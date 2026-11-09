مقتل 35 شخصا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال

قضى 35 شخصا على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة كيبيمير في شمال غرب السنغال حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين، وفقا لحصيلة أولية جديدة أفاد بها رجال الإطفاء مساء الأحد.

منذ سنوات يحاول آلاف المتحدرين من غرب إفريقيا، وبغالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصا عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالبا متهالكة.

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية السنغالية إن الحصيلة غير النهائية للحادث هي 21 قتيلا، لافتة الى نجاة شخص واحد. ومساء الأحد، أفاد رجال الإطفاء وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 35 قتيلا وناج واحد، مشيرين إلى أن «هذه حصيلة موقتة تتحدث منذ الجمعة».

وصرح مصدر في وزارة الداخلية بأن «الحصيلة سترتفع للأسف». وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحصيلة بلغت 34 ضحية على الأقل، الأمر الذي أكدته منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة».

وأشارت في بيان إلى أن «الأجهزة المعنية للدولة مستنفرة لمواصلة عمليات البحث وإنقاذ أي ناجين ودعم العائلات». ويتفّقد وزير الداخلية الموقع الاثنين «لإبداء تعاطف الدولة مع عائلات الضحايا والسكان المتضررين وتضامنها معهم».

وأفاد ساليو ديوف وهو مؤسس جمعية «بوزا في» التي تعد واحدة من أبرز الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين في السنغال، بأن القارب غرق الجمعة.

وأفادت صحيفة «لو سولاي» بغرق القارب قبالة بلدة لومبول الواقعة في منطقة لوغا بمقاطعة كيبيمير، بين دكار وسان لوي. وبحسب ترجيحات الصحيفة، يتحدر الضحايا بغالبيتهم من منطقتي ليونا وتييبي التابعتين لكيبيمير.

وأورد ديوف «لا نعلم بالتحديد ما إذا هناك جنسيات أخرى لأن عمليات البحث متواصلة. لكن الجثث التي انتُشلت بالأمس (السبت) تعود لسنغاليين».

التصدي لشبكات التهريب

أعلن جهاز الدرك السنغالي السبت اعتراض 142 مهاجرا غير نظاميين قبالة دكار، بينهم نساء وأطفال، خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا على متن قارب.

ونُفّذت العملية الجمعة «في إطار العملية الأمنية المواكبة» للألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها دكار، وهو أول حدث أولمبي على الإطلاق يُنظّم في إفريقيا.

حسب الدرك السنغالي، فإن من بين الأشخاص الذين تم اعتراضهم 40 سنغاليا بينهم أربع نساء، و93 غامبيا بينهم 17 امرأة، إضافة إلى نيجيريَّين وغينيَّين ومواطن من غينيا بيساو.

سعيا للهرب من النزاع المندلع في بلادهم، كما في مالي، أو هربا من سطوة المجالس العسكرية الحاكمة، أو بحثا عن مستقبل أفضل في مواجهة الفقر وانعدام الآفاق في بلادهم، يلجأ آلاف الشبان في غرب إفريقيا منذ سنوات إلى الهجرة غير النظامية، خصوصا نحو أوروبا.

وقضى آلاف الأشخاص أو فُقد أثرهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الوسائل. ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، دعت منظمة «العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة» السنغال إلى التحرك في مواجهة «التدفق الخطر» والمستمر للمهاجرين نحو أوروبا، بعدما وصل «نحو ألف» مهاجر من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في 22 و23 من الشهر المذكور.

وشدّد بيان وزارة الداخلية السنغالية على أن «الحكومة تجدد التأكيد أنها عازمة على التصدي لشبكات التهريب، خصوصا عبر تعزيز التعاون مع دول الجوار».

ودفع تشديد السنغال وموريتانيا والمغرب الرقابة البحرية في الآونة الأخيرة، قوارب الهجرة المتجهة إلى جزر الكناري الإسبانية إلى الانطلاق من مواقع أبعد جنوبا، على سواحل غامبيا وغينيا بيساو وغينيا، ما أطال أمد هذه الرحلات المحفوفة بالخطر.