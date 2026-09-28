الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز الردّ على «الهجمات الروسية الهجينة»

بحث وزراء دفاع «الاتحاد الأوروبي»، الاثنين، ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار «حلف شمال الأطلسي»؛ لتعزيز التنسيق في مواجهة «الهجمات متعددة الوسائل» الروسية.

وتقول حكومات أوروبية إن موسكو تكثف حملة من أعمال التخريب والتدخل تستهدف الدول الداعمة أوكرانيا، في وقت تواجه فيه القوات الروسية صعوبات على الجبهة هناك بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو خلال فبراير (شباط) 2022.

وبعد حوادث بارزة، بينها العثور على طائرة مسيّرة مسلحة في مطار ألماني، اقترحت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء «بروتوكول أمني للطوارئ» لمواجهة التهديد المتصاعد.

وقالت فون دير لاين إن الآلية، المشابهة لـ«المادة الرابعة» من ميثاق «حلف شمال الأطلسي»، ستتيح لأي دولة في «الاتحاد الأوروبي» الدعوة إلى مشاورات عاجلة في حال وقوع أزمة؛ بهدف المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن الرد على حوادث تقع في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المباشر.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، كايا كالاس، في مستهل اجتماع، الاثنين، إن المناقشات ستتناول «الاستراتيجية الأوسع لمواجهة الهجمات الهجينة». وأضافت، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما الأدوات التي يمكننا استخدامها على مختلف المستويات؟».

ورحب وزراء «الاتحاد الأوروبي» عموماً بالمساعي الرامية إلى تعزيز استجابة التكتل، في وقت يبحثون فيه عن سبل لمواجهة ما يعدّونه تهديداً متصاعداً من موسكو.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكنتي، التي تعدّ بلادها واحدة من 4 دول فقط في «الاتحاد الأوروبي» ليست عضواً في «حلف شمال الأطلسي»: «علينا أن نكون قادرين ليس فقط على الرد عندما تقع الحوادث، بل أيضاً على استباق أي تصعيد محتمل، والعمل مع الدول الأعضاء ومعاً لضمان وجود استجابة قوية إذا وقع أمر ما». وأضافت: «لا يزال هناك بعض العمل المطلوب لتحديد الشكل الذي قد تتخذه هذه الآلية، لكن هناك بالتأكيد استعداد لدى الدول الأعضاء».

وقال مسؤول أوروبي رفيع إن «بروكسل» قادرة بالفعل على تقديم «الكثير» لمساعدة الدول على التعامل مع هذا النوع من الحوادث عند الحاجة. ويشمل ذلك إرسال فرق من الخبراء لتقديم المشورة بشأن سبل تعزيز الأمن، وزيادة التمويل.

وقال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين: «على كل دولة اتخاذ إجراءاتها الخاصة لمواجهة هذه الأنشطة، لكن على (الاتحاد الأوروبي) و(حلف شمال الأطلسي) أيضاً اتخاذ إجراءات أوسع بكثير وتعزيز التنسيق لمواجهتها».

وقال مسؤولون أوروبيون إنهم يعتزمون طرح مقترحات أكثر تفصيلاً ضمن وثيقة جديدة للاستراتيجية الأمنية يأملون إصدارها الشهر المقبل.