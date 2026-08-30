قتيل وأكثر من 20 مفقوداً إثر فيضانات مفاجئة بمتنزه غراند كانيون الأميركي

قُتل شخص وفُقد أكثر من 20 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة أجزاء من متنزه غراند كانيون الوطني في ولاية أريزونا الأميركية، حسبما قال مسؤولو المتنزهات أمس الأحد.

ووجهت إدارة المتنزهات الوطنية نداءً إلى المواطنين للحصول على معلومات حول أكثر من 20 شخصاً قد يكونون في عداد المفقودين أو غير معروف مكانهم في أعقاب «الفيضان المفاجئ الكبير» الذي وقع يوم السبت في أخدود «برايت أينجل» ومنطقة «فانتوم رانتش».

صورة جوية لمنطقة غراند كانيون في ولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)

وتم انتشال جثة شخص (46 عاما) مساء أمس الأحد بالقرب من منطقة كريستال رابيدز على طول نهر كولورادو، حسبما ذكرت إدارة المتنزهات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الإدارة إن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة في جميع أنحاء أخدود «برايت أينجل». وتعرضت جميع الجسور المخصصة للمشاة التي تعبر جدول «برايت أينجل» للدمار تقريباً، مما أدَّى إلى قطع وصول المشاة عبر الجدول.

وأجبر الفيضان المفاجئ الكبير في غراند كانيون على إجلاء عشرات الأشخاص. كما جرف صخوراً ضخمة وهياكل معدنية وحطاماً إلى نهر كولورادو الذي يمر عبره، حسبما قالت إدارة المتنزهات الوطنية الأميركية، وفقاً لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية.

صورة وزعتها إدارة متنزهات غراند كانيون لبقايا جسر صخري بعد الفيضانات المفاجئة التي ضربت المنطقة (أ.ف.ب)

كما تسببت الفيضانات المفاجئة في تعطيل خط أنبوب المياه الوحيد الذي يخدم السياح والسكان في المتنزه الوطني، وفقاً لما ذكره المتنزه في وقت متأخر من يوم الأحد. وبداية من اليوم الاثنين، لن يتمكن السياح من المبيت في النزل والفنادق داخل متنزه غراند كانيون الوطني. كما يطلب المتنزه من السكان الذين يعيشون هناك على مدار العام ترشيد استهلاك المياه.

وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة المتنزهات البحث عن الجميع في المنطقة، فإنها تطلب من أي شخص لديه تفاصيل حول أشخاص يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة أو التخييم هناك التواصل معها. وقالت إنها تعمل مع إدارة السلامة العامة في أريزونا لمواصلة عمليات الإخلاء يوم الأحد.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أنه بحلول صباح أمس الأحد، تم إخلاء 62 شخصاً من «فانتوم رانتش» ومسار «نورث كايباب السفلي»، مع التخطيط لمزيد من عمليات الإخلاء. وأضافت الإدارة أنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.