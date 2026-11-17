أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا مجالها الجوي، فيما دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية بعدما دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها.
ودخلت الطائرتان المجال الجوي لليابان قرب أوكينوشيما في منطقة فوكوكا في جنوب غرب البلاد بعيد الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش الاثنين).
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن «انتهاك طائرات روسية لمجالنا الجوي، وإذ يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة بلدنا، فهو يشكل أيضاً تهديداً لأمننا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
وأضاف: «قدمنا احتجاجاً شديد اللهجة إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ أسابيع، تشهد العلاقات اليابانية الروسية توتراً على خلفية توقيف صحافي ياباني بتهمة التجسس، ومصادرة أصول شركة «جابان توباكو» في روسيا.
بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عدداً غير محدّد من الطائرات الروسية دخل ثم غادر منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي، المعروف أيضاً ببحر اليابان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت الهيئة، في بيان مقتضب: «رصد جيشنا الطائرات الروسية قبل دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو واتخذ إجراءات تكتيكية استعداداً لأي طارئ».
وتصنّف منطقة تحديد الدفاع الجوي، منطقة عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتُستخدم لرصد الطائرات المقتربة والتعرف إليها.
وأكدت سيول أن الطائرات الروسية لم تنتهك مجالها الجوي.
وفي يونيو (حزيران)، دخلت أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، ما دفع سيول إلى نشر مقاتلات رداً على ذلك.
وقالت بكين في حينه إن المناورات المشتركة مع موسكو كانت «دورية جوية استراتيجية» فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على «السلام والاستقرار الإقليميين».
وأعلنت تايوان أيضاً، الثلاثاء، أنها رصدت طائرتين عسكريتين روسيتين «في وقت مبكر من صباح اليوم» قرب الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجيش «راقب الوضع واتخذ الإجراءات المناسبة».