الأمم المتحدة تخصص تمويلاً وموظفين لاحتواء فيروس «إيبولا» في الكونغو

قال توم فليتشر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، الجمعة، إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين.
وأضاف فليتشر على منصة «إكس»: «علينا استباق هذا التفشي لفيروس إيبولا... تلك بيئات عمل صعبة للقيام بأعمال إنقاذ الأرواح. نواجه صراعات وحركة سكانية مكثفة».
We need to get ahead of this Ebola outbreak.I am allocating up to $60 million from the United Nations Central Emergency Response Fund to accelerate the response in the Democratic Republic of the Congo and the wider region.1/ https://t.co/mbi5qCjPuH
— Tom Fletcher (@UNReliefChief) May 22, 2026
ويعتقد الخبراء أن سلالة «بونديبوجيو» من الفيروس، التي لا يوجد لقاح لها، انتشرت دون رصدها لمدة شهرين تقريباً في إقليم إيتوري بالكونغو قبل أن تكتشف الأسبوع الماضي.
وأسفر تفشي المرض حتى الآن عن 160 حالة وفاة من أصل 670 حالة إصابة مشتبه بها.