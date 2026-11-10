قبل بحث الملفات... خلاف على قواعد الحوار في قمة ترمب وشي وبوتين المحتملة

تواجه القمة الثلاثية التي لم يؤكَّد عقدها بعد، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلافاً على قواعد انعقادها، حتى من قبل الدخول في ملفاتها الشائكة؛ فواشنطن تريد حواراً مفتوحاً يتيح طرح الحد من التسلح النووي، بينما تتمسك بكين بلقاء مضبوط سلفاً، ببيانات معدّة ونتائج متفق عليها. ويأتي ذلك بينما يستعد ترمب للتحرك دبلوماسياً بعد خسارة حزبه الانتخابات النصفية، بما يطرح تساؤلات عن تأثير حاجته إلى إنجاز خارجي في موقعه التفاوضي.

الرئيس الصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ)

واللقاء المطروح على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لم يُحسم انعقاده. ونقلت وكالة «رويترز» عن ترمب توقعه الاجتماع بشي وبوتين، وطرح قضايا بينها نزع السلاح النووي، وإنهاء الحرب في إيران، بما يعكس اتساع الأجندة التي يتطلع إليها.

صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر قولها إن الصين تريد أن يقرأ القادة الثلاثة بيانات محضّرة، مع هامش محدود للنقاش، بينما تدفع الإدارة الأميركية نحو نقاش مباشر. ونقلت عن مسؤول صيني أن بكين مستعدة لاستضافة اللقاء إذا أنجز التحضير لجدول أعمال ونتيجة محددين، وإلا فإنها تفضّل اجتماعات ثنائية منفصلة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ أمام مقر المتحف الوطني في واشنطن يوم 25 سبتمبر (أ.ب)

ويخفي الخلاف الإجرائي تبايناً في أهداف المشاركين، حيث يريد ترمب إدخال الصين في محادثات الحد من التسلح النووي، بينما تخشى بكين أن تقيّدها ترتيبات ثلاثية عند مستوى أدنى من الترسانتين الأميركية والروسية. ورغم توسع ترسانتها السريع، فإنها ما زالت أصغر منهما، وهو ما يجعل المساواة في الالتزامات موضع اعتراض منها.

وتزداد أهمية المسألة بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأميركية ـ الروسية في فبراير (شباط) الماضي من دون بديل. وتتمسك واشنطن بأن يشمل اي اتفاق لاحق الصين، لكن الإصرار على صيغة ثلاثية يواجه خطر تعطيل الحوار إذا بقي الرفض الصيني قائماً.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، دعوته إلى مواصلة التفاوض الثنائي مع موسكو، ومحاولة إشراك بكين بصورة منفصلة إذا تعذر المسار المتعدد الأطراف. ويشير طرحه إلى أن إطلاق عملية تفاوضية واقعية قد يكون أكثر قابلية للتحقيق من اتفاق شامل بين القادة الثلاثة.

ترمب يصافح بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (أ.ب)

في المقابل، يسعى بوتين من هذا اللقاء إلى استثمار تقارب ترمب معه، وبمساعدة الصين، لدفع تسوية أوكرانية تلائم موسكو من دون مشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب «وول ستريت جورنال». وهكذا تواجه القمة سؤالاً سابقاً على نتائجها: هل الأولوية لأوكرانيا، أم للتوازن النووي، أم لمقايضات أوسع؟

وتفسر هذه الحسابات حذر شي من النقاش غير المعدّ مسبقاً، وتنقل الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل أن اللقاء ينطوي على مخاطر وعدم قابلية للتوقع بالنسبة إلى الرئيس الصيني، الذي يفضّل إدارة علاقاته بواشنطن وموسكو بشكل منفصل.

الرئيسان بوتين وشي جينبينغ يوسِّعان أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي (أ.ف.ب)

تضيف خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس بعداً جديداً إلى هذه الحسابات؛ ما قد يمثل انتكاسة سياسية لترمب قبيل اللقاء المحتمل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخسارة لا تعد ضعفاً تفاوضياً تلقائياً؛ فترمب سيجلس بصفته رئيس الولايات المتحدة، محتفظاً بقدرته على إدارة الدبلوماسية والمبادرة إلى تفاهمات. والأثر الأرجح للانتخابات يتعلق بكيفية قراءة شي وبوتين لحاجته السياسية إلى النجاح، ومدى ثقتهما بقدرته على تحويل الوعود إلى التزامات مستدامة.

وقد تفترض موسكو وبكين أن الرئيس بات أكثر استعجالاً للحصول على اتفاق يقدمه دليلاً على فاعليته الدولية؛ ما يدفعهما إلى التشدد طلباً لمكاسب إضافية. وفي المقابل، قد تدفعه هزيمة الجمهوريين إلى رفع سقف مطالبه، تجنباً لظهوره بمظهر من يعوض خسارته الداخلية بتنازلات خارجية. وقبل اختبار أثر الانتخابات على الاجتماع، يبقى الاختبار الأول هو الاتفاق على طبيعة المناقشات نفسها.