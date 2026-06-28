سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أكد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، اليوم (الأحد)، التزام بلدَيهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة توسيع ترسانتها النووية.

وعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك محادثات في سيول مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، حيث اتفقا على دراسة سبل تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما.

وجدّد الجانبان «التأكيد على التزامهما بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي... وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة»، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في سيول عقب الاجتماع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء لقاء الوزيرَين بعد تعهّد أطلقه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وتزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، والمضيّ قدماً في التجارب الصاروخية.

ومنذ فشل القمّة التي عُقدت في عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب تباين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، أعلنت بيونغ يانغ مراراً أنها «دولة نووية بقرار لا رجعة فيه».

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب؛ إذ إن النزاع بينهما الذي امتدّ من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود.