار للحضور، فيما وصلت بعض باقات المشاركة إلى 100 ألف دولار. وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية في وقت يفضّل فيه عدد من النواب والمرشحين البقاء في دوائرهم، وإنفاق الوقت والموارد على حملاتهم الانتخابية، بدلاً من التوجه إلى دالاس قبل أقل من شهرين من الانتخابات.
وهناك سبب آخر للقلق يتمثل في اجتماع صهر ترمب جاريد كوشنر مع زعيم الديمقراطيين في نيويورك، حكيم جيفريز، فيما فسّره البعض بأنه تمهيد من البيت الأبيض لخسارة جمهورية في مجلس النواب، واستعداد للتعامل مع أغلبية ديمقراطية هناك.
وعلى الجانب الآخر تسعى قيادات الحزب إلى تسليط الضوء على ما تعتبره نقطة الضعف الديمقراطية مع تنامي نفوذ التيار اليساري، إذ من المقرر أن يطرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون مشروع قرار على التصويت يدين الاشتراكية في الولايات المتحدة.
وهكذا يعود الكونغرس إلى واشنطن بأجندة تشريعية محدودة، فيما تبدو الأجندة الانتخابية أكثر ازدحاماً. فبالنسبة للجمهوريين، التحدي خلال الأسابيع المقبلة لن يكون تمرير مشاريع القوانين فحسب، بل إيجاد المعادلة التي تسمح لهم بالاستفادة من قدرة ترمب على تحفيز قاعدتهم، من دون أن يدفعوا ثمن تراجع شعبيته لدى بقية الناخبين.