«الدكتور ترمب» يعود عبر الذكاء الاصطناعي... ووصفة ساخرة لعلاج منتقديه

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إثارة الجدل، بعد نشره مقطع فيديو مُولّداً بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه مرتدياً معطف طبيب، وهو يقدّم نفسه بوصفه معالجاً لما يُسمى «متلازمة اضطراب ترمب»، وهو المصطلح الذي يستخدمه منذ سنوات لوصف منتقديه. وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ويستعرض الفيديو، الذي نشره ترمب مساء الأربعاء عبر منصة «Truth Social»، نسخاً افتراضية لعدد من نجوم هوليوود، والشخصيات العامة الذين عُرفوا بمواقفهم المعارضة له، من بينهم ووبي غولدبرغ، وروبرت دي نيرو، وجوليا روبرتس، وروزي أودونيل، في قالب ساخر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويبدأ المقطع، الذي يمتد لنحو 90 ثانية، بسؤال يطرحه «الدكتور ترمب» على المشاهدين: «هل شُخّصت أنت أو أحد معارفك بمتلازمة اضطراب ترمب؟»، قبل أن يضيف: «قد تكون الأعراض مستمرة، ولا تهدأ، لكن لحسن الحظ لديّ خطة علاج».

بعد ذلك، يستعرض الفيديو شهادات مفترضة لشخصيات شهيرة، إذ يظهر روبرت دي نيرو وهو يقول إنه لم يعد قادراً على الأكل، أو النوم، وإن الغضب كان يسيطر على حياته، بينما تقول النسخة الافتراضية من جوليا روبرتس إنها تشعر كأنها تقدمت في العمر عشرين عاماً خلال العامين الماضيين، معبرةً عن قلقها تجاه المستقبل.

أما روزي أودونيل، فتزعم في الفيديو أنها تعاني من هذه الحالة منذ أكثر من عقد، في حين تقول النسخة الافتراضية من ووبي غولدبرغ إنها كانت تعتقد أن حالتها «ميؤوس منها». كما يتضمن المقطع إشارات ساخرة إلى الممثلين إدوارد نورتون، وجون ليغويزامو، وكلاهما من المنتقدين البارزين للرئيس الأميركي.

وفي ختام الفيديو، يكشف «الدكتور ترمب» عن «العلاج» الذي يقترحه، قائلاً: «توقفوا عن متابعة الأخبار الكاذبة، وداوموا على الصلاة، وإذا شعرتم بالقلق، اشربوا مشروب دايت كولا مثلي، وستلاحظون فرقاً كبيراً في حياتكم».

ويُعد مصطلح «متلازمة اضطراب ترمب» من أكثر العبارات التي دأب ترمب على استخدامها في خطاباته، وتصريحاته السياسية للإشارة إلى خصومه، بل سبق أن قال داخل المكتب البيضاوي إنه سمع أن هذه «المتلازمة» أصبحت بالفعل «مرضاً».

ويعود أصل التسمية إلى مصطلح «متلازمة اضطراب بوش» (Bush Derangement Syndrome) الذي صاغه الكاتب المحافظ تشارلز كراوثامر عام 2003، لوصف ما اعتبره ردود فعل مبالغاً فيها تجاه سياسات الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش. وقد وصف كراوثامر المصطلح آنذاك بأنه «حالة حادة من الارتياب تصيب أشخاصاً يبدون طبيعيين ظاهرياً، كرد فعل على سياسات بوش، أو رئاسته، بل وحتى مجرد وجوده».

ويأتي الفيديو في سياق علاقة متوترة استمرت سنوات بين ترمب وعدد من مشاهير هوليوود الذين لم يُخفوا معارضتهم له. وكان روبرت دي نيرو قد وصف ترمب في أكثر من مناسبة بأنه «تهديد وجودي لحرياتنا، وأمننا»، فيما يعود الخلاف العلني بين ترمب وروزي أودونيل إلى عام 2006، حيث تبادل الطرفان الانتقادات، والهجمات الإعلامية على مدى ما يقرب من عقدين.