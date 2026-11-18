تصاعدت التحركات العسكرية والأمنية والسياسية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مع تشديد القيادة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات، بالتزامن مع كشف وزارة حقوق الإنسان عن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، شملت مقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني، ونزوح مئات الآلاف، وتضرر قطاعات حيوية، في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها الدبلوماسية لحشد موقف عربي ودولي أكثر صرامة تجاه الجماعة المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، على ضرورة الانتقال من التعامل مع التهديدات بعد وقوعها إلى استباقها عبر الرصد المبكر وتحليل المؤشرات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التصعيد الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يترأس اجتماعاً في مأرب (سبأ)

واستمع العرادة إلى إحاطات بشأن التطورات الميدانية في جبهات مأرب والجوف، ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والتحركات الحوثية، والأنشطة التي تستهدف الأمن والاستقرار، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

ودعا إلى تطوير منظومة العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات وتوحيد جهود الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية، وتعزيز التأهيل والانضباط والتقييم المستمر للجاهزية، بما يتيح التعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر فعلية.

كما شدد على أهمية التفاعل مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز الاصطفاف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وبالدعم السعودي المقدم لليمن.

3334 انتهاكاً

في موازاة التحركات العسكرية والأمنية، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن توثيق 3334 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقال وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زجت بهم الجماعة في جبهات القتال.

وأوضح أن عمليات الرصد شملت استهداف 412 من الأعيان المدنية، و93 منشأة تعليمية، و517 انتهاكاً طالت القطاع الصحي، إضافة إلى استهداف 19 مسجداً وتسجيل 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

Ministry of Human Rights Issues Human Rights Briefing Documenting 3,334 Incidents of Violations Committed by the Terrorist Houthi Militiashttps://t.co/jP6ITyXEUT pic.twitter.com/0UswbRxazg — وزارة حقوق الإنسان (@mohr_yemen) November 17, 2026

وتكشف هذه الأرقام، وفق ما أعلنته الوزارة، عن اتساع نطاق الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت أدى فيه التصعيد العسكري في غرب البلاد إلى موجات نزوح واسعة.

وقدّر الوزير عدد النازحين بأكثر من 347 ألف شخص، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستضيفة بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين، فيما توزع البقية على محافظات أبين والحديدة وشبوة ومأرب والمهرة والضالع وحضرموت.

وأضاف أن الوزارة وثقت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، استخدمت خلالها الجماعة أكثر من 121 صاروخاً، إلى جانب ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية، فضلاً عن انفجارات الألغام والعبوات الناسفة التي أوقعت 13 قتيلاً و16 جريحاً.

حصار تعز

خصصت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جانباً من إحاطتها للأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، التي لا تزال تواجه تداعيات الحصار الحوثي وتقييد وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

وقال الوزير إن الحصار عرّض نحو 2.5 مليون شخص للخطر، وحال دون وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، كما تسبب في خروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة، وتهديد حياة 1456 مريضاً ومولوداً، إلى جانب تسجيل 1400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا.

من جانبها، عرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أوضاع النساء اليمنيات والانتهاكات التي يتعرضن لها، خصوصاً في محافظة تعز، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لحماية حقوق المرأة وصون سلامتها وكرامتها.

كما استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ آليات رصد الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها إلى النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب التحركات المتعلقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ضربات جوية تستهدف الحوثيين في جبهات تعز (إعلام عسكري)

وعلى المسار الدبلوماسي، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، تحركاتها لحشد موقف عربي مساند للحكومة اليمنية، محذرة من أن تهديدات الحوثيين تجاوزت الداخل اليمني لتطول الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأطلعت الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا على تطورات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وأكدت أن الحوثيين باتوا يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعاونهم مع تنظيمات إرهابية في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، داعية السفراء إلى نقل هذه المعطيات إلى حكومات بلدانهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اليمنية صنفت الجماعة منظمة إرهابية، وأقرت إجراءات لملاحقة قياداتها والكيانات الممولة لها وشبكاتها العاملة خارج البلاد، بهدف تفكيك بنيتها المالية والتنظيمية وحماية المدنيين من انتهاكاتها.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، وتعزيز التعاون لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وقطع إمدادات السلاح عنها ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، معتبرة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز الإدانات إلى إجراءات عملية.