خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

فيما أعلنت وزارة النقل المصرية عن «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة في وزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطاري العياط»، الأسبوع الماضي، في المنطقة بين محطتي «كفر عمار والرقة»، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين. وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين الماضي، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبتت أن قائد أحد القطارين (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية، وبرلمانية، وقد دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، والمطالبة بإقالته».

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب «الإسماعيلية - السويس» عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، مما أدى إلى اختلال التوازن، وخروج العربة الرابعة عن مسارها أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث كافة المقترحات والرؤى الخاصة التي تساهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات، وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدلات الإنقاذ في العالم، وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد وزير النقل المصري على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي ATCطوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل، والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية يعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال لقاء مع عناصر التشغيل بهيئة سكك حديد مصر السبت (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب إيهاب منصور، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلام والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وبحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ باسل عادل، رئيس حزب «الوعي»، في «حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي»، وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

مسعفون في موقع حادث «قطاري العياط» بالجيزة الأسبوع الماضي (الهلال الأحمر المصري)

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، علاء سليمان الحديوي، أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر، وباقي منظومة النقل الجماعي»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة طالما أن العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

أيضاً لفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات، وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد الذي أدى إلى حادث (قطار الإسماعيلية) يعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث، وسقوط الضحايا».

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو «أنفاق القاهرة» الأحد (وزارة النقل المصرية)

في غضون ذلك، شهد وزير النقل والسفير الفرنسي في القاهرة، إيريك شوفالييه، الأحد، دخول أول قطارين جديدين مكيفين الخدمة ضمن صفقة توريد 55 قطاراً جديداً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (حلوان – المرج الجديدة). وقال إن «الحكومة تنفذ عملية تطوير شاملة لجميع عناصر منظومة النقل الجماعي بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، وكفاءة التشغيل، ومعايير السلامة».