مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بحسب مسؤولين.

وذكر مسؤول إداري في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 8 من عناصر الشرطة قُتلوا بينما أصيب 13 آخرون. وأضرم المسلحون النار في مركبتين خلال الهجوم، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وقال المسؤول نفسه إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى موقع يستخرج منه الذهب بصورة غير قانونية قرب غومبات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة الحدودية، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في الهجمات المسلحة، التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة «طالبان الأفغانية» ذلك.

عناصر أمن باكستانيون يقفون على أهبة الاستعداد وسط حواجز للطرق في بيشاور (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد، في وقت سابق، الأربعاء، بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطياً مصاباً.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ وصول «حركة طالبان» إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، فإن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حرباً مفتوحة» على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك بين البلدين منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون أحد المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية.

وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي، في خطوة بررتها السلطات بأنها «رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد».

وأدى فرض تدابير الطوارئ إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

كما أفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان أسفرت عن اعتقال المئات منهم.