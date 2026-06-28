مقتل 29 مسلحاً في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية

ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين أن قوات الأمن الباكستانية نفذت اليوم عملية برية بناء على معلومات مخابراتية على الحدود الباكستانية الأفغانية أعقبتها «ضربات محددة الهدف» على مخابئ مسلحين، مما تسبب في مقتل 29 مسلحا.
In the aftermath of recent multiple terrorist incidents inside Pakistan against the innocent people of Khyber Pakthunkhwa, Balochistan and Pakistan Rangers (Sindh) Camp, Karachi, a well planned intelligence based ground operation was carried out by security forces along... pic.twitter.com/bIcbXOpWxW
— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) June 28, 2026
وقالت الوكالة إن وزير الإعلام عطا الله تارار، ذكر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن باكستان شنت العملية ردا على هجمات متعددة شنها مسلحون في أنحاء البلاد.