مقتل ثلاثة اشخاص في ضربات روسية على كييف

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بريطانيا تشدد قواعد تلقي التبرعات السياسية من الخارج https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5292579-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%C2%A0
نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني المناهض للهجرة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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بريطانيا تشدد قواعد تلقي التبرعات السياسية من الخارج
نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني المناهض للهجرة (رويترز)
شددت بريطانيا، اليوم (الاثنين)، قواعدها المتعلقة بالتبرعات السياسية من الخارج، في إطار الجهود الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات، وفي ظل تزايد المخاوف بشأن ما وصفه وزير الإسكان ستيف ريد بأنه «تمويل مشبوه».
وفي العام الماضي، أمرت الحكومة بإجراء مراجعة لتدخل المال الأجنبي في الشؤون السياسية بعد أن حُكم على سياسي سابق في حزب الإصلاح بالسجن لتلقيه رشا مقابل إلقاء خطب وتصريحات مؤيدة لروسيا.
وخلصت المراجعة إلى أن بريطانيا تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في محاولات دول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، للتأثير على ديمقراطية البلاد وتقويضها، مما دفع الحكومة إلى تطبيق القواعد الجديدة.
وتأتي هذه القواعد في الوقت الذي يخضع فيه زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة، نايجل فاراج، للتحقيق من قبل الهيئة البرلمانية لمراقبة المعايير حول ما إذا كان ينبغي عليه الإعلان عن تبرع بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.68 مليون دولار) من ملياردير في مجال العملات المشفرة مقيم في تايلاند، والذي تم تقديمه قبل أن يعلن فاراج ترشحه لعضوية البرلمان.
وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، اليوم، إنه سيُطلب من المرشحين السياسيين من الآن فصاعدا الإعلان عن التبرعات التي تزيد قيمتها عن 2230 جنيها إسترلينيا والتي تلقوها قبل ترشحهم، وإثبات أن أي تمويل حصلوا عليه قبل الترشح جاء من مصادر مشروعة.
وقال ريد في بيان «من خلال فرض معايير أكثر صرامة على المانحين الأجانب ومطالبة المرشحين بإثبات مصدر تمويلهم، فإننا نتخذ إجراءات رائدة على مستوى العالم لحماية نزاهة انتخاباتنا والتصدي للتهديدات التي نواجهها من الخارج».
وتعني القواعد الأكثر صرامة أيضا أن الأفراد الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من الخارج يتعين عليهم الآن الإقامة بشكل دائم في المملكة المتحدة لمدة عام قبل أن يتمكنوا من تقديم تبرع سياسي بقيمة 100000 جنيه إسترليني أو أكثر، في حين سيتم تقييم التبرعات المقدمة من الشركات على أساس الأرباح السابقة بعد خصم الضرائب بدلا من الإيرادات، مما يساعد على ضمان أن الشركات المرتبطة بالمملكة المتحدة والمقننة هي وحدها التي يمكنها التبرع.
وتستند هذه القواعد إلى تلك التي أُعلن عنها في مارس (آذار)، والتي حددت سقف التبرعات من البريطانيين المقيمين في الخارج بمبلغ 100000 جنيه إسترليني سنويا، وفرضت حظرا على التبرعات بالعملات المشفرة حتى يتم إنشاء نظام لتنظيمها بشكل فعال. وصرح حزب الإصلاح بزعامة فاراج، الذي تصدر استطلاعات الرأي المحلية لأكثر من عام، بأنه لم يتم خرق أي قواعد فيما يتعلق بالتبرع الذي تلقاه فاراج من المستثمر في العملات المشفرة كريستوفر هاربورن، الذي قدم حوالي ثلثي تمويل الحزب العام الماضي، وفقا لبيانات اللجنة الانتخابية.
وأحيل فاراج أمس الأحد إلى هيئة مراقبة المعايير التابعة للبرلمان عقب تقرير يفيد بأنه لم يصرح ببعض المزايا الأخرى.
أجهزة الإطفاء في جنوب أوروبا تكافح حرائق بدأ موسمها مبكراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5292512-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8B
طائرة تتبع الحماية المدنية تلقي بمواد إطفاء الحرائق فوق كول ديه أوزين بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)
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أجهزة الإطفاء في جنوب أوروبا تكافح حرائق بدأ موسمها مبكراً
طائرة تتبع الحماية المدنية تلقي بمواد إطفاء الحرائق فوق كول ديه أوزين بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)
بدأ موسم الحرائق في جنوب أوروبا مبكراً، هذه السنة؛ إذ اندلع عدد منها في جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان مترافقة مع موجة حر جديدة.
ففي فرنسا، التهم الحريق الذي اندلع، مساء السبت، في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو (جنوب غربي البلاد) نحو 1650 هكتاراً حتى الآن، وأصيب بنتيجته عنصر إطفاء وأحد السكان.
ودفع اتساع رقعة النيران السلطات إلى إصدار تعليمات بإجلاء أكثر من 10 آلاف من سكان بلدات المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشارك نحو 700 من عناصر الإطفاء، و200 آلية برية، ونحو 10 وسائل جوية في مكافحة هذا الحريق.
ويُتوقع أن تكون 16 مقاطعة في جنوب فرنسا وغربها في حال تأهب من المستوى البرتقالي، الاثنين، مع توقع وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية. واندلع حريقان آخران أقل اتساعاً في جنوب فرنسا ووسطها الغربي.
وأفادت هيئة الإطفاء بأن معظم الحرائق ناجمة عن نشاط بشري، لكن تكرار موجات الحر والجفاف تحت تأثير التغير المناخي يفاقمها. وفي إسبانيا، اندلع حريق، الجمعة، قرب منطقة كوستا برافا السياحية، أتى على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية. وقد أصبح «مستقراً»، الأحد، بحسب جهاز الإطفاء.
ورفعت السلطات تدبير الإغلاق، ومنع التجول الذي فُرض على نحو 10 بلديات حول لا بيسبال دامبوردا قرب جيرونا، على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الساحل المتوسطي، وسمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم.
ويُرجَّح أن يكون الحريق ناجماً عن «إهمال»، وقد وُضع شخص واحد رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وفقا للسلطات. وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن عاملاً استخدم على الأرجح آلة قطع في منطقة محظورة.
وفي شمال البرتغال، يستمر حريق حرجي كبير منذ 3 أيام في فوزيلا، ضمن مقاطعة فيزيو. وقد أتى على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، لكن «الوضع يتطور إيجاباً»، الأحد، بحسب السلطات التي أشارت إلى السيطرة على نحو 80 في المائة من الحريق.
وفي اليونان، حيث حذّرت السلطات من خطر «كبير جداً» لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، واصل عناصر الإطفاء مكافحة ألسنة اللهب في مصنعين في مدينة سالونيك الكبرى (شمال شرقي البلاد)، بعد أن تمكنوا من إخماد حريق حرجي.
وأفاد جهاز الدفاع المدني والإطفاء باندلاع ما مجموعه 60 حريقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في أنحاء البلاد، لكن معظمها أُخمدت بسرعة.
الحزب الشيوعي الفرنسي جدّد لأمينه العام فابيان روسيل المحتمل تَرشُّحُه للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5292469-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D8%B4%D9%91%D9%8F%D8%AD%D9%8F%D9%87
فابيان روسيل الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي (أ.ف.ب)
ليل:«الشرق الأوسط»
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ليل:«الشرق الأوسط»
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الحزب الشيوعي الفرنسي جدّد لأمينه العام فابيان روسيل المحتمل تَرشُّحُه للرئاسة
فابيان روسيل الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي (أ.ف.ب)
أعاد مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي، الأحد، انتخاب فابيان روسيل أميناً عاماً للحزب، في خطوة إضافية نحو ترشحه مجدداً للانتخابات الرئاسية التي تُجرى السنة المقبلة.
ولم يكن مفاجئاً حصول الصحافي السابق البالغ (57 عاماً) على نسبة 70.1 في المائة من الأصوات لولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يقوده منذ عام 2018.
ويُتوقَع الإعلان رسمياً في 6 سبتمبر (أيلول) عن ترشُّح روسيل للسباق إلى «الإليزيه»، بعد انتخابات داخلية تشارك فيها القواعد الحزبية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال في تصريح لوسائل الإعلام، الأحد، بعد اختتام المؤتمر: «أبديت استعدادي للترشح وخوض هذه الانتخابات، ولا يوجد أي مرشح آخر»، معتبراً أن الطريق نحو ذلك قُطِعَ بنسبة «85 في المائة». وخاطب مناصريه بالقول: «هدفنا هو انتزاع السلطة، أو على الأقل المشاركة فيها».
وذكّر برغبته في تأميم شركة «توتال إنرجي» و«أخذ الأموال» من «اللصوص ذوي الياقات البيضاء»، والدفاع عن «قدرة الموظفين على العيش»، موضحاً أنه يعتزم خوض «معركة طبقية».
وأضاف: «سنكون صوت منظمة التحرير الفلسطينية خلال هذه الحملة»، مغنياً نشيداً بعنوان «Free Palestine».
ولم يحصل روسيل عام 2022 إلا على 2.28 في المائة من الأصوات (نحو 802 ألف صوت)، ما أكد التراجع الوطني البطيء لحزبه.