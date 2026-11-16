فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني طال متاجرها تتهم إيران بتنفيذه

تعتزم فرنسا اليوم (الاثنين) تقديم أدلة لوزراء الخارجية الأوروبيين بشأن هجوم إلكتروني تشتبه في أن «الحرس الثوري» الإيراني نفذه مستهدفاً ثلاجات متاجر في فرنسا، وستطالب بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لدى وصوله إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الهدف هو إعداد قائمة بأسماء وكيانات جديدة لفرض عقوبات عليها في غضون شهر.

وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط).

وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.

ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت طهران دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.