إخلاء مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وإنذارات مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل، عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، فيما تلقت مئات المدارس في بريطانيا وآيرلندا إنذارات مماثلة اتضح أنها كاذبة.

وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت.

وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات وأجهزة التجميد في متاجر السوبر ماركت، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضا بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات يُشتبه أنها متحالفة مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عناصر من الشرطة يقفون خارج مدرسة "باكوني" الابتدائية، وذلك بعد إخلاء التلاميذ إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة... في ميلانو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

رسائل مماثلة في بريطانيا وآيرلندا

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في اسكتلندا وآيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة والسلطات في جمهورية آيرلندا، وصول رسالة تهديد إلى عدد ​كبير من المدارس من خلال البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة ‌الآيرلندية إنها ‌على علم «برسالة عامة» ​أرسلت ‌إلى العديد ⁠من ​المدارس، وإنها ⁠توصلت إلى أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي لإخلاء المدارس.

وذكرت الشرطة في آيرلندا الشمالية إن أكثر من 300 مدرسة تلقّت أيضا بريداً إلكترونياً يتضمّن ⁠تهديداً وجرى التعامل معه على ‌أنه زائف وأضافت ‌أن البريد الإلكتروني مصدره ​من خارج ‌بريطانيا.

وقال أنتوني ماكنالي مساعد قائد ‌الشرطة «نأخذ الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهّم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط المدارس ولدى الطلاب وأولياء ‌الأمور».

وأشارت الشرطة الآيرلندية إلى أن الآونة الأخيرة شهدت «زيادة في نشاط التهديدات ⁠الكاذبة ⁠وغير الموثوقة بوجود قنابل»، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.

وأوضحت الشرطة في اسكوتلندا أن الرسائل اعتُبرت على الفور زائفة وجرى التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت في بيان «تحقيقاتنا توصلت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنها تشكل تهديدا له ​مصداقية ولا ​إلى وجود أي خطر يهدد الناس».