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العالم الولايات المتحدة​

هلع في أميركا بعد إصابة حيوان في تكساس بيرقة «الديدان الحلزونية»  

يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هلع في أميركا بعد إصابة حيوان في تكساس بيرقة «الديدان الحلزونية»  

يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)
يرقات ذباب طفيلي «الدودة الحلزونية للعالم الجديد» (رويترز)

أكدت وزارة الزراعة الأميركية مساء أمس الأربعاء اكتشاف آفة (الدودة الحلزونية للعالم الجديد)، وهي ذبابة طفيلية تتغذى على الحيوانات ذات الدم الحار وهي حية، وذلك في عجل بولاية تكساس، ما يعرض قطعان الماشية في البلاد لتهديد جديد خطير.

وجرى التأكد من إصابة عجل في لا بريور بتكساس، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 48 كيلومترا شمال شرق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويشكل هذا ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة الذين كانوا يتأهبون لتفشي الدودة الحلزونية محليا مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز إن هذه الحالة، وهي الأولى في تكساس منذ عام 1966، هي الإصابة الوحيدة المؤكدة في البلاد. ومن الممكن أن تؤدي هذه الآفة إلى مزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية في الولايات المتحدة، التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 75 عاما. وقد أدى نقص الإمدادات بالفعل إلى انخفاض إنتاج لحوم البقر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بالنسبة للمستهلكين.

كما يهدد رصد هذه الحالة صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي ربما تواجه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في حالة انتشار الآفة، ويمثل وفقا للخبراء انتكاسة للجهود الأميركية التي كلفت ملايين الدولارات لمنع دخول الآفة.

والديدان الحلزونية هي يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوي الدم الحار. وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من يرقات الديدان الحلزونية أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما يؤدي في النهاية إلى مقتل المضيف إذا لم يتم علاجه. وتنتشر في الغالب من خلال انتقال الحيوانات المصابة.

ويمكن أن تصيب هذه الذبابة البشر والحيوانات الأليفة أيضا، لكن الخطر على البشر منخفض وحالات الإصابة بالديدان الحلزونية يكون نادرا وفقا للخبراء. ولا تشكل هذه الذبابة أي مشاكل تتعلق بسلامة الأغذية.

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أميركا المكسيك

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل بشكل رسمي

تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترمب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل بشكل رسمي

تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)
تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي (أرشيفية - أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

وقال ترمب خلال عشاء في البيت الأبيض إنه يعتزم ترشيح بلانش رسميا اليوم الخميس، وفقا لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ترمب خلال فعالية في حديقة الورود: «سنجعله المدعي العام بشكل دائم».

وسعى بلانش سريعا إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل (نيسان)، حيث سرع التحقيقات ضد خصوم ترمب، وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 8ر1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم. وأثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.

وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائبا للمدعي العام، قبل أن يرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين. وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترمب.

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دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

الجيش الأميركي يهاجم سفينة شرق المحيط الهادئ ويقتل شخصين

صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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الجيش الأميركي يهاجم سفينة شرق المحيط الهادئ ويقتل شخصين

صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأميركية لزورق في شرق المحيط الهادئ استهدفته سابقاً (رويترز)

قال الجيش الأميركي يوم الأربعاء إنه شن هجوما على سفينة شرق المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على منصة «إكس» إن معلومات استخباراتية أكدت أن السفينة «متورطة في عمليات لتهريب المخدرات». ويشن الجيش الأميركي العديد من الهجمات المماثلة منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب مهامها.

مواضيع
المخدرات أميركا
العالم الولايات المتحدة​

الخارجية الأميركية تعلن توصل لبنان وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار

من اليسار... السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ومساعد الرئيس ترمب نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يشاركون في جلسة التفاوض الثلاثاء (أ.ب)
من اليسار... السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ومساعد الرئيس ترمب نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يشاركون في جلسة التفاوض الثلاثاء (أ.ب)
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الخارجية الأميركية تعلن توصل لبنان وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار

من اليسار... السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ومساعد الرئيس ترمب نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يشاركون في جلسة التفاوض الثلاثاء (أ.ب)
من اليسار... السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ومساعد الرئيس ترمب نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يشاركون في جلسة التفاوض الثلاثاء (أ.ب)

أفاد بيان مشترك أصدرته الخارجية الأميركية بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن.

وأعلن لبنان وإسرائيل موافقتهما على تجديد وقف إطلاق النار الهش، وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها «حزب الله». وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، إن وقف إطلاق النار «مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب (حزب الله)، وإجلاء جميع عناصر الحزب» من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. ولم يتضح فورا كيفية إنشاء المناطق الأمنية، لكن الاتفاق ينص على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على تلك المناطق.

وجاء في البيان: «ستتيح هذه الخطوات إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن». وأضاف: «أكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حكومتان سياديتان، ورفضت أي محاولة، من أي دولة أو فاعل من غير الدول، لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة».

ويشير الجزء الأخير إلى إيران، التي تدعم «حزب الله» وتصر على أن يتم وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان كجزء من اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع إيران. ولا يشارك «حزب الله» في المحادثات بين إسرائيل ولبنان.

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حزب الله حرب إسرائيل على لبنان لبنان إسرائيل أميركا