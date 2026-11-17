قالت الصين الثلاثاء إنها «لا تملك معلومات» بشأن ما إذا كان دونالد ترمب سيلتقي كيم جونغ أون، بعدما لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري: «ليست لدي معلومات بشأن هذه المسألة»، عشية وصول ترمب المرتقب إلى مدينة شنغن للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية يوم 30 يونيو 2019 (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أمس الاثنين إنه قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في الصين هذا الأسبوع، في إعلان ​مفاجئ قد يعيد ترتيب مسار رحلته إلى شرق آسيا. والتقى ترمب مع كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، في إطار دبلوماسية مباشرة غير مسبوقة لم تنجح في إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن الأسلحة النووية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. كان ترمب قد أبدى سابقاً رغبته في عقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ‌ولايته الحالية، ‌لكنه سبق أن أعلن عن ​لقاءات مع ‌كيم ⁠لم ​تعقد قط، ⁠بما في ذلك خلال زيارة إلى آسيا العام الماضي.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون متحدثاً بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع ثنائي موسّع في فندق ميتروبول على هامش قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام يوم 28 فبراير 2019 (رويترز)

وقال مسؤولون أميركيون كبار في وقت سابق إن ترمب لا توجد لديه خطط فورية لعقد اجتماع آخر، في حين قالت كوريا الشمالية إنها لا ترى حاجة إلى محادثات في الوقت الراهن، ونددت بالسياسات العدائية التي تنتهجها الولايات ⁠المتحدة. وقال ترمب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض ‌متوجهاً إلى الفلبين والصين إن ‌حضور الزعيم الكوري الشمالي يعود ​في نهاية المطاف إلى نظيره ‌الصيني شي جينبينغ، مؤكداً أن أي اجتماع ‌سيعقد في الصين. وأضاف ترمب: «كان شي هنا... وسنلتقي أيضاً بالرئيس (الروسي) بوتين، وقد نلتقي بكيم جونغ أون أيضاً». وتابع: «لذا سيكون ذلك جيداً. لدينا فرصة لإنجاز الكثير من الأمور». وقال ترمب في إشارة إلى كيم: «قد يأتي. ‌لا أعرف. الأمر متروك للرئيس شي». ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على ⁠طلب للتعليق على ⁠تصريحات ترمب. وقال الكرملين أمس إن اجتماعاً مقرراً بين بوتين وترمب وشي على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في الصين هذا الأسبوع سيكون له تأثير كبير على الشؤون العالمية. وقال ترمب إنه سيناقش مع شي وبوتين مسألة نزع السلاح النووي، والوضع في إيران، وأوكرانيا، إلى جانب التجارة، والاقتصاد، لكن مسؤولين ومحللين أميركيين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق مهم. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري ​بيسكوف قوله في ​وقت لاحق أمس الاثنين إن بوتين قد يلتقي مع كيم إذا قدم إلى الصين.