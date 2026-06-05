تقرير رقابي بريطاني: الأمير أندرو حقق دخلاً من تأجير عقارات ضمن مقر إقامته الملكي

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن الأمير أندرو، دوق يورك السابق، حصل على عوائد مالية من تأجير 3 منازل ريفية تقع ضمن عقار «رويال لودج» الذي يُقيم فيه منذ أكثر من عقدين، وذلك بموجب ترتيبات سمحت له بالاستفادة من أجزاء من العقار المؤجر له، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأوضح التقرير، الصادر الجمعة، أن أندرو يُقيم في «رويال لودج» القريب من قلعة وندسور منذ أكثر من 20 عاماً، بموجب عقد إيجار وُقِّع عام 2003، ينص على دفع «إيجار رمزي» للعقار الذي يضم قصراً مكوناً من 30 غرفة و8 منازل ريفية ملحقة به.

وحسب الوثائق التي استعرضها مكتب التدقيق الوطني، فقد سُمح للأمير بتأجير 3 من تلك المنازل من الباطن، الأمر الذي وفّر له دخلاً إضافياً خلال سنوات إقامته في العقار.

وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ابنتي الأمير أندرو، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، تقيمان في عقارات ملكية خاضعة لترتيبات إيجار مدعومة، فيما تكفّل الملك تشارلز الثالث بتغطية تكاليف الإقامتين.

وأثار التقرير تساؤلات جديدة بشأن آليات إدارة بعض الممتلكات الملكية والاستفادة المالية منها، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل المملكة المتحدة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالنفقات والامتيازات المرتبطة بأفراد الأسرة المالكة.

ويأتي نشر التقرير ضمن مراجعة دورية لأوجه إدارة الممتلكات الملكية واستخدامها، في إطار جهود الرقابة على المال العام وضمان وضوح الترتيبات المالية المرتبطة بها.