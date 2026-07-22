الجيش الأميركي يشن ضربات على إيران لليلة 12 على التوالي 

قال الجيش الأميركي فجر اليوم إنه نفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن «المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية».

من جانبه قال «الحرس الثوري» الإيراني ​اليوم الخميس إن واحدة من ثلاث ناقلات نفط نشب بها حريق عقب ‌انفجار في أثناء ‌محاولتها ​عبور ‌مسار ⁠وصفه ​بأنه ملغوم ⁠جنوبي مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلتين الأخريين عادتا أدراجهما.

وذكر ⁠«الحرس الثوري» ‌أن ‌مضيق هرمز ​يخضع ‌لسيطرته وأنه «مغلق تماما» ‌في ظل استمرار الأنشطة الأميركية في المنطقة. وقال إنه ‌لن يُسمح لأي ناقلة بالدخول ⁠أو ⁠الخروج عبر المضيق دون تنسيق مع إيران. ولم يتضمن البيان أسماء السفن أو متى حدثت الواقعة.