«فجر اليمن» تنهك الحوثيين في تعز وتستعيد مواقع وأسلحة ثقيلة

دخلت عملية «فجر اليمن» يومها الخامس عشر، مع استمرار الضغوط العسكرية على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات تعز، ومأرب، وتواصل الهجمات الحكومية لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها، بالتزامن مع ضربات جوية تستهدف تجمعاتها، وتعزيزاتها، وتحصيناتها، وسط تقديرات عسكرية يمنية بخسارة الحوثيين أكثر من 15 ألف عنصر بين قتيل وجريح خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1326 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالت تجمعات حوثية، وآليات، وتحصينات، ومصادر نيران، وقالت إن العمليات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن تحييد نحو 370 عنصراً، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والوسائل العسكرية.

وفي تعز، تواصلت المواجهات على عدة محاور، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في مناطق متفرقة، واستعادة مواقع، وأسلحة ثقيلة، وعتاد عسكري، في وقت تسعى فيه الجماعة الحوثية إلى إعادة ترتيب صفوفها، وتعزيز مواقعها القتالية بعد انكسار هجمات وصفت بأنها من الأعنف خلال اليومين الأخيرين.

مواكب حوثية يومية لتشييع قتلى الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب (إ.ب.أ)

وتركزت المواجهات في محيط جبل هان والضباب غرب المدينة، وجبهات الشقب والأقروض والمسراخ في جبل صبر جنوباً، إضافة إلى جبهتي الدفاع الجوي وغراب شمال غربي تعز، فيما شهدت الجبهتان الشمالية والشرقية اشتباكات متقطعة اشتدت حدتها على فترات.

وحققت القوات الحكومية تقدماً في منطقتي الصنمات والصراري بمديرية صبر جنوبي تعز، عقب هجوم بدأ فجر الأحد، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية، التي تحدثت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، واستمرار العمليات. كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات استهدفت تجمعات للجماعة في تبة الضنين، ومنطقة مدرات شمال غربي المدينة.

وفي موازاة معارك تعز، واصلت القوات الحكومية الضغط على الجيوب الحوثية المتبقية في منطقة باب المندب، مع العمل على تأمين المرتفعات الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج، في مسعى لتثبيت المواقع التي استعادتها القوات، ومنع الجماعة من استخدامها لشن هجمات مضادة، أو تهديد خطوط التحرك.

تطوير الهجوم شرقاً

على الجبهة الشرقية، حيث غرب محافظة مأرب، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها طورت هجومها باتجاه أهداف محددة بعد التمهيد النيراني، وبمساندة الطيران الحربي والمسيّر الذي استهدف تحركات الحوثيين، وتعزيزاتهم، ومواقعهم النيرانية. وقالت إن الضغط المتزامن على الجبهتين الجنوبية والغربية حدّ من قدرة الجماعة على المناورة، ونقل الاحتياطيات، وإعادة تنظيم قواتها بين المحاور.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الهجمات الحوثية، ارتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجماعة على مدينة مأرب إلى ثمانية صواريخ خلال يوم واحد، وفق مكتب الإعلام بالمحافظة.

ضمن عملية «فجر اليمن» خلال الساعات ال24 الماضية، ونفذت (1326) عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وعرباتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها.ففي الجبهة الشرقية، الواقعة غرب مأرب، استثمرت وحداتنا نتائج التمهيد النيراني، وطوّرت هجومها باتجاه الأهداف المقررة، فيما واصل... pic.twitter.com/zS8rb0oYWH — الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) October 18, 2026

وأوضح المكتب أن إجمالي الصواريخ الباليستية والمقذوفات التي أطلقتها الجماعة خلال 72 ساعة بلغ 24، محذراً من المخاطر التي تهدد المدنيين، والأحياء السكنية، والمنشآت المدنية، خصوصاً في محافظة تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع استمرار الضربات الحكومية والجوية على مواقع الحوثيين، في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية اليمنية إلى تكبد الجماعة خسائر بشرية واسعة خلال الأسابيع الماضية، مع تواصل العمليات على أكثر من جبهة.

تدمير طريق حيوي

في سياق موازٍ، أثار تدمير الحوثيين العبّارة الواقعة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز ولحج مخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية إضافية، بالنظر إلى أهمية الطريق في حركة المواطنين، ونقل البضائع والإمدادات إلى تعز والمناطق المرتبطة بها.

وعدّت وزارة النقل اليمنية، في بيان، تدمير المنشأة اعتداءً على البنية التحتية المدنية، ومن شأنه تعطيل حركة النقل التجاري، والخدمي، وعرقلة وصول السلع، والمواد الأساسية، بما يضاعف الأعباء المعيشية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحوثيون يحاصرون سكان تعز ويمنعون عنهم الماء والوقود والغذاء (إعلام محلي)

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك إزاء استهداف الطرق، والمنشآت الحيوية، والعمل على تقييم الأضرار، وتوفير المعالجات اللازمة لإعادة تأهيل الطريق، واستعادة حركة النقل، محذرة من أن استمرار تدمير البنية التحتية يفاقم معاناة المواطنين، ويقوض وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية.

ويكتسب الطريق أهمية إضافية في ظل استمرار المواجهات في تعز، والضغوط العسكرية على محاورها، إذ يمثل أحد المسارات الحيوية لحركة السكان والبضائع بين المحافظة والمناطق الجنوبية، فيما يزيد تعطيله من صعوبة التنقل، والإمداد.

استنفار أمني

في عدن، ناقش اجتماع أمني موسع برئاسة وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية، والتعبئة العامة، ومستوى الجاهزية في الأجهزة الأمنية بالمحافظات، والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، وملاحقة العناصر المطلوبة، وضبط الخلايا التخريبية.

وزير الداخلية يترأس اجتماعا لوكلاء الوزارة ومدراء الشرطة بالمحافظات لمناقشة المستجدات الأمنية والتعبئة العامةالإعلام الأمني – عدنترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، اجتماعا ضم وكلاء الوزارة ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية... pic.twitter.com/Q5n5WOGGfV — وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية (@moiyemen) October 18, 2026

وأكد حيدان أهمية تنسيق الجهود بين التشكيلات العسكرية والأمنية، ومساندة القوات المسلحة في عملية «فجر اليمن»، مشيراً إلى أن ملاحقة الخلايا الحوثية وإحباط المخططات التخريبية يمثلان جزءاً أساسياً من حماية الجبهة الداخلية، وإسناد العمليات العسكرية.

وشدد الوزير على رفع مستوى اليقظة، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يعزز الاستجابة للتهديدات، ويحمي المواطنين، والممتلكات العامة، والخاصة، في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات متعددة، وتسعى القوات الحكومية إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، ومنع الحوثيين من استعادة زمام المبادرة.