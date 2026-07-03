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العالم أوروبا

ضبط مسافر يحمل 16 كيلوغراماً من الكيتامين في مطار برلين

مسافرون في مطار برلين براندنبورغ في شونيفيلد بالقرب من برلين - ألمانيا 7 يوليو 2022 (رويترز)
مسافرون في مطار برلين براندنبورغ في شونيفيلد بالقرب من برلين - ألمانيا 7 يوليو 2022 (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ضبط مسافر يحمل 16 كيلوغراماً من الكيتامين في مطار برلين

مسافرون في مطار برلين براندنبورغ في شونيفيلد بالقرب من برلين - ألمانيا 7 يوليو 2022 (رويترز)
مسافرون في مطار برلين براندنبورغ في شونيفيلد بالقرب من برلين - ألمانيا 7 يوليو 2022 (رويترز)

ضبطت سلطات الجمارك في مطار برلين مسافراً كان يحمل 16 كيلوغراماً من مادة الكيتامين داخل أمتعته، حسبما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضحت الجمارك أن الرجل كان في طريقه، مطلع يونيو (حزيران) الماضي، إلى زيورخ، وكانت هونغ كونغ وجهته النهائية. وأضافت السلطات أن الرجل أخفى داخل حقيبته ثماني عبوات مفرغة من الهواء تحتوي على مادة بيضاء بلورية. وأكدت الفحوص أن المادة المضبوطة هي الكيتامين.

وألقت عناصر الجمارك - بحسب بياناتها - القبض على الشاب البالغ من العمر 22 عاماً عند بوابة الصعود إلى الطائرة، بعدما كان قد اجتاز بالفعل نقطة إنهاء إجراءات الصعود. وأوضحت السلطات أنه جرى طرحه أرضاً، بسبب «احتمال مقاومته»، كما تم تقييده بالأصفاد، بسبب «خطر الفرار، في ظل العقوبة المشددة المحتملة والاشتباه في وجود صلة بالجريمة المنظمة». كما صادرت السلطات مادة الكيتامين وهاتفه الجوال باعتبارهما من الأدلة.

ويُستخدم الكيتامين، المعروف أيضاً باسم «هيدروكلوريد الكيتامين»، في المجال الطبي كمسكن للألم. أما في السوق السوداء، فهو يُعدّ من المخدرات الشائعة في الحفلات، حيث يؤدي إلى الشعور بالتحرر والنشوى، وقد تسفر الجرعات الزائدة منه إلى الإصابة بالهلوسة.

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المخدرات أمن المطارات أخبار العالم ألمانيا

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العالم أوروبا

فرنسا تسجل 2025 وفاة إضافية عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر في يونيو

الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» بباريس حيث تُعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» بباريس حيث تُعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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فرنسا تسجل 2025 وفاة إضافية عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر في يونيو

الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» بباريس حيث تُعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
الشمس تشرق بجوار «برج إيفل» بباريس حيث تُعدّ المدينة في حالة تأهب قصوى لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)

سجّلت فرنسا 2025 وفاة إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في يونيو، بحسب ما أفادت به وزيرة الصحة، ستيفاني ريست، (الجمعة).

عامل يشرب ماء في موقع بناء بباريس أمس وسط ارتفاع درجات الحرارة (أ.ب)

وقالت ريست لوسائل إعلام محلية: «كانت هناك نحو 2025 حالة وفاة إضافية خلال الأسبوع من 22 إلى 28 يونيو مقارنة بالأسبوع الذي سبقه»، مشيرة إلى أنّ هذا العدد ليس نهائياً.

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البيئة فرنسا
العالم أوروبا

برنامج تجسس إسرائيلي اخترق هاتف برلماني أوروبي وحقق في أعمال مراقبة

شعار مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية صاحبة برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح (رويترز)
شعار مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية صاحبة برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح (رويترز)
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
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  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
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برنامج تجسس إسرائيلي اخترق هاتف برلماني أوروبي وحقق في أعمال مراقبة

شعار مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية صاحبة برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح (رويترز)
شعار مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية صاحبة برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح (رويترز)

قالت مجموعة مراقبة تكنولوجية كندية، الجمعة، إن عضواً سابقاً في البرلمان الأوروبي كان يعمل في لجنة تحقق في عمليات المراقبة غير القانونية تعرّض هاتفه هو نفسه للاختراق باستخدام أداة تجسس إسرائيلية الصنع، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت «سيتيزن لاب» للأبحاث، في تقرير، إن هاتف ستيليوس كولوجلو، وهو صحافي تلفزيوني يوناني أصبح نائباً برلمانياً، تعرّض للاختراق ثلاث مرات على الأقل بين أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ومارس (آذار) 2023 باستخدام برنامج «بيغاسوس» للتجسس، وهو أداة من توزيع شركة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية.

وفي وقت استهدافه، كان كولوجلو عضواً في لجنة (بيغا) بالبرلمان الأوروبي، التي تشكلت عام 2022 للنظر في عمليات اختراق الهواتف غير القانونية في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وركّزت اللجنة بشكل أساسي على استخدام برنامج «بيغاسوس» وأدوات مماثلة، وخلصت إلى أن حكومات في شتى أنحاء التكتل استخدمت على الأرجح برامج تجسس، «بطريقة أو بأخرى، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع».

وقال كولوجلو إنه شعر بالدهشة من مدى جرأة من يقف وراء القرصنة.

وقال لوكالة «رويترز» للأنباء: «لم أتوقع أن يتعرّض عضو في لجنة بيغا للتجسس بواسطة بيغاسوس... لم أتوقع أن يكونوا بهذا القدر من التهور».

ولم ترد «إن إس أو» على رسائل تطلب التعليق.

في تصريح لوكالة «رويترز»، لم يتطرق البرلمان الأوروبي بشكل مباشر إلى قضية كولوجلو، لكنه قال إن أجهزة أمن تكنولوجيا المعلومات التابعة له «تراقب باستمرار تهديدات الأمن الإلكتروني بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية المحتملة على بيئة العمل».

وذكر أن أدوات رصد برامج التجسس متاحة لجميع النواب منذ عام 2022، وأن تقريراً جرى اعتماده الشهر الماضي دعا إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الأجهزة المستخدمة في الأعمال البرلمانية.

ولم ترد المفوضية الأوروبية بعد على رسائل تطلب الحصول على تعليق.

وقالت «إن إس أو» سابقاً إن أدوات التجسس الخاصة بها تستخدم لضبط الجرائم الخطيرة وحماية الأمن القومي، لكن الشركة واجهت اتهامات متكررة بتسهيل المراقبة غير المبررة لصحافيين ومعارضين سياسيين ونشطاء في مجال الحقوق المدنية وشخصيات دينية حول العالم.

وأدرجت الحكومة الأميركية شركة «إن إس أو» على القائمة السوداء في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والأمن القومي.

وفي العام الماضي، صدر حكم بحصول «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لتطبيق «واتساب»، على تعويضات بقيمة 168 مليون دولار من «إن إس أو» بتهمة اختراق المنصة بشكل غير قانوني، وإن كان المبلغ قد جرى خفضه بشكل كبير. وفي الشهر الماضي، اتهمت «ميتا» شركة «إن إس أو» بانتهاك أمر قضائي يمنع استهداف خدماتها.

وقالت مجموعة «سيتيزن لاب» إنها تعتقد أن هاتف كولوجلو تعرّض للاختراق عبر ثغرة في برمجيات «أبل» لم تكن معروفة آنذاك. وأضافت أن كولوجلو تلقى تحذيرات متكررة من «أبل» في عامي 2023 و2024 بشأن محاولات اختراق بدعم حكومي.

ولم تحدد «سيتيزن لاب» من الجهة التي استخدمت برنامج «بيجاسوس» لاستهداف النائب السابق.

ولم ترد «أبل» بشكل مباشر على أسئلة متعلقة بكولوجلو، لكنها قالت إن الثغرة الأمنية المشار إليها في تقرير «سيتيزن لاب» أصلحت بالفعل، وإنها تصدر تنبيهات بانتظام للمستهدفين بأعمال القرصنة.

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العالم أوروبا

هجمات روسية تودي بحياة شخصين وتصيب 8 خلال الليل في أوكرانيا 

رجال إنقاذ يحملون جثة عُثر عليها تحت أنقاض مبنى سكني بعد غارات روسية في كييف (رويترز)
رجال إنقاذ يحملون جثة عُثر عليها تحت أنقاض مبنى سكني بعد غارات روسية في كييف (رويترز)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

هجمات روسية تودي بحياة شخصين وتصيب 8 خلال الليل في أوكرانيا 

رجال إنقاذ يحملون جثة عُثر عليها تحت أنقاض مبنى سكني بعد غارات روسية في كييف (رويترز)
رجال إنقاذ يحملون جثة عُثر عليها تحت أنقاض مبنى سكني بعد غارات روسية في كييف (رويترز)

قال مسؤولون عبر منصة «تيليغرام» في الساعات ​الأولى من صباح اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال ‌الليل على ‌أوكرانيا.

وذكر ​أوليج ‌هريهوروف ⁠رئيس ​الإدارة العسكرية الإقليمية ⁠بمنطقة سومي المتاخمة للحدود، أن شخصين قتلا في المنطقة وأصيب آخر بجروح بعد أن ⁠ضربت طائرات مسيرة روسية ‌منزلا ‌خاصا.

وفي مدينة ​كريفي ‌ريه بوسط أوكرانيا، ‌مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أصيب سبعة أشخاص بجروح إثر هجوم ‌صاروخي روسي على منطقة حضرية مكتظة بالسكان، حسبما ⁠أوضح ⁠أولكسندر فيلكول رئيس مجلس الدفاع بالمدينة.

وسيكون يوم الجمعة يوم حداد في كييف بعد مقتل نحو 30 هناك أمس الخميس في أكثر الهجمات الروسية ​دموية ​على العاصمة الأوكرانية هذا العام.

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