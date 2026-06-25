تحرّك دولي لدعم فنزويلا بعد أقوى زلزال منذ 126 عاماً

أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، الخميس، أن المنظمة الدولية «معبأة بالكامل» بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا وأوقع أكثر من 164 قتيلاً، عادّاً أن الوضع يتطلب «جهداً جماعياً هائلاً» لمساعدة هذا البلد.

وقال توم فليتشر في بيان: «نحن معبؤون بالكامل لدعم سكان فنزويلا (...). ستتطلب الأيام المقبلة جهداً جماعياً هائلاً؛ من أجل دعم الاستجابة التي تقودها الحكومة ومساعدة المجتمعات المتضررة». وأوضح أن «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» «ينسق النشر السريع» لفرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية. وأضاف: «أنشر أيضاً فريقاً للتدخل السريع لتعزيز طواقم (أوتشا) في البلاد».

وحذر فليتشر بأنه «حتى قبل هذه الزلازل، كان نحو 8 ملايين شخص في فنزويلا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وهذه الكارثة تهدد بمفاقمة هشاشة قائمة أصلاً». وشدد على أن «الدعم الدولي المستدام للمنظمات الإنسانية العاملة ميدانياً أساسي وملح».

الزلزال الأقوى منذ 1900

وقُتل 164 شخصاً على الأقل وأصيب نحو ألف جراء زلزال مزدوج الأربعاء، هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، دفع بالسلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، فيما رأى صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» مباني منهارة ومشاهد ذعر في كاراكاس.

وأعلنت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في حصيلة محدثّة الخميس، عن مقتل 164 شخصاً على الأقلّ وإصابة نحو ألف، بعد حصيلة أولى أفادت فيها بسقوط نحو 32 قتيلاً و700 جريح. وكانت رودريغيز أعلنت حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار العاصمة الذي تعرض لأضرار جسيمة وفق رودريغيز.

ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجة في الساعة الـ18:04 (الـ22:04 بتوقيت غرينيتش) على عمق 21.9 كيلومتر، ومسافة نحو 200 كيلومتر من كاراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7.5 درجة على عمق 10 كيلومترات ومسافة 45 كيلومتراً، أعقبه نحو 30 هزة ارتدادية، وفق «المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي (يو إس جي سي)». وذكرت الهيئة الأميركية أن «الحدث كان زلزالاً مزدوجاً»، وهو «كارثة يتوقع أن تكون تبعاتها جسيمة»، مرجحة «أن تكون حصيلة الوفيات مرتفعة، وأن تكون الأضرار واسعة النطاق».

فرق إنقاذ تبحث عن ضحايا تحت أنقاض مبنى منهار عقب زلزال كاراكاس (أ.ف.ب)

وذكرت «الهيئة» أن هذا أقوى زلزال يضرب فنزويلا خلال أكثر من قرن، منذ سجلت في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1900 زلزالاً بقوّة 7.7 درجة قبالة سواحل شمال شرقي كاراكاس، تسبّب في «أضرار كبيرة».

وفي كاراكاس، نقل مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية» عمليات إنقاذ حول مبانٍ منهارة، حيث انتُشل أشخاص من تحت الأنقاض. وفي الخارج، كان الناس ينادون بأسماء أقاربهم بينما بعض المتطوعين يتسلقون أكوام الركام، وقد ناشد أحدهم مع حلول الظلام قائلاً: «نحتاج إلى مصابيح يدوية».

تحرّك دولي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عبر شبكته «تروث سوشيال»، أن «الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على تقديم مساعدتها» لفنزويلا، مضيفاً: «أصدرتُ تعليمات إلى جميع وكالات حكومتنا لتكون جاهزة للتحرك بسرعة». وأضاف ترمب، الذي أعادت بلاده العلاقات الدبلوماسية بكاراكاس بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي خلال عملية نفذتها قوات خاصة أميركية: «سنكون إلى جانب أصدقائنا الجدد العظماء».

يقف أفراد من الحرس الوطني البوليفاري لحراسة موقع مبنى منهار أُغلق عقب زلزال ضرب كاراكاس (رويترز)

وفي وقت لاحق الخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة «سترسل فوراً» فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا. وكتب روبيو، الذي يُجري جولة خليجية، في منشور على «إكس»: «تقف أميركا إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المحنة. وبإيعاز من الرئيس ترمب، سترسل وزارة الخارجية فوراً فرق بحث وإسعاف وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا». وأكّد لاحقاً، خلال مؤتمر صحافي في المنامة: «سنوفر استجابة تشمل كل أجهزة الحكومة. ستكون كبيرة، وسريعة، وفاعلة». وأفادت الرئاسة الفنزويلية بمكالمة هاتفية بين روبيو ورودريغيز التي أشادت بـ«حسّ التضامن مع فنزويلا خلال هذه الفترة العصيبة».

وأعلنت بلدان كثيرة، أبرزها الهند والصين وإيران، استعدادها لتقديم المساعدة، فيما أعربت دول عدّة في أميركا اللاتينية عن تضامنها مع كاراكاس على الرغم من الاختلافات السياسية.

وقدّم الاتحاد الأوروبي من جهته المساعدة. وقالت ألمانيا إنها مستعدة لإرسال 6 طائرات عسكرية لمساعدة فنزويلا، فيما عرضت فرنسا إيفاد فريق من 85 مسعفاً مختصاً في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، وأعلنت إسبانيا نيتها إرسال 54 جندياً من وحدة الطوارئ التابعة للجيش، وكذلك هولندا إرسال فريق من المسعفين. كما أفادت سويسرا، من جهتها، بنيّتها إرسال 80 مسعفاً و18 طنّاً من المساعدات في أقرب وقت.

وكشفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، في خطاب موجّه إلى الأمة، أن فريقاً من المسعفين المختصين، تتولّى الأمم المتحدة تنسيقه، في طريقه إلى فنزويلا.

وطلب وزير الداخلية، ديوسدادو كابيو، من السكان مغادرة منازلهم، مضيفاً أن إمدادات الغاز قُطعت عن كثير من المباني لأسباب احترازية. وقال: «لقد تضرر بعض المنشآت، ولا نريد وقوع أي نوع من الحوادث المتعلقة بالغاز».

انقطاع الكهرباء وإغلاق المطار

وفي شوارع مدينة لا غوايرا حيث انهارت عشرات المباني أو تعرّضت لأضرار جسيمة، يحاول السكان المنكوبون تدبير أمورهم للعثور على ناجين. وقالت امرأة فقدت ابنتها إثر انهيار مبنى من 12 طابقاً: «هناك أحياء تحت الأنقاض ولا أحد يأتي لإسعافهم».

تسبب الزلزالان اللذان وقعا تباعاً في انهيار كثير من المباني السكنية والتجارية وتصدع واجهاتها (إ.ب.أ)

وهرع كثير من الأشخاص المذعورين إلى شوارع كاراكاس حيث مكثوا في المساء من غير أن يجرؤوا على العودة إلى منازلهم أو مكاتبهم خشية الهزات الارتدادية. وأُفيد بانقطاعات في التيار الكهربائي في العاصمة حيث يغطي حطام الزجاج كثيراً من الشوارع.

وكانت كارمن غيديز (69 عاماً) في غرفة شقيقتها عندما بدأت الأرض تهتز. وروت غيديز، التي تسكن في حي للطبقة المتوسطة فوق التلال المطلة على العاصمة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدأت أرى النوافذ تهتز، ثم أخذ كل شيء يهتز. علقت أنا وشقيقتي وجارة لنا في مكان واحد، لم يكن في استطاعتنا الخروج».

وأعلنت رودريغيز، مساء الأربعاء، إغلاق مطار «مايكيتيا» الدولي الذي يخدم العاصمة؛ بسبب «أضرار جسيمة في البنية التحتية». وأظهرت صور نشرها النائب ويلمر أزواخي، ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، أجزاء من سقف إحدى الصالات وهي تتساقط، وأشخاصاً مذعورين يلوذون بالفرار.

وشُعِر بالهزة في أماكن بعيدة تصل إلى كولومبيا، وتحديداً في العاصمة بوغوتا، رغم أنها تبعد مسافة ألف كيلومتر بخط مستقيم. ووفقاً لـ«الوحدة الكولومبية لإدارة المخاطر والكوارث»، فـ«لا يوجد خطر حدوث تسونامي على ساحل البحر الكاريبي الكولومبي».

وحثّت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية، التابعة للأمم المتحدة، السلطات الفنزويلية على إتاحة نفاذ غير مقيد إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام «على الفور» في أعقاب هذه الكارثة. وطالبتها في بيان بأن تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان في كلّ نواحي الاستجابة لهذه الفاجعة.