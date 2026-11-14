القمة الفرنكوفونية تنطلق في كمبوديا وسط صراع أفريقي يهدد بالانقسام

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في القمة التي تُعقد كل عامين للدول والأقاليم الناطقة بالفرنسية، والتي تنطلق اليوم (السبت) في كمبوديا. ويواجه ماكرون اضطرابات شعبية في الداخل، وتحديات سياسية دولية معقدة، في وقت يلقي فيه صراع أفريقي بظلاله على أعمال القمة.

وتستضيف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اجتماعات المنظمة الدولية للفرنكوفونية على مدار 3 أيام، حتى الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يجري ماكرون محادثات ثنائية، ويشارك في اجتماع القمة للمنظمة التي تضم 90 دولة وحكومة ناطقة بالفرنسية، وتضم 53 عضواً كاملاً و5 أعضاء منتسبين و32 دولة بصفة مراقب

إحدى أسواق العاصمة الكمبودية بنوم بنه (أ.ف.ب)

وسوف تتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا التي استضافت الدورة السابقة عام 2024.

وتمثل الملفات الدبلوماسية الشائكة اختباراً حقيقياً لماكرون والقادة المشاركين، لا سيما عند التصويت الاثنين، لاختيار الأمين العام الجديد للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة.

وتنحصر المنافسة الرئيسية بين مرشحتين من دولتين أفريقيتين بينهما خلافات حادة؛ هما الرواندية لويز موشيكيوابو، التي تسعى لولاية ثالثة، والكونغولية جوليانا لومومبا (71 عاماً)، ابنة زعيم الاستقلال الراحل باتريس لومومبا.

وتتهم كينشاسا وواشنطن وخبراء أمميون، رواندا، بدعم حركة «إم23» المتمردة، وهي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتصارع للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن على الحدود مع رواندا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.

ولوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب من المنظمة حال إعادة انتخاب موشيكيوابو. وإذا حصل ذلك، فسيكون ضربة موجعة للفرنكوفونية؛ كونها أكبر دولة ناطقة بالفرنسية من حيث عدد السكان بأكثر من 110 ملايين نسمة، متجاوزة سكان فرنسا بأكثر من 40 مليوناً.

وفي المقابل، يبرز مرشحان آخران من رومانيا وموريتانيا بوصفهما خيارين توافقيين لتجاوز الأزمة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».