تقييم أوروبي: شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال اضطرابات فرنسا عبر الإنترنت

جاء في تقييم ‌داخلي للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحميل مسؤولية الاضطرابات إلى الهجرة غير المنضبطة، وتصوير الحكومة على أنها فقدت ​السيطرة.

وورد في تقييم داخلي منفصل، أعدته وزارة الخارجية الفرنسية واطلعت عليه «رويترز» أيضاً، أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل، وحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» روجت أيضاً «لروايات معادية» عن أعمال الشغب وربطتها بالمتطرفين والهجرة.

وقال متخصصون أوروبيون بمجال التضليل، في تحليل لهم، إن التقييمين مجتمعين يوفران نظرة ثاقبة عن كيفية محاولة جهات خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية في فرنسا لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة.

وجاء في تحليل الاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم «عملية أوفرلود» نشرت مقاطع فيديو تنتحل صفة وسائل إعلام غربية لاستهداف الشعب الفرنسي، وادعى بعضها زوراً أن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين أو أن هجمات إرهابية ‌على وشك الحدوث.

ولم ‌ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. ورفضت المتحدثة باسم ​الوزارة ‌ماريا زاخاروفا، ​في أغسطس (آب)، اتهامات وكالة رقابية حكومية فرنسية بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الفرنسية لعام 2027، وقالت إنها «لن تكون آخر حيلة تستخدمها السلطات للتلاعب بالرأي العام».

واندلعت أعمال شغب في مدن فرنسية مختلفة الشهر الماضي بعد فقدان السيطرة على مظاهرات خرجت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.

وخلص الاتحاد الأوروبي في تحليله، الذي يغطي الفترة من السابع إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن روسيا سعت إلى «تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وذات طابع يزداد استبداداً».

وجاء في الوثيقة الأوروبية، التي أعدها خبراء مكافحة التضليل في الدائرة ‌الدبلوماسية للاتحاد، وتوجد قيود على تداولها، أن «مثل هذه الأحداث ‌توفر فرصاً لتقويض الحكومات الوطنية وإثارة الخوف والانقسام، وتشكيل تصورات الرأي ​العام قبل الانتخابات».

ولم يجد الخبراء أي دليل ‌على أن موسكو أو جهات فاعلة أخرى حرّضت على الاحتجاجات أو تسبّبت في تصعيدها، ‌ووصفت هذه الأنشطة بأنها «استغلال انتهازي للاضطرابات».

وخلصت وزارة الخارجية الفرنسية في تقييمها إلى أن أكثر عشرة منشورات مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات، التي صدرت عن دوائر موالية لروسيا، حصدت 2.8 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

متظاهرون يواجهون الشرطة وسط استخدام خراطيم المياه خلال احتجاج ضمن يوم تحرك وطني تخللته إضرابات نقابية ومظاهرات طلابية في تولوز بجنوب غربي فرنسا يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

لكن هذه الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بعدد المشاهدات التي حققتها منشورات على «إكس» عن ‌أعمال الشغب من حسابات مرتبطة بحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» ومسؤولين ومؤثرين إسرائيليين.

وأشار تقرير الوزارة الفرنسية إلى أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة على منصة «إكس» عن الاضطرابات في فرنسا، التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة مرتبطة بالحركة الأميركية، حصدت أكثر من 49 مليون مشاهدة في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

وجاء في التقرير الفرنسي أن المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة، والصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وحسابات حكومية ووسائل إعلام ومؤثرين، حصلت على أكثر من 35 مليون مشاهدة في الفترة نفسها.

وقالت إيلينا تريجر، وهي عالمة سياسية كبيرة لدى مؤسسة «راند» البحثية، إن مثل هذه الحملات تطلق «تنافساً على السرد» يمكن أن يشكل بمرور الوقت الطريقة التي ينظر بها إلى الديمقراطيات الغربية في أوروبا وخارجها.

احتراق مبنى بلدية مدينة ليموج وسط فرنسا في سياق المظاهرات العنيفة التي شهدتها المدينة 17 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وأضافت أن هذه الحملات تغذي رد فعل يعادي المهاجرين ويدفع الناخبين الأوروبيين نحو التطرف السياسي.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الاتهامات الواردة سواء في التقرير الفرنسي أو تقرير الاتحاد الأوروبي.

وعندما طلبت وكالة «رويترز» من مسؤولين فرنسيين التعليق، أشاروا إلى تعليقات الرئيس ​إيمانويل ماكرون الذي قال في 21 أكتوبر إنه لم يكن هناك تدخل أجنبي واضح وراء الاحتجاجات، لكن كان هناك «تلاعب أجنبي بالمعلومات».

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعقيب.