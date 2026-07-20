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روسيا تطرد ملحقاً عسكرياً إيطالياً و«متعاوناً» معه

علما «الاتحاد الأوروبي» وإيطاليا خارج سفارتها في موسكو يوم 29 مارس 2018 (رويترز)
علما «الاتحاد الأوروبي» وإيطاليا خارج سفارتها في موسكو يوم 29 مارس 2018 (رويترز)
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روسيا تطرد ملحقاً عسكرياً إيطالياً و«متعاوناً» معه

علما «الاتحاد الأوروبي» وإيطاليا خارج سفارتها في موسكو يوم 29 مارس 2018 (رويترز)
علما «الاتحاد الأوروبي» وإيطاليا خارج سفارتها في موسكو يوم 29 مارس 2018 (رويترز)

أعلنت إيطاليا، الاثنين، أن روسيا طردت «من دون مبرّر» ملحقاً عسكرياً في بعثتها وأحد «المتعاونين» معه، بعد 10 أيام من طرد روما اثنين من عناصر أجهزة الاستخبارات الروسية العاملين على أراضيها تحت ستار دبلوماسي.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على منصة «إكس»: «إنه عمل انتقامي صارخ عقب طرد إيطاليا ملحقَين عسكريَّين روسيين اثنين، ضُبطا متلبسَين بممارسة أنشطة تجسس تضر بأمننا الوطني».

وكانت إيطاليا قد أعلنت في 9 يوليو (تموز) طرد عنصرَين من أجهزة الاستخبارات الروسية كانا يعملان على أراضيها بغطاء دبلوماسي، منددة بـ«تدخّل خطير وغير مقبول»، وذلك بعد يومين من توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو. وسارعت حينها وزارة الخارجية الروسية، وفق ما نقلت عنها وكالة «ريا نوفوستي»، إلى التوعّد بـ«رد مناسب».

وبحسب صحيفتي «لا ريبوبليكا» و«إل ميساجيرو» الإيطاليتين، جمع أحد العنصرَين الروسيَّين على الأقل، مقابل المال، معلومات تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الفرنسية الإيطالية «سامب/تي» التي يُفترض أن تتسلّمها أوكرانيا هذا العام لاختبارها، وبصواريخ «أستر» الفرنسية الإيطالية التي سُلّمت بالفعل إلى كييف.

وكان العنصر مهتما أيضاً بمهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلغاريا، وبشركة «أفيو» الإيطالية التي تنتج محركات للطائرات المسيّرة وصواريخ فرط صوتية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إن «هذا ليس إلا الجزء الظاهر من الموضوع»، مندداً بـ«حرب هجينة» تشنّها موسكو.

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