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العالم آسيا

مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
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مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)

هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بحسب مسؤولين.

وذكر مسؤول إداري في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 8 من عناصر الشرطة قُتلوا بينما أصيب 13 آخرون. وأضرم المسلحون النار في مركبتين خلال الهجوم، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وقال المسؤول نفسه إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى موقع يستخرج منه الذهب بصورة غير قانونية قرب غومبات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة الحدودية، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في الهجمات المسلحة، التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة «طالبان الأفغانية» ذلك.

عناصر أمن باكستانيون يقفون على أهبة الاستعداد وسط حواجز للطرق في بيشاور (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد، في وقت سابق، الأربعاء، بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطياً مصاباً.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ وصول «حركة طالبان» إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، فإن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حرباً مفتوحة» على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك بين البلدين منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون أحد المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية.

وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي، في خطوة بررتها السلطات بأنها «رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد».

وأدى فرض تدابير الطوارئ إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

كما أفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان أسفرت عن اعتقال المئات منهم.

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العالم آسيا

مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
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مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)
أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)

هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بحسب مسؤولين.

وذكر مسؤول إداري في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 8 من عناصر الشرطة قُتلوا بينما أصيب 13 آخرون. وأضرم المسلحون النار في مركبتين خلال الهجوم، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وقال المسؤول نفسه إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى موقع يستخرج منه الذهب بصورة غير قانونية قرب غومبات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة الحدودية، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في الهجمات المسلحة، التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة «طالبان الأفغانية» ذلك.

عناصر أمن باكستانيون يقفون على أهبة الاستعداد وسط حواجز للطرق في بيشاور (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد، في وقت سابق، الأربعاء، بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطياً مصاباً.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ وصول «حركة طالبان» إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، فإن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حرباً مفتوحة» على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك بين البلدين منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون أحد المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية.

وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي، في خطوة بررتها السلطات بأنها «رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد».

وأدى فرض تدابير الطوارئ إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

كما أفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان أسفرت عن اعتقال المئات منهم.

مواضيع
الجيش الباكستاني طالبان باكستان أفغانستان
العالم آسيا

الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
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الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)

استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه الأربعاء، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الأمر.

وأقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية. ورفضت بكين من جانبها تهم التجسس.

وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» الأحد فتح تحقيق بشأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومؤسسها المشارك، علماً بأنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانغ.

وقال المدير العام لإدارة الهجرة الوطنية في تايوان، لين هونغ إن، للصحافيين إن «الأجهزة الحكومية المعنية على دراية كاملة بالسجلات والمعلومات ذات الصلة»، مؤكداً أن أليس هوانغ استخدمت جواز سفر من هونغ كونغ لدخول البلاد.

وأضاف: «نحن على اطلاع على كل سجلاتها ذات الصلة بالدخول والمغادرة».

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

يعد دخول تايوان بالمجمل أسهل بالنسبة لحاملي جوازات السفر الصادرة عن هونغ كونغ مقارنة بأولئك الذين يحملون جوازات سفر من البر الرئيس الصيني، والذين يتعيّن عليهم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الجزيرة.

يعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الشائكة بين الصين وتايوان التي تلوّح بكين بفرض سيطرتها عليها.

وقالت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه - فانغ، إن أليس هوانغ «دخلت البلاد بالفعل، لكنها حالياً في الخارج».

وأفادت النواب في البرلمان بقولها: «لو علمنا أنها جاسوسة لما كنا سمحنا لها بدخول تايوان بكل تأكيد».

وأضافت: «سنعيد النظر في إجراءاتنا، وخصوصاً الفحص المسبق الذي نجريه، وعمليات التحقق الميدانية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد الزيارة».

وأكدت أنه تم حالياً إلغاء الإذن الذي تحمله هوانغ، ما يعني أنه لم يعد بإمكانها الدخول مرة أخرى إلى تايوان.

ورفضت السلطات التايوانية الإفصاح عن تواريخ زيارات هوانغ إلى تايوان، أو الكشف عن عددها.

وقالت ليو الثلاثاء إن «وحدات الأمن القومي (التايوانية) تحقق في المسألة».

وشوهدت أليس هوانغ، المعروفة كذلك باسم هوانغ لي، في عشاء أقامه جنسن هوانغ في مايو 2025 في مطعم صيني في تايبيه أثناء معرض «كمبيوتكس» للتكنولوجيا.

واصطف الصحافيون حينها خارج المطعم، وقاموا بالتصوير عبر النوافذ والأبواب الزجاجية، بينما كان جنسن هوانغ وامرأة تم التعريف عنها على أنها أليس هوانغ، والتي كانت ترتدي فستاناً وردياً، يتبادلان أطراف الحديث مع باقي الحضور.

وأظهر البث الحي لوسائل الإعلام جنسن هوانغ في إحدى اللحظات وهو يعانق أليس هوانغ، بينما قبلته هي على خده الأيمن.

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العالم آسيا

ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
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ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)

وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إلى منزله، اليوم الثلاثاء، لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية، وفقاً لما رصده مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان نجيب البالغ 73 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق التنمية السيادي (1 إم دي بي) الذي تم حله.

ووصل إلى مقر إقامته في حي راق بالعاصمة كوالالمبور في سيارة فضية ضمن موكب من المركبات، فيما كان أنصاره ينتظرون أمام المنزل.

وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت أمراً جديداً لنقل عبد الرزاق إلى منزله، بعدما اعترض النائب العام على توجيهٍ سابق بهذا الشأن.

موكب يقل رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب عبد رزاق إلى مقر إقامته حيث سيقضي فترة إقامته الجبرية (رويترز)

وفي سبتمبر (أيلول)، منح الملك رئيس الوزراء السابق «عفواً مشروطاً» يقضي «بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس (آب) 2028»، شرط دفع غرامة قدرها 12 مليون دولار.

وسدد حزبه «المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية» قيمة الغرامة الجمعة، إلا أن النائب العام علّق نقله إلى منزله لأسباب قانونية.

وقال القاضي في المحكمة العليا في كوالالمبور إسلام زين الدين عقب اجتماعه بمحامي الدفاع والادعاء العام، «وفقاً لأمر العفو المشروط، سيقضي المتهم ما تبقى من عقوبته المخففة والبالغة ست سنوات قيد الإقامة الجبرية».

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى منزل نجيب بحواجز مرورية لمنع الوصول إلى المنطقة.

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