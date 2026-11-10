حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

صعّدت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية مواجهتها للمهاجرين غير النظاميين، فيما رحّلت 171 شخصاً من الجنسية الصومالية إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وجاء ذلك في أعقاب غرق قارب قبالة جزيرة كريت يقل 22 شخصاً يُشتبه في انطلاقه من ليبيا.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، إنه «واصل حملاته الميدانية لإخلاء أوكار الإيواء العشوائي وضبط المخالفين في بنغازي، تنفيذاً لتوجيهات نائب القائد العام لـ(الجيش الوطني) الفريق أول صدام حفتر».

من عملية ترحيل سلطات شرق ليبيا 171 مهاجراً غير نظامي من الصومال (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

وأوضح الجهاز، الثلاثاء، أن القوة الأمنية التابعة له «تواصل تنفيذ الخطة الأمنية داخل عدد من المناطق السكنية بمدينة بنغازي، من خلال إخلاء المنازل والأماكن المستأجرة بصورة عشوائية وغير قانونية، وضبط المهاجرين غير النظاميين الموجودين بداخلها».

وتستهدف الحملات - وفق الجهاز - مواقع تفتقر لأدنى المقومات الصحية والإنسانية، وتكتظ بالرجال والنساء والأطفال، في ظل غياب المستندات الثبوتية والإجراءات القانونية، وأشار إلى أن هذه المواقع تعاني من استغلال عشوائي للكهرباء والماء، وشبكات صرف صحي تسبب أضراراً، ومخاطر بيئية وصحية مباشرة على السكان والمناطق المجاورة.

ونوه الجهاز بأن «القوة الأمنية باشرت إجراءات الإخلاء الفوري، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى مركز إيواء وترحيل بنغازي الكبرى، لاستكمال الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها».

ويشدد الجهاز على «استمرار هذه الحملات بكل حزم؛ حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم، وإنهاء مظاهر الإيواء العشوائي والمخالف، مع الالتزام بالإجراءات القانونية ومراعاة الجوانب الإنسانية».

ترحيل مهاجرين سريين من الصومال (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

وبشأن عمليات الترحيل، قال الجهاز إنه رحّل 171 مهاجراً من الجنسية الصومالية إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، موضحاً أن «عملية الترحيل شملت مهاجرين من مركزي الإيواء بسبها في المنطقة الجنوبية، ومركز الإيواء في بنغازي الكبرى».

ولفت إلى أن مسار عملية الترحيل بدأ من مطار سبها إلى مطار بنينا الدولي، ومنه إلى مطار العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الإجراءات المتبعة. كما نوه الجهاز بأن هذه العملية تأتي «ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، لمعالجة ملف الهجرة غير المشروعة، وتسريع إجراءات العودة الطوعية والإنسانية، بما يضمن احترام القوانين والضوابط المعمول بها، ومراعاة الجوانب الإنسانية».

وتعهّد الجهاز بـ«استمرار جهوده في أداء مهامه الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تنظيم ملف الهجرة وحماية أمن الوطن واستقراره».

ويستهدف كثير من المهاجرين غير النظاميين الهروب عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بواسطة عصابات تهريب البشر. وتشهد مدن ليبية، مثل صبراتة غرباً وطبرق شرقاً، تصعيداً أمنياً وحملات واسعة لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين.

وقُتل 22 مهاجراً على الأقل قبالة جزيرة كريت اليونانية وعلى أراضيها خلال اليومين الماضيين، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن خفر السواحل اليونانيين. ونقلت السلطات اليونانية -حسب الوكالة - عن ناجين قولهم إن المركب أبحر من ليبيا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن السلطات اليونانية والمنسقة مع المفوضية الأوروبية، ووكالة «فرونتكس»، إلى ارتفاع كبير في عدد الواصلين من المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة كريت عبر الشواطئ الشرقية والوسطى لليبيا، خصوصاً من طبرق وبنغازي.

من عملية ترحيل سابقة لـ174 مهاجراً من بنغلاديش عبر مطار بنينا الدولي في شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، باتت جزيرة كريت قبلة رئيسية للمهاجرين، الذين ينطلقون من ليبيا سعياً إلى الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر. وينتهي كثير من محاولات العبور بمآسٍ عندما تغرق القوارب، أو تواجه صعوبات في البحر.

وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، قال في تصريح تلفزيوني الجمعة، إن اليونان تتهيّأ لمواجهة «أزمة في كريت». وتابع موضحاً أن تدفّق المهاجرين «في ازدياد منذ يوليو (تموز)؛ لكن الأيام الأولى من نوفمبر شهدت ارتفاعاً أكبر»، مع وصول «نحو 1700 وافد» في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر. وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول) بلغنا الذروة بوصول 5000 مهاجر».

وحمّل الوزير اليوناني السلطات الليبية المسؤولية، معرباً عن أسفه لـ«الغياب التام للتعاون» من جانبها منذ بداية نوفمبر في منع إبحار القوارب، التي تقلّ مهاجرين من سواحلها.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليونان، منذ مطلع عام 2026. وحطّ أكثر من 22 ألفاً منهم في كريت، أكبر الجزر اليونانية.