استطاع عناصر الإنقاذ في فنزويلا، اليوم (الخميس)، إنقاذ رجل من بين الأنقاض بعد ثمانية أيام من زلزالَي فنزويلا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وبذل مئات من رجال الإنقاذ جهوداً، مساء الأربعاء، لإنقاذ مواطن فنزويلي يبلغ 43 عاماً، تمكّن من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

حوصر حارس الأمن هيرنان خيل داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل فيه في كاتيا لا مار لمدة 8 أيام بعد وقوع زلزالين مدمرين في فنزويلا (أ.ب)

وحوصر حارس الأمن، هيرنان خيل (43 عاماً) داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل فيه في كاتيا لا مار، وهي منطقة ساحلية سوّيت بالأرض بشكل شبه كامل جراء الزلزالين القويين الذين ضربا فنزويلا، في 24 يونيو (حزيران). وعملت فرق إنقاذ جاءت من سبع دول منذ أيام للوصول إليه.

وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجة، اللذان يُعدَّان من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أميركا اللاتينية، في انهيار مجمَّعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للناجين المحاصَرين تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 2295 شخصاً، وفق ما أعلن الأربعاء رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، الذي أشار إلى أن أكثر من 11 ألف شخص أُصيبوا في الكارثة.