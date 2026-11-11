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العالم أوروبا

إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

ميلوني ترأس اجتماعاً حكومياً طارئاً

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
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إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل، عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، فيما تلقت مئات المدارس في بريطانيا وآيرلندا إنذارات مماثلة اتضح أنها كاذبة.

وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت.

وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات وأجهزة التجميد في متاجر السوبر ماركت، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضا بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات يُشتبه أنها متحالفة مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عناصر من الشرطة يقفون خارج مدرسة "باكوني" الابتدائية، وذلك بعد إخلاء التلاميذ إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة... في ميلانو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

رسائل مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في اسكتلندا وآيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة والسلطات في جمهورية آيرلندا، وصول رسالة تهديد إلى عدد ​كبير من المدارس من خلال البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة ‌الآيرلندية إنها ‌على علم «برسالة عامة» ​أرسلت ‌إلى العديد ⁠من ​المدارس، وإنها ⁠توصلت إلى أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي لإخلاء المدارس.

وذكرت الشرطة في آيرلندا الشمالية إن أكثر من 300 مدرسة تلقّت أيضا بريداً إلكترونياً يتضمّن ⁠تهديداً وجرى التعامل معه على ‌أنه زائف وأضافت ‌أن البريد الإلكتروني مصدره ​من خارج ‌بريطانيا.

وقال أنتوني ماكنالي مساعد قائد ‌الشرطة «نأخذ الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهّم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط المدارس ولدى الطلاب وأولياء ‌الأمور».

وأشارت الشرطة الآيرلندية إلى أن الآونة الأخيرة شهدت «زيادة في نشاط التهديدات ⁠الكاذبة ⁠وغير الموثوقة بوجود قنابل»، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.

وأوضحت الشرطة في اسكوتلندا أن الرسائل اعتُبرت على الفور زائفة وجرى التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت في بيان «تحقيقاتنا توصلت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنها تشكل تهديدا له ​مصداقية ولا ​إلى وجود أي خطر يهدد الناس».

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العالم أوروبا

تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرص

كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)
كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)
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تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرص

كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)
كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)

رحبت تركيا بالبدء في مناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة، في الوقت الذي تتمسك فيه بموقفها بشأن حل الدولتين في الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، تعليقاً على اللقاء الذي جمعت فيه الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، ماريا أنجيلا هولغوين كويا، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية»، طوفان أرهورمان، يوم الاثنين الماضي، في مجمع للأمم المتحدة داخل المنطقة العازلة في نيقوسيا، إن تركيا «ترحب بالمناقشة التي جرت خلال الاجتماع حول مجالات التعاون الهادفة إلى بناء الثقة بين الجانبين».

تقدم محدود

وتحدث كيتشالي، في بيان عبر حسابه في «إكس»، عن إحراز تقدم «محدود» بشأن فتح معابر جديدة بين شطري الجزيرة، قائلاً إنها «مسألة مطروحة على جدول الأعمال منذ عام ونصف العام، في إطار مسار تعاون أُطلق بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».

وأضاف أن «إحراز مزيد من التقدم في مجالات التعاون، بما فيها فتح المعابر، خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رئيس شطري قبرص وغوتيريش، يتطلب من الجانب القبرصي (اليوناني) تغيير موقفه الرافض للتوافق».

وتلت كويا والمتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، عالم صديق، بياناً أممياً أمام الصحافيين بشأن نتائج المباحثات، أعلنا فيه توصل خريستودوليدس وأرهورمان إلى اتفاق بشأن فتح معبرين جديدين بين «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دولياً) وجمهورية قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي، الأول بين أكنجيلار وليبميا، والثاني بين غمي كوناغي وكامبوس (كامبو) وكارافوستاسي.

محادثات مرتقبة

واختلف الجانبان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف الماضي، لكن البيان وصف اجتماع ​الاثنين بأنه «إيجابي»، لافتاً إلى أن الزعيمين القبرصيين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع ​المقبلة بحضور غوتيريش.

بعثة الأمم المتحدة في قبرص هي الأقدم من نوعها في العالم (أرشيفية- إعلام تركي)

وانقسمت قبرص بعد تدخل عسكري تركي في الجزيرة عام 1974، رداً على ‌انقلاب ⁠قصير تم بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك، وقبل ذلك، انهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963. وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، في واحدة من أقدم عمليات حفظ ​السلام في العالم، خط وقف ⁠إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً، والذي يفصل بين شطري الجزيرة.

ورفض القبارصة اليونانيون في عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة. كما انهارت محادثات لإعادة توحيدها، جرت برعاية الأمم المتحدة في منتجع «كرانس مونتانا» في سويسرا في يوليو (تموز) 2017، ولم تُعقد منذ ذلك الوقت مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع القائم في الجزيرة.

خريستودوليدس عبر عن أمله في عقد مفاوضات جديدة قبل انتهاء رئاسة غوتيريش للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي (أ.ب)

وقال خريستودوليدس بعد ​الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة، وهدف واحد هو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية ​الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي».

موقف تركي

ومن بين أسباب فشل المحادثات ​السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في ​المستقبل، فالقبارصة ⁠اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر لها، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.

وتؤكد تركيا أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في «حل الدولتين»، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ«الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك»، وفي مقدمتها «المساواة في السيادة، والمكانة الدولية المتساوية، وموارد الطاقة» في البحر المتوسط.

إردوغان يتمسك بـ«حل الدولتين» في قبرص (الرئاسة التركية)

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيد موقف بلاده، في تصريحات الأحد الماضي، قائلاً: «لن نترك الشعب القبرصي التركي وحيداً عاجزاً، يجب أن يعرف العالم أجمع هذا الأمر، ويحفظه عن ظهر قلب: إن قضية قبرص ليست مجرد شأن سياسي خارجي بالنسبة لنا، نحن لا نعتبر غياب حل في قبرص حلاً، وندعم حل الدولتين».

وأضاف إردوغان: «سنواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية في المحافل الدولية، وسنواصل اتخاذ الخطوات، وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز حضورها... قضية قبرص قضية وطنية سنتابعها حتى يتحقق العدل، ويجب أن يعلم الجميع ذلك الآن».

ويواجه الطرح التركي بشأن «حل الدولتين» في قبرص رفضاً من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتتمسك هذه الأطراف باستمرار العمل بصيغة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

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العالم أوروبا

تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة

اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)
اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)
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تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة

اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)
اجتماع أوكراني مع المبعوثين الأميركيين وممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف «الناتو» والمفوضية الأوروبية في أبوظبي أمس (جهاز الاستخبارات الأوكراني - أ.ف.ب)

نقلت ​وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن اللفتنانت جنرال الروسي ألكسندر ‌زورين قوله ‌إنه قد ​يتم ‌تنفيذ ⁠عملية ​تبادل أسرى ⁠واسعة النطاق اتفقت عليها موسكو وكييف خلال ⁠المحادثات التي ‌جرت ‌في ​أبوظبي ‌اليوم الأربعاء، ‌وذلك خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة. وذكرت ‌«تاس» نقلاً عن زورين أيضاً ⁠أن ⁠عملية التبادل ستشمل أكثر من ألف أسير من كل جانب.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن روسيا ستواصل المحادثات مع أوكرانيا عقب المفاوضات، لكنه شدّد على أن موسكو لا ترى مبرراً للاجتماع مع الأوروبيين لهذا الشأن. وقال ميدينسكي للصحافيين: «من المؤكد أن النقاش سيستمر»، مضيفاً أن موسكو «لم تتلق مبادرة سلام واحدة أو مقترحاً ملموساً واحداً للسلام من الدول الأوروبية. لذلك ليس واضحاً ما الذي يمكن مناقشته» معهم.

وفي المقابل، ​قال أحد كبار المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، إن ‌محادثات السلام ‌ ⁠شهدت «زخماً ​إيجابياً» نحو ⁠التوصل إلى حل قبل نهاية ⁠العام. وذكر دافيد ‌أراخاميا، ‌الحليف ​المقرب ‌للرئيس ‌فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات يجب أن تكون ‌متعددة الأطراف، لا ثلاثية الأطراف، ⁠مضيفاً ⁠أن أوروبا يجب أن تكون ممثلة فيها.

و​قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ‌إنه ‌وزميله ​ستيف ‌ويتكوف سيتوجهان ⁠إلى ​موسكو غداً الخميس ⁠ثم سيلتقيان بالرئيس الأوكراني فولوديمير ⁠زيلينسكي في ‌العاصمة ‌الآيرلندية ​دبلن ‌عقب رحلتهما ‌إلى روسيا. وأضاف كوشنر، صهر الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب، أن ⁠المحادثات بين ⁠أوكرانيا وروسيا في أبوظبي «خطوة أولى جيدة».

واستؤنفت المحادثات الروسية الأوكرانية التي تجرى بوساطة أميركية في أبوظبي سعياً إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بين موسكو وكييف، وفق ما أعلن رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف، الأربعاء.

وجاء في منشور لعمروف على منصة «تلغرام»: «نبدأ اليوم الثاني من المفاوضات. يُعقد في بادئ الأمر لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا، ثم نعقد اجتماعاً منفصلاً مع شركائنا الأوروبيين».

وأصرّت أوكرانيا خلال محادثات مع روسيا بوساطة أميركية على أن توقف موسكو القتال قبل أي نقاش بشأن ترتيبات أمنية مستقبلية لأوروبا، وفق ما أفاد مصدر في الوفد الأوكراني «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

مسؤولون أميركيون وروسيون وأوكرانيون خلال المحادثات الثلاثية في أبوظبي (رويترز)

وفي مكالمة هاتفية مع الصحافيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضاً إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من الوفد الروسي حول المفاوضات.

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العالم أوروبا

إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
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TT

إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل، عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، فيما تلقت مئات المدارس في بريطانيا وآيرلندا إنذارات مماثلة اتضح أنها كاذبة.

وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت.

وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات وأجهزة التجميد في متاجر السوبر ماركت، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضا بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات يُشتبه أنها متحالفة مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عناصر من الشرطة يقفون خارج مدرسة "باكوني" الابتدائية، وذلك بعد إخلاء التلاميذ إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة... في ميلانو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

رسائل مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في اسكتلندا وآيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة والسلطات في جمهورية آيرلندا، وصول رسالة تهديد إلى عدد ​كبير من المدارس من خلال البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة ‌الآيرلندية إنها ‌على علم «برسالة عامة» ​أرسلت ‌إلى العديد ⁠من ​المدارس، وإنها ⁠توصلت إلى أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي لإخلاء المدارس.

وذكرت الشرطة في آيرلندا الشمالية إن أكثر من 300 مدرسة تلقّت أيضا بريداً إلكترونياً يتضمّن ⁠تهديداً وجرى التعامل معه على ‌أنه زائف وأضافت ‌أن البريد الإلكتروني مصدره ​من خارج ‌بريطانيا.

وقال أنتوني ماكنالي مساعد قائد ‌الشرطة «نأخذ الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهّم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط المدارس ولدى الطلاب وأولياء ‌الأمور».

وأشارت الشرطة الآيرلندية إلى أن الآونة الأخيرة شهدت «زيادة في نشاط التهديدات ⁠الكاذبة ⁠وغير الموثوقة بوجود قنابل»، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.

وأوضحت الشرطة في اسكوتلندا أن الرسائل اعتُبرت على الفور زائفة وجرى التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت في بيان «تحقيقاتنا توصلت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنها تشكل تهديدا له ​مصداقية ولا ​إلى وجود أي خطر يهدد الناس».

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التعليم أسلحة طلاب إيطاليا بريطانيا آيرلندا اسكوتلندا