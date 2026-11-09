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العالم أفريقيا

مقتل 35 شخصا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
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مقتل 35 شخصا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)

قضى 35 شخصا على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة كيبيمير في شمال غرب السنغال حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين، وفقا لحصيلة أولية جديدة أفاد بها رجال الإطفاء مساء الأحد.

منذ سنوات يحاول آلاف المتحدرين من غرب إفريقيا، وبغالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصا عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالبا متهالكة.

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية السنغالية إن الحصيلة غير النهائية للحادث هي 21 قتيلا، لافتة الى نجاة شخص واحد. ومساء الأحد، أفاد رجال الإطفاء وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 35 قتيلا وناج واحد، مشيرين إلى أن «هذه حصيلة موقتة تتحدث منذ الجمعة».

وصرح مصدر في وزارة الداخلية بأن «الحصيلة سترتفع للأسف». وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحصيلة بلغت 34 ضحية على الأقل، الأمر الذي أكدته منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة».

وأشارت في بيان إلى أن «الأجهزة المعنية للدولة مستنفرة لمواصلة عمليات البحث وإنقاذ أي ناجين ودعم العائلات». ويتفّقد وزير الداخلية الموقع الاثنين «لإبداء تعاطف الدولة مع عائلات الضحايا والسكان المتضررين وتضامنها معهم».

وأفاد ساليو ديوف وهو مؤسس جمعية «بوزا في» التي تعد واحدة من أبرز الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين في السنغال، بأن القارب غرق الجمعة.

وأفادت صحيفة «لو سولاي» بغرق القارب قبالة بلدة لومبول الواقعة في منطقة لوغا بمقاطعة كيبيمير، بين دكار وسان لوي. وبحسب ترجيحات الصحيفة، يتحدر الضحايا بغالبيتهم من منطقتي ليونا وتييبي التابعتين لكيبيمير.

وأورد ديوف «لا نعلم بالتحديد ما إذا هناك جنسيات أخرى لأن عمليات البحث متواصلة. لكن الجثث التي انتُشلت بالأمس (السبت) تعود لسنغاليين».

التصدي لشبكات التهريب

أعلن جهاز الدرك السنغالي السبت اعتراض 142 مهاجرا غير نظاميين قبالة دكار، بينهم نساء وأطفال، خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا على متن قارب.

ونُفّذت العملية الجمعة «في إطار العملية الأمنية المواكبة» للألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها دكار، وهو أول حدث أولمبي على الإطلاق يُنظّم في إفريقيا.

حسب الدرك السنغالي، فإن من بين الأشخاص الذين تم اعتراضهم 40 سنغاليا بينهم أربع نساء، و93 غامبيا بينهم 17 امرأة، إضافة إلى نيجيريَّين وغينيَّين ومواطن من غينيا بيساو.

سعيا للهرب من النزاع المندلع في بلادهم، كما في مالي، أو هربا من سطوة المجالس العسكرية الحاكمة، أو بحثا عن مستقبل أفضل في مواجهة الفقر وانعدام الآفاق في بلادهم، يلجأ آلاف الشبان في غرب إفريقيا منذ سنوات إلى الهجرة غير النظامية، خصوصا نحو أوروبا.

وقضى آلاف الأشخاص أو فُقد أثرهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الوسائل. ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، دعت منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة» السنغال إلى التحرك في مواجهة «التدفق الخطر» والمستمر للمهاجرين نحو أوروبا، بعدما وصل «نحو ألف» مهاجر من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في 22 و23 من الشهر المذكور.

وشدّد بيان وزارة الداخلية السنغالية على أن «الحكومة تجدد التأكيد أنها عازمة على التصدي لشبكات التهريب، خصوصا عبر تعزيز التعاون مع دول الجوار».

ودفع تشديد السنغال وموريتانيا والمغرب الرقابة البحرية في الآونة الأخيرة، قوارب الهجرة المتجهة إلى جزر الكناري الإسبانية إلى الانطلاق من مواقع أبعد جنوبا، على سواحل غامبيا وغينيا بيساو وغينيا، ما أطال أمد هذه الرحلات المحفوفة بالخطر.

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مهاجرين السنغال

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مقتل 35 شخصا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
TT
TT

مقتل 35 شخصا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قاربا يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا (إ.ب.أ)

قضى 35 شخصا على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة كيبيمير في شمال غرب السنغال حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين، وفقا لحصيلة أولية جديدة أفاد بها رجال الإطفاء مساء الأحد.

منذ سنوات يحاول آلاف المتحدرين من غرب إفريقيا، وبغالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصا عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالبا متهالكة.

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية السنغالية إن الحصيلة غير النهائية للحادث هي 21 قتيلا، لافتة الى نجاة شخص واحد. ومساء الأحد، أفاد رجال الإطفاء وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 35 قتيلا وناج واحد، مشيرين إلى أن «هذه حصيلة موقتة تتحدث منذ الجمعة».

وصرح مصدر في وزارة الداخلية بأن «الحصيلة سترتفع للأسف». وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحصيلة بلغت 34 ضحية على الأقل، الأمر الذي أكدته منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة».

وأشارت في بيان إلى أن «الأجهزة المعنية للدولة مستنفرة لمواصلة عمليات البحث وإنقاذ أي ناجين ودعم العائلات». ويتفّقد وزير الداخلية الموقع الاثنين «لإبداء تعاطف الدولة مع عائلات الضحايا والسكان المتضررين وتضامنها معهم».

وأفاد ساليو ديوف وهو مؤسس جمعية «بوزا في» التي تعد واحدة من أبرز الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين في السنغال، بأن القارب غرق الجمعة.

وأفادت صحيفة «لو سولاي» بغرق القارب قبالة بلدة لومبول الواقعة في منطقة لوغا بمقاطعة كيبيمير، بين دكار وسان لوي. وبحسب ترجيحات الصحيفة، يتحدر الضحايا بغالبيتهم من منطقتي ليونا وتييبي التابعتين لكيبيمير.

وأورد ديوف «لا نعلم بالتحديد ما إذا هناك جنسيات أخرى لأن عمليات البحث متواصلة. لكن الجثث التي انتُشلت بالأمس (السبت) تعود لسنغاليين».

التصدي لشبكات التهريب

أعلن جهاز الدرك السنغالي السبت اعتراض 142 مهاجرا غير نظاميين قبالة دكار، بينهم نساء وأطفال، خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا على متن قارب.

ونُفّذت العملية الجمعة «في إطار العملية الأمنية المواكبة» للألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها دكار، وهو أول حدث أولمبي على الإطلاق يُنظّم في إفريقيا.

حسب الدرك السنغالي، فإن من بين الأشخاص الذين تم اعتراضهم 40 سنغاليا بينهم أربع نساء، و93 غامبيا بينهم 17 امرأة، إضافة إلى نيجيريَّين وغينيَّين ومواطن من غينيا بيساو.

سعيا للهرب من النزاع المندلع في بلادهم، كما في مالي، أو هربا من سطوة المجالس العسكرية الحاكمة، أو بحثا عن مستقبل أفضل في مواجهة الفقر وانعدام الآفاق في بلادهم، يلجأ آلاف الشبان في غرب إفريقيا منذ سنوات إلى الهجرة غير النظامية، خصوصا نحو أوروبا.

وقضى آلاف الأشخاص أو فُقد أثرهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الوسائل. ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، دعت منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة» السنغال إلى التحرك في مواجهة «التدفق الخطر» والمستمر للمهاجرين نحو أوروبا، بعدما وصل «نحو ألف» مهاجر من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في 22 و23 من الشهر المذكور.

وشدّد بيان وزارة الداخلية السنغالية على أن «الحكومة تجدد التأكيد أنها عازمة على التصدي لشبكات التهريب، خصوصا عبر تعزيز التعاون مع دول الجوار».

ودفع تشديد السنغال وموريتانيا والمغرب الرقابة البحرية في الآونة الأخيرة، قوارب الهجرة المتجهة إلى جزر الكناري الإسبانية إلى الانطلاق من مواقع أبعد جنوبا، على سواحل غامبيا وغينيا بيساو وغينيا، ما أطال أمد هذه الرحلات المحفوفة بالخطر.

مواضيع
مهاجرين السنغال
العالم أفريقيا

تراجع الحزب الحاكم يعيد تشكيل المشهد السياسي في جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الإدلاء بصوته في جوهانسبورغ الأربعاء الماضي (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الإدلاء بصوته في جوهانسبورغ الأربعاء الماضي (رويترز)
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تراجع الحزب الحاكم يعيد تشكيل المشهد السياسي في جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الإدلاء بصوته في جوهانسبورغ الأربعاء الماضي (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الإدلاء بصوته في جوهانسبورغ الأربعاء الماضي (رويترز)

يشهد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تراجعاً متصاعداً في شعبيته ونفوذه السياسي بجنوب أفريقيا، مع خسارته مزيداً من المقاعد في الانتخابات المحلية، في مسار يعكس تحولات عميقة في المشهد السياسي، وتآكل إرث الحزب الذي قاد البلاد إلى إنهاء نظام الفصل العنصري.

ويؤكد خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المشهد السياسي يتجه لتشكيل جديد من الائتلافات تحتم على الحزب الحاكم إعادة أوراقه قبل أي استحقاقات انتخابية جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في جنوب أفريقيا بأن «اللجنة الانتخابية ستعلن نتائج الانتخابات المحلية لعام 2026»، مساء الأحد.

وأظهرت النتائج الأولية، الجمعة، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) يتجه نحو تكبد خسائر فادحة في الانتخابات البلدية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز»، وهو ما يمهد الطريق لمعارك سياسية لتشكيل ائتلافات متعددة الأحزاب بهدف السيطرة على جوهانسبرغ ومدن كبرى أخرى.

ويأتي هذا التوجه المحتمل خاصة وأنه مع فرز 81 في المائة من الأصوات حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 32 في المائة من الأصوات، مقابل 25 في المائة لمنافسه الرئيسي التحالف الديمقراطي (DA)، حسب ما نقلته «رويترز».

وذكرت «رويترز» أنه إذا استمرت هذه النتائج فإن الحزب الذي هيمن على المشهد السياسي في جنوب أفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) سيكون قد فقد نحو 14 نقطة مئوية مقارنة بنتائج الانتخابات البلدية لعام 2021، والتي كانت في ذلك الوقت أسوأ نتيجة محلية يسجلها الحزب على الإطلاق.

ونقلت عن المحلل السياسي الجنوبي أفريقي رالف ماثيكغا، أن «المسار الأكثر مباشرة أمام حزب التحالف الديمقراطي لتشكيل حكومات مستقرة قد يتمثل في إبرام اتفاقات مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) شريكه في الحكومة الوطنية»؛ لكنه حذر من أن «خطوة كهذه قد تؤدي إلى نفور الناخبين الذين عاقبوا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للتو»، حسب الوكالة.

وأوضح خبير الشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» حسين البحيري، أن «هذه النتائج تعكس تراجعاً في الحزب الحاكم سابقاً بعدما فقد بريقه بوفاة مؤسسه نيلسون مانديلا رمز التحرر من الاستعمار والقضاء على سياسات الفصل العنصري منذ 1994، وعدم قدرة القادة الحاليين لهذا الحزب على الحفاظ على القواعد الشعبية المؤيدة للحزب»، وفق رأيه.

ويعتقد أن هذه النتائج تعكس «تصويتاً عقابياً»، وأرجع ذلك إلى «عدم قدرة الحزب الحاكم على حل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في اتجاه الناخبين للتصويت لصالح الأحزاب المعارضة التي تقدم بدائل اقتصادية يمكن من خلالها تحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي شهدت تراجعاً بسبب عدم قدرة الحزب الحاكم سابقاً على حل هذه المشكلات».

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات مدرسة خارج جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الأربعاء الماضي (رويترز)

ويرى المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين، أن «تقدم المعارضة المستمر يعكس تحولاً جذرياً وعميقاً في المزاج الشعبي العام في جنوب أفريقيا»، لافتاً إلى أن «حزب المؤتمر الوطني الأفريقي اعتمد على رصيده التاريخي كحركة تحرر وطني لضمان ولاء الناخبين، لكن هذا الرصيد لم يعد كافياً اليوم لضمان التفويض الانتخابي، في ظل معاناة جنوب أفريقيا من معدلات بطالة قياسية».

ويعتقد أن تقدم أحزاب المعارضة الكلاسيكية مثل «التحالف الديمقراطي» (DA) وصعود قوى جديدة مثل حزب «MKP» يعد استفتاءً واقعياً وليس مجرد تصويت عقابي مؤقت، كما أنه يعتبر إعادة تموضع استراتيجي للناخب الجنوب أفريقي نحو خيارات سياسية تعد بالمساءلة والكفاءة وكسر احتكار السلطة.

وقبل إعلان النتائج، قال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جوردين هيل-لويس، إن حزبه بدأ بالفعل في التواصل مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلافات، مضيفاً: «سنتعامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة باحترام للتفويضات التي حصلت عليها تلك الأحزاب من ناخبيها، وبقدر من التواضع، مع الالتزام بالسعي لتشكيل حكومات محلية تضمن سير العمل بفاعلية في تلك المدن والبلدات».

ويرى البحيري أن الحزب الحاكم أصبح مطالباً في الوقت الراهن بتقديم بدائل ومشروعات لا تعتمد فقط على الإرث التاريخي، بقدر ما تعتمد على تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، ومن ثم الحفاظ على الكتلة التصويتية التي كان يعتمد عليها الحزب دوماً للبقاء على رأس السلطة.

ويوضح أن هذه النتائج تعد بمثابة رسالة مباشرة من الناخبين للحزب الحاكم بـ«ضرورة تغيير سياساته وإعادة التفكير في برنامجه الانتخابي والاعتماد على قدرته الفعلية على التحرك داخل الشارع في جنوب أفريقيا لاستعادة ثقة قواعده الشعبية مرة أخرى، لتجاوز أي إخفاقات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

وعن المستقبل، يعتقد شمس الدين أن «مؤشرات الأداء المتراجعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي تشير إلى أن ما تشهده جنوب أفريقيا هو بداية تحول سياسي هيكلي وطويل الأمد وليس تعثراً انتخابياً عابراً يسهل احتواؤه»، لافتاً إلى أن البلاد قد دخلت فعلياً عصر «السياسة الائتلافية» وتأسيس حكومات الوحدة الوطنية.

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العالم أفريقيا

السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا حرّض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت

بول ماكنزي زعيم طائفة في كينيا حُكم عليه بالسجن 200 عام لتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت (إ.ب.أ)
بول ماكنزي زعيم طائفة في كينيا حُكم عليه بالسجن 200 عام لتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت (إ.ب.أ)
TT
TT

السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا حرّض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت

بول ماكنزي زعيم طائفة في كينيا حُكم عليه بالسجن 200 عام لتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت (إ.ب.أ)
بول ماكنزي زعيم طائفة في كينيا حُكم عليه بالسجن 200 عام لتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت (إ.ب.أ)

قضت محكمة كينية بسجن زعيم طائفة 200 عام، بعدما أدين بقتل 190 طفلاً وشخصاً بالغاً إثر تحريضهم على تجويع أنفسهم حتى الموت، أملاً في «لقاء المسيح».

وكانت محكمة في مدينة مومباسا الساحلية، المُطلة على المحيط الهندي، أدانت، خلال الشهر الماضي، بول ماكنزي الذي يدّعي أنه قسّ إلى جانب 28 متهماً آخر، بقتل 190 طفلاً وشخصاً بالغاً بين يناير (كانون الثاني) 2021 وسبتمبر (أيلول) 2023.

في عام 2023، عُثر على مئات الجثث في مناطق نائية قرب شواطئ ماليندي جنوب البلاد.

وبينما حُكم على ماكنزي، الجمعة، بالسجن 200 سنة، حكم على 26 من المتهمين الـ28 الآخرين بالسجن لفترات تراوحت بين 100 و160 عاماً، وعوقب اثنان آخران بالسجن 10 سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن محامي الدفاع عزم موكّليه الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.

ونقل القاضي عن ناجين قولهم: «في شاكاهولا، كان يُحتَفَل بالموت بوصفه زواجاً مع يسوع، ويُعتبر الموتى أبطالاً للإيمان».

وأضاف: «بالنسبة إلى أشخاص ينظرون إلى الموت على أنه خلاص، قد لا يُعتبر حكم الإعدام عقوبة، بل انتصار وشكل من أشكال الاستشهاد».

ووضع ماكنزي، الذي يواجه أيضاً تهمتي القتل غير العمد والإرهاب في قضايا منفصلة، نظاماً لتجويع أتباعه حتى الموت، وفق ترتيب محدد للفئات العمرية التي يُفترض أن تموت أوّلاً، حسب ما أدلى به ناجون.

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