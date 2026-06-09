الفلبين تحتجّ على إنشاء الصين هيكلاً عائماً في منطقة بحرية متنازع عليها

أعلنت الفلبين، الثلاثاء، أنها قدّمت احتجاجاً رسمياً إلى الصين عقب رصد «هيكل عائم» قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها، التي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقع الشعاب على مسافة 240 كيلومتراً غرب جزيرة لوزون في الفيليبين، ونحو 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، رغم صدور حكم قضائي في عام 2016 يرى أن تلك المطالبات لا أساس لها في القانون الدولي.

وكانت بكين قد كشفت في سبتمبر (أيلول) عن خطط لإنشاء «محمية طبيعية» في سكاربورو، ما عدته الفلبين «ذريعة واضحة لاحتلال محتمل».

صورة من قمر اصطناعي تظهر منصة محتملة عند مدخل شعاب سكاربورو في بحر الصين الجنوبي يوم 27 مايو 2026 (رويترز)

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية أنالين راتونيل إن مانيلا قدّمت احتجاجاً رسمياً بشأن الهيكل الجديد، الذي يُعتقد أنه يقع عند مدخل بحيرة كانت تستخدمها قوارب صيادين فلبينيين.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح رئيس أركان الجيش الفلبيني روميو براونر بأن طائرات سلاح الجو رصدت هيكلاً يقف فوقه 6 أشخاص.

وأضاف: «لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي، حين أقيم هيكل صغير ثم تحوّل لاحقاً إلى جزيرة صناعية»، في إشارة إلى شعاب بحرية حولتها الصين إلى جزر ذات طابع عسكري.

من جهتها، كرّرت السفارة الصينية في مانيلا تأكيد بكين على «سيادتها غير القابلة للجدل» على سكاربورو بوصفها جزءاً من أراضيها.

وقال المتحدث باسم السفارة جي لينغبينغ: «من حق الصين السيادي الكامل تنفيذ أنشطة، بما في ذلك البحث العلمي، في هوانغيان داو»، وهو الاسم الذي تطلقه بكين على الشعاب.