«الصحة العالمية» تحث على مواصلة رصد فيروس «هانتا» بعد ظهور إصابة جديدة

حث تيدروس أدهانوم ​غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الدول على مواصلة مراقبة ركاب ‌سفينة سياحية ‌للتأكد ​من ‌عدم إصابتهم ​بفيروس «هانتا»، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الطاقم وهو هولندي الجنسية.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر ‌صحافي ‌في ​جنيف، «نواصل ‌حث الدول ‌المعنية على متابعة جميع الركاب والتعامل بحذر خلال الفترة ‌المتبقية من الحجر الصحي».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن أحد أفراد الطاقم، وهو هولندي الجنسية، ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للعزل، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 12.

وتفشي الفيروس على متن السفينة السياحية «إم في هونديوس» ما أدى إلى وفاة ثلاثة من ركابها، وأثار حالة من القلق في مطلع مايو (أيار). و«المريض صفر»، وهو هولندي، كان قد مكث في أوشوايا بالأرجنتين لمدة 48 ساعة قبل صعوده على متن السفينة.