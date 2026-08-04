واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها

ألغت الولايات المتحدة تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أميركيين، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، فضلا عن مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترمب ليكون سفيرا في برازيليا.

ولا يعني هذا القرار، وفق المسؤول، طرد السفيرة من البلاد، لكنه يأتي في توقيت تشهد العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي ونظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا توترا متجدّدا.

وقالت الخارجية الأميركية إن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل. وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تم تأجيلها عدة مرات لإعطاء الرئيس البرازيلي فرصة للتراجع، وهو أمر لم يفعله. ومع ذلك، قال المسؤولون إنه يمكن التراجع عن القرار بسرعة إذا اتخذت البرازيل الإجراء المناسب وقبلت اختيار ترمب للسفير.

ويواجه لولا السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي شغل والده منصب رئيس البرازيل السابق والذي تربط عائلته علاقات كثيرة بإدارة ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.